WADA камень точит

Чем решение Всемирного антидопингового агентства грозит российским олимпийцам

Совет учредителей WADA, состоявшийся 16 ноября в Сеуле, отказал в восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во всемирной организации

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Решение совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) было вынесено на основании доклада главы комитета по соответствию WADA Джонатана Тэйлора. На этот комитет была возложена миссия по мониторингу выполнения Россией требований WADA по изменению системы противодействия допингу в стране. Как решение WADA повлияет на допуск или отстранение сборной России от Олимпийских игр в Пхёнчхане, разбирался РБК.

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Формально решение, принятое WADA, не имеет отношения к вопросу о допуске российской сборной на Олимпиаду. Об этом перед заседанием в Сеуле говорили российские спортивные функционеры.

«Решение о восстановлении РУСАДА не может повлиять на участие наших спортсменов в Играх, — заявлял ТАСС вице-премьер правительства Виталий Мутко накануне. «Это прерогатива Международного олимпийского комитета, а не WADA. РУСАДА работает, его статус частично восстановлен, оно занимается планированием и забором проб, а контролирует его антидопинговая британская организация», — говорил Мутко.

WADA признала РУСАДА не соответствующей своему кодексу в ноябре 2015 года на основании доклада комиссии Роберта Паунда. Эта комиссия расследовала факты коррупции и системы сокрытия применения допинга в легкой атлетике. По итогам доклада Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была отстранена от участия в международных соревнованиях, в том числе от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а руководители российской и международной федераций легкой атлетики лишились своих постов.

В декабре WADA и РУСАДА при участии российского Министерства спорта согласовали «дорожную карту» — план мероприятий, выполнение которых гарантирует российскому агентству восстановление в WADA. На период отстранения РУСАДА функции контроля за проведением тестов спортсменов на территории России были переданы британскому агентству UKADA.

Изначально предполагалось, что РУСАДА сможет восстановить свое членство в WADA еще до Игр в Рио, а допинговый скандал затронет лишь легкую атлетику. Однако в январе 2016 года глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сбежал в США, где заявил о существовании в России «государственной допинговой программы», затрагивающей большинство видов спорта, и о манипуляциях с подменами проб российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Для проверки сведений, изложенных Родченковым, по инициативе WADA была создана комиссия под руководством канадского юриста Ричарда Макларена, по мнению которой рассказы Родченкова заслуживают доверия. Процесс восстановления РУСАДА был приостановлен, а МОК инициировал создание еще двух комиссий под руководством Денниса Освальда и Самуэля Шмидта, которые должны были перепроверить основные выводы доклада Макларена — об использовании допинга в Сочи и существовании госсистемы прикрытия «грязных» спортсменов в России.

WADA внесло в план по восстановлению членства РУСАДА еще два пункта — признание выводов комиссии Макларена на государственном уровне и передачу экспертам международной организации проб спортсменов, хранившихся в Московской антидопинговой лаборатории.

Президент МОК Томас Бах неоднократно называл проблему «русского допинга» «главным вызовом для олимпийского движения», но при этом подчеркивал, что решение о судьбе российской сборной останется за Олимпийским комитетом. Окончательное решение будет принято на заседании исполкома МОК, которое пройдет 5–7 декабря.

Игроки олимпийской сборной России (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

При этом отказ в восстановлении РУСАДА автоматически означает отстранение российской паралимпийской сборной от Игр: запрет на участие в Паралимпиаде будет действовать до восстановления российского антидопингового агентства в WADA.

Почему не восстановили РУСАДА

Россия выполнила все рекомендации WADA по изменению национальной системы борьбы с допингом в спорте, утверждают российские спортивные чиновники. В рамках исполнения «дорожной карты» 10 июля 2017 года было принято распоряжение правительства, утвердившего комплекс мер по реализации национального плана борьбы с допингом.

Среди ключевых положений плана — ужесточение наказания для причастных к употреблению допинга. Была введена уголовная ответственность за склонение спортсмена к употреблению допинга — ст. 230.1 УК РФ. Сведений о ее правоприменении пока нет. Был официально создан институт информаторов — лиц, сообщающих о фактах употребления допинга спортсменами. В августе 2017 года было объявлено об учреждении на базе МГУ независимой антидопинговой лаборатории путем внесения соответствующих поправок в устав университета. Новая лаборатория должна прийти на смену лаборатории Родченкова, находившейся в подчинении Минспорта.

Пока лаборатория МГУ существует только на бумаге: в июле 2017 года Москомархитектура утвердила дизайн-проект здания на территории университета, где она будет располагаться. Для этого будет реконструирована столовая МГУ. В университете не ответили на запрос РБК о том, кто возглавит антидопинговую лабораторию, какая кафедра будет курировать ее деятельность и т.д.

Для проверки выполнения Россией требований WADA Россию несколько раз посещали инспекторы международной организации. Последний такой визит был 27–29 сентября 2017 года, по его итогам комиссия подготовила доклад, который и лег в основу сегодняшнего решения WADA.

При этом российские официальные лица утверждали, что инспекторы WADA остались довольны увиденным. «Отчет, который сделала комиссия WADA, очень благожелательный и говорит о том, что многое в России сделано. Позитивный отчет, резолюция тоже положительная. Известно, что «дорожная карта» по РУСАДА выполнена не до конца, но процесс идет положительный», — утверждал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

«РУСАДА отвечает всем признакам транспарентности и независимости. «Дорожная карта» была разбита по пунктам, мы четко выполняли ее», — заявил гендиректор РУСАДА Юрий Ганус на пресс-конференции 16 ноября, подчеркнув также, что проделанная работа проводилась при «активной помощи» экспертов WADA, и Российское антидопинговое агентство продолжает «работать и сотрудничать с WADA».

«Прогресс России» в деле борьбы с допингом отмечал и глава WADA Крейг Риди, однако шансов на то, что совет учредителей WADA признает РУСАДА соответствующей критериям международной организации, было немного, признавали ранее российские чиновники. «Если стране ставится невыполнимое требование, то, значит, есть цель не восстанавливать организации», — заявлял Виталий Мутко.

Виталий Мутко (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

«Невыполнимыми требованиями», по словам чиновников, являлись два пункта, внесенные в «дорожную карту» после доклада Макларена, — признание выводов комиссии Макларена о том, что в России с одобрения руководства страны и спецслужб существовала государственная допинговая система, и выдача проб из Московской антидопинговой лаборатории.

«WADA поставило нам условия, связанные с безоговорочным признанием доклада Макларена. Но согласиться с этим полностью невозможно! Там много несоответствий, — заявлял министр спорта России Павел Колобков накануне заседания совета учредителей WADA. — Есть еще одно условие от WADA, оно касается допуска к пробам Московской антидопинговой лаборатории. Но сейчас Следственный комитет России проводит расследование и все пробы опечатаны».

Пробы в Московской лаборатории были опечатаны в июне 2016 года в рамках уголовного дела против руководителей ВФЛА и самой лаборатории на основе материалов расследования Роберта Паунда. Павел Колобков заверил, что допинг-пробы из Московской лаборатории будут переданы в WADA после завершения расследования СКР. Колобков отметил, что в последние два года российские спортсмены тестировались иностранными антидопинговыми организациями. «Процент положительных проб в прошлом году составил 0,6% и 0,4% — в этом. Это гораздо меньше, чем в других странах», — подчеркнул министр.

В Кремле не согласны с отказом членов совета WADA восстановить в правах РУСАДА и назвали это решение «несправедливым». Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это очень неприятная новость. Мы отрицали и категорические отрицаем, что случаи употребления допинга имеют государственную поддержку», — подчеркнул Песков.

Почему решение WADA может стать решающим

Решение о допуске или отстранении сборной России от Олимпиады в Пхёнчхане будет принимать МОК на основании выводов собственных комиссий под руководством Денниса Освальда и Самуэля Шмидта. Первая из них, проверявшая факт подмены проб во время сочинской Олимпиады, сосредоточилась над конкретными кейсами 28 спортсменов из так называемого дюшес-листа Григория Родченкова.

Этот список был якобы составлен самим Родченковым перед Олимпиадой. Как утверждает экс-глава Московской лаборатории, в него были внесены спортсмены, которые принимали «коктейль» из трех запрещенных стероидов с алкоголем перед стартами для улучшения результатов. Затем контейнеры с пробами этих спортсменов были вскрыты, а моча, содержавшая следы допинга, была заменена на чистую.

Комиссия сосредоточилась на изучении царапин на контейнерах, которые должны были свидетельствовать о том, что емкости действительно вскрывались после запечатывания. Первые вердикты комиссии уже вынесены: шесть российских лыжников, среди которых чемпион Сочи Александр Легков, были признаны виновными. Их лишили сочинских наград и пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах.

Александр Легков (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Но даже если обвинительные решения будут приняты по всем 28 спортсменам из списка Родченкова, это отразится лишь на медальном зачете сочинской Олимпиады, где Россия заняла первое итоговое место. Комиссия подчеркивает, что не делает обобщающих выводов и рассматривает каждый случай в индивидуальном порядке. Решения по лыжникам были приняты первыми, потому что большинство из них планировали принять участие и в корейской Олимпиаде, тогда как большинство спортсменов, соревновавшихся в других видах спорта, уже завершили карьеры.

Критичными для олимпийских перспектив России могут стать выводы комиссии Шмидта, который должен подтвердить или опровергнуть факт существования в России государственной поддержки системы приема допинга топ-спортсменами. Подобный вывод противоречит принципам Олимпийской хартии и должен привести к приостановке членства Национального олимпийского комитета России в МОК и, как следствие, к отстранению сборной России от Олимпийских игр.

О работе комиссии Шмидта известно немного. Ее доклад будет сделан до заседания исполкома МОК. Если комиссия Шмидта не представит новых доказательств причастности государственной поддержки допинговой системы в России кроме признаний Родченкова, решение WADA о невозможности восстановления статуса РУСАДА в связи с невыполнением всех требований международного агентства может стать определяющим фактором при определении роли государства в этих событиях.

В случае отстранения сборной российские спортсмены могут получить возможность выступать на Играх в Пхёнчхане в статусе «независимых атлетов» под олимпийским флагом.

Президент России уже заявил о неприемлемости такого варианта. «У нас нет никаких претензий к Международному олимпийскому комитету. Там очень порядочные люди, но они зависят и от рекламодателей, и от телевизионных каналов, и от спонсоров. А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций. Мы не просто догадываемся об этом, мы знаем это. Два варианта: либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпийских игр. И то и другое — унижение страны. Если кто-то думает, что таким образом они повлияют на ход предвыборной кампании в России весной следующего года, то они глубоко заблуждаются. Эффект будет обратный ожидаемому: олимпийскому движению будет нанесен серьезный ущерб», — заявлял Путин в октябре.