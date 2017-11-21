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Байкал защищают от «Росгеологии»
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Байкал защищают от «Росгеологии»
Газета № 200 (2697) (2111) Бизнес, 20 ноя, 19:54
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Байкал защищают от «Росгеологии»
Экологи раскритиковали проект очистных работ на уникальном озере
Экологи попросили Генпрокуратуру проверить назначение «Росгеологии» ответственной за очистку Байкала от отходов БЦБК. В госкорпорации говорят, что получили положительные заключения экспертов
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Претензии экологов

Экологическая организация «Зеленый фронт» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить проект «Росгеологии» по ликвидации последствий работы закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). У РБК есть копия письма председателя «Зеленого фронта» Сергея Виноградова на имя генпрокурора Юрия Чайки, Виноградов подтвердил его подлинность. В Генпрокуратуре пока не ответили на запрос РБК.

«Росгеология» была назначена единственным подрядчиком работ на 5,9 млрд руб. в октябре 2017 года. В письме Виноградов сообщает Чайке, что предложенные «Росгеологией» технологии не прошли испытания и во многом копируют проект предыдущего подрядчика «ВЭБ Инжиниринга» (структура Внешэкономбанка), который в 2016 году после нескольких лет рассмотрения и экспертиз был признан Росприроднадзором неэффективным.

Представитель «Росгеологии» заявил, что «разработанная госкорпорацией рецептура ликвидации отходов получила положительное заключение после лабораторных исследований, в том числе результатов биотестирования». «Полученный материал нетоксичен и соответствует пятому классу опасности, прочность получаемого материала является достаточной для дальнейшего возврата земель в хозяйственный оборот», — пояснил РБК представитель госкорпорации. По его словам, технологические и аппаратурные решения не имеют аналогов на территории России и за рубежом.

БЦБК, до 2010 года подконтрольный Олегу Дерипаске, ежегодно сбрасывал в озеро от 27 млн до 49 млн т сточных вод, за что его регулярно критиковали экологи. Хотя комбинат был закрыт еще в 2013 году, проблема с отходами до сих пор не решена. По данным «Росгеологии», в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн т отходов. А так как комбинат расположен в зоне повышенной сейсмической активности, техногенная авария или природная катастрофа может привести к разрушению объектов размещения отходов, прорыву искусственных дамб и попаданию токсичных веществ в озеро Байкал, предупреждает в своем письме Виноградов.

Их ликвидацией в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» должен был заняться «ВЭБ Инжиниринг», выигравший конкурс Минприроды в 2013 году, но его проект отклонили в Росприроднадзоре по Иркутской области из-за несоответствия представленных материалов природоохранному законодательству и отправили на доработку. При этом спустя четыре дня аналогичная проектная документация была повторно представлена для проведения экспертизы в Росприроднадзор и получила положительное заключение, говорится в сообщении Генпрокуратуры от 6 апреля 2016 года.

Тогда Генпрокуратура пришла к выводу, что проект «ВЭБ Инжиниринга» нарушает законодательство об экологической экспертизе и его реализация «создает условия для деградации и полного уничтожения уникальной экологической системы Байкальской природной территории». В итоге в 2016 году Росприроднадзор все-таки отклонил проект «ВЭБ Инжиниринга».

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. 2010 год (Фото: Николай Рютин / ТАСС)

Вызывает опасения

В ноябрьском отчете Международного союза охраны природы о состоянии объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО состояние озера Байкал эксперты оценили как «вызывающее опасения».

Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию поручил правительству обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК. Первый доклад по выполнению поручения должен быть представлен кабинетом министров президенту до 1 декабря текущего года, далее — один раз в полгода. На том совещании глава Минприроды Сергей Донской и предложил назначить «Росгеологию» оператором работ по ликвидации отходов БЦБК, заявив, что у компании есть опыт проведения аналогичных работ в Арктике.

Помимо отходов, оставшихся от БЦБК, экологов беспокоит снижающийся уровень воды в озере. «Гринпис России» и международная коалиция «Реки без границ» обвиняют в этом энергометаллургическую группу En+ Олега Дерипаски. En+ принадлежит Иркутская ГЭС, которая, по их данным, «использует из Байкала столько воды, сколько требуется ей для получения электроэнергии без учета состояния озера». Представитель En+, в свою очередь, отметил, что «решение об объемах пропуска воды принимается не энергетиками, а бассейно-водным управлением в каждом регионе, а компания Дерипаски всегда строго выполняла и продолжает выполнять предписания регулятора водопользования».

Новые испытания

Экологи в письме Генпрокуратуре утверждают, что представленные «Росгеологией» материалы на общественные слушания, которые прошли 13 ноября, «не содержат конкретных технических решений и подтвержденных сведений по их эффективности и носят формальный декларационный характер». «Так называемый проект оценки воздействия на окружающую среду содержит те же не прошедшие госэкспертизу технологии, что фигурировали еще в проекте «ВЭБ Инжиниринга», — заявил Виноградов после публичных слушаний (его слова приводятся в сообщении «Зеленого фронта», полученном РБК).

Проект «Росгеологии» отличается от проекта «ВЭБ Инжиниринга» наличием технологии термолиза (разложения отходов при высоких температурах), сведения об успешном тестировании которой отсутствуют, отмечают экологи.

Представитель «Росгеологии» заявил РБК, что защитой от селевых потоков занимается минприроды Иркутской области, на это выделено 50 млн руб. внебюджетных средств. Для защиты от селевых потоков в районе полигонов БЦБК планируется провести работы в 2018 году по расчистке и углублению русел рек. В дальнейшем будет подготовлен проект по сооружению объектов капитального строительства, где будет определена их стоимость, которую еще должна утвердить Главгосэкспертиза. Что касается сейсмической угрозы, то, по его словам, гидротехнические сооружения, которые «содержат карты — накопители отходов, спроектированы с учетом девятибалльного землетрясения, дном карт служит глиняный замок, толщина которого составляет 65 см».

Больше денег

«Росгеология» и минприроды Иркутской области 17 ноября подписали контракт на очистку озера Байкал. Гендиректор «Росгеологии» Роман Панов после подписания сообщил, что стоимость проекта рекультивации отходов БЦБК может превысить заявленные 5,9 млрд руб. в связи с включением в проект дополнительных объектов. В «Росгеологии» РБК сообщили, что пока не могут уточнить, какой объем средств потребуется дополнительно. «Смета предусматривает работы по восьми картам отходов, но есть ряд объектов, которые остались за периметрами проекта. Он будет расширен», — сказал Панов (цитата по «Интерфаксу»). Он также отметил, что в текущем состоянии проект будет реализован до 2021 года.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: Байкал , «Росгеология»
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