«Дочка» ЛУКОЙЛа осталась без дела

Румынский суд отказался от уголовного преследования Petrotel-Lukoil и ее руководителя

В Румынии прекращено уголовное дело в отношении «дочки» ЛУКОЙЛа Petrotel-Lukoil, владеющей НПЗ в стране, а также ее генерального директора Андрея Богданова. В 2014 году их обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

НПЗ ​Petrotel-Lukoil (Фото: Bogdan Cristel / Reuters)

В Румынии прекращено уголовное дело в отношении дочерней структуры ЛУКОЙЛа, обвинявшейся в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. По сообщению пресс-службы российской компании от 17 ноября, прокуратура при апелляционном суде города Плоешти вынесла постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного в 2014 году, в отношении как румынской «дочки» ЛУКОЙЛа Petrotel-Lukoil S.A., так и ее руководителя Андрея Богданова.

На фоне этой новости депозитарные расписки ЛУКОЙЛа на Лондонской бирже (LSE) выросли на 0,3%, капитализация составила $47,4 млрд (по состоянию на 17:00 мск). На Московской бирже на 17:00 мск акции компании выросли на 0,18%, капитализация составила 2,8 трлн руб.

Закрытое дело — одно примерно из пяти других, отдельных, более мелких обвинений против компании, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры румынского суда города Плоешти. Телефон прокуратуры Плоешти в пятницу днем не отвечал, на запрос РБК представитель не ответил. Представитель ЛУКОЙЛа отказался от комментариев.

По мнению старшего аналитика Sberbank CIB Валерия Нестерова, закрытие одного из крупных эпизодов уголовного дела против структуры ЛУКОЙЛа обоснованно и ожидаемо, за ним могут последовать и другие эпизоды. Он полагает, что это дело, скорее всего, было возбуждено по политическим причинам и сейчас они уже исчерпаны. Нестеров напомнил, что ЛУКОЙЛ в 2015 году получал предложение продать свой НПЗ в Румынии, но отказался. «Компания давно и эффективно работает в странах Восточной Европы, платит налоги, является крупным инвестором, и Румыния вряд ли готова потерять его. В случае проигрыша дела ЛУКОЙЛ мог бы уйти не только из румынской переработки и розницы, но и продать другие свои активы в этой стране, включая крупные добычные проекты на шельфе», — считает эксперт.

В июне 2014 года прокуратура апелляционного суда города Плоешти постановила возбудить уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств против компании Petrotel-Lukoil и ее гендиректора Андрея Богданова. В частности, только Богданову были предъявлены претензии на сумму €230 млн, писал РБК. Позднее дочернюю структуру ЛУКОЙЛа, владеющую НПЗ в Плоешти, обвинили в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с причинением ущерба на сумму около €1,77 млрд. Впоследствии румынская прокуратура добавила к обвинению в умышленной растрате кредитов и отмывании денежных средств в период 2008–2010 годов LUKOIL Europe Holdings B.V. В июле 2015 года были арестованы румынские активы компании на сумму €2 млрд, но ЛУКОЙЛ обжаловал это решение. В июле 2015 года глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов встречался с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и обсуждал предъявленные претензии, а несколькими днями позже обратился за поддержкой в Еврокомиссию.

В сентябре 2015 года суд уезда Прахова сократил размер обеспечительных мер по Petrotel-Lukoil втрое. В начале 2016 года суд в Румынии отклонил обвинительный акт, ранее направленный прокуратурой, установив наличие многочисленных нарушений и ошибок в деле, и вернул его в прокуратуру. Палата по предварительным слушаниям суда уезда Прахова 18 апреля 2016 года вынесла определение о рассмотрении дела в суде, а суд 10 мая того же года отменил все меры пресечения, действовавшие в отношении обвиняемых физических лиц. У ЛУКОЙЛа остались доли в четырех нефтеперерабатывающих заводах в Европе — в Болгарии, Румынии, Италии и Нидерландах. Компания не раз сообщала, что хочет продать их.