Претенденты в агенты

Минюст определил, какие иностранные СМИ могут получить новый статус

Минюст направил письма редакциям «Радио Свобода» и «Голоса Америки» о возможном признании их иностранными агентами. При этом депутаты Думы говорят о возможном введении уголовного наказания за отказ СМИ признать новый статус

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

​В списках значились

В четверг, 16 ноября, Министерство юстиции России опубликовало список СМИ, которые потенциально могут быть признаны иностранными агентами. «В ближайшее время могут вступить в законную силу принятые поправки в законодательство Российской Федерации, в соответствии с которыми предусмотрена возможность признания иностранных средств массовой информации, действующих на территории Российской Федерации, иностранными агентами», — говорится на сайте ведомства.

В связи с этим Минюст направил письма «о возможном признании иностранными агентами» редакциям «Голоса Америки», «Радио Свободная Европа / Радио Свобода (РСЕ/РС)» и другим российским проектам этой организации — «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «IdeLРеалии», телеканалу «Настоящее время», татаро-башкирской службе «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi) и проекту «Фактограф».

После того как закон вступит в силу, на СМИ с таким статусом будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные для некоммерческих организаций, признанных в России иноагентами. Они должны будут зарегистрироваться в Минюсте и маркировать свои публикации меткой «иностранный агент».

Норма распространяется и на иностранные СМИ, которые финансируются российскими юрлицами, в свою очередь, получающими средства из иностранных источников. Генеральный директор Transparency International Илья Шуманов отмечал в разговоре с РБК, что эти нормы являются «максимально размытыми». «Зимбабвийская газета, получившая $100 от своего правительства и написавшая заметку о России, может попасть в реестр иноагентов», — сказал эксперт.

Больше поправок

Поправки в закон «О средствах массовой информации», приравнивающие зарубежные СМИ к иноагентам, Госдума приняла менее чем за неделю. Как рассказывал РБК один из членов рабочей группы по их подготовке, для максимальной оперативности «искали уже принятый в первом чтении законопроект, куда можно было бы добавить такую поправку, потому что принять закон с нуля не успели бы без нарушения регламента».



О необходимости быстро ввести «зеркальную меру» в ответ на требования Минюста США к Russia Today — America зарегистрироваться в качестве иностранного агента говорил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Как рассказывал РБК один из источников в Госдуме, максимально ускориться с законопроектом палату попросил Кремль. Это произошло после того, как не состоялась встреча президентов России США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС 10 ноября.

Депутат-единоросс Евгений Ревенко 15 ноября заявил в эфире телеканала «Россия 1», что, «возможно, нам еще придется вернуться к этой теме и уточнить законодательство в этой части [ответственности СМИ]» вплоть до уголовной, существующей сейчас для НКО, уклонившихся от выполнения закона об иноагентах.

Принятая поправка носит «рамочный характер, ее принятие было политическим решением», заявил РБК один из депутатов от «Единой России». Он также подтвердил, что, если в процессе правоприменения новой нормы «потребуются дальнейшие меры по ужесточению ответственности для незарегистрировавшихся иноагентами СМИ вплоть до уголовной, их внесение не исключено».

За «злостное уклонение» от регистрации в качестве иноагента действующее законодательство предусматривает штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет и лишение свободы на тот же срок. Ранее вице-спикер Петр Толстой («Единая Россия») напоминал журналистам, что в США аналогичное наказание жестче, чем в России: «За невыполнение этих требований — $10 тыс. штраф и пять лет тюрьмы».

В среду представитель госдепартамента США в разговоре с ТАСС отметил, что американский закон о регистрации иноагентов (FARA) не препятствует распространению информации, не пресекает финансирование иностранных СМИ и направлен лишь на повышение прозрачности. «Некоторые страны утверждают, что FARA используется как средство ограничения политической свободы. Такие утверждения ошибочны», — заявил он.

Обмен санкциями между Россией и США может привести к «раскрутке спирали взаимных ответов», и все может превратиться в своеобразную «гонку вооружений», «гонку симметричных ответов», заявил РБК эксперт московского Центра Карнеги Андрей Колесников. Он не исключает, что в будущем могут возникнуть проблемы с работой в США у корпунктов российских информагентств.

Состязание между палатами

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на заседаниях временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета не раз говорила о том, что американские власти препятствуют работе RT и информационного агентства Sputnik. Именно представители этой комиссии первыми заговорили о необходимости зеркального ответа на действия Вашингтона в отношении российских СМИ.

Что случилось с RT в США 11 сентября 2017 года руководство RT сообщило о том, что подрядчик в США, оказывающий телеканалу RT America услуги по распространению контента, получил письмо от Министерства юстиции США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агентства в соответствии с соответствующим актом (Foreign Agents Registration Act). Впоследствии RT стал интерпретировать письмо Министерства юстиции США как требование зарегистрировать в качестве иностранного агента сам канал RT America. Из открытых источников известно, что в округе Колумбия зарегистрирована RTTV America Inc., которой руководит Алекс Язловский. В 2014 году власти США обвинили его в налоговых махинациях. В RT тогда назвали RTTV America Inc. одним из контрагентов канала и пообещали расторгнуть с ним контракт.

Сенаторы планировали сами подготовить законопроект, вводящий соответствующие ограничения, рассказал РБК источник в аппарате Совфеда. «Но глава комиссии [Андрей Климов] не успел с законопроектом, инициативу перехватили депутаты, — добавил он. — И руководство верхней палаты было этим очень недовольно». По словам собеседника РБК, временная комиссия по защите госсуверенитета готовит дополнения к законопроекту, который уже на следующей неделе может быть подписан президентом.

В частности, речь может идти о поправках, устанавливающих уголовное наказание за отказ СМИ зарегистрироваться как иноагент. «Но никакой конкретики пока нет», — отметил он.

Что будут делать новые иноагенты

Директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый сообщил РБК, что «Фактограф» пока не получал уведомления от Минюста. «Фактограф, в отличие от «Радио Свобода» и другого нашего проекта — «Сибирь.Реалии», не получал по состоянию на утро 16 ноября уведомления от Министерства юстиции», — отметил он.

Шарый подчеркнул, что ему не​известен порядок применения пока не вступившего в силу закона. «Мы ожидаем разъяснений от Министерства юстиции. Мы рассчитываем на продолжение работы в России», — добавил сотрудник «Радио Свобода».

Ранее собеседник в редакции «Голоса Америки» сказал РБК, что «разговоры о включении в черные списки идут давно».