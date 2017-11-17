НДС пошел в поля

Крупных сельскохозяйственных производителей обложат налогом

Госдума утвердила поправки, накладывающие на крупных аграриев, которые платят единый сельхозналог, бремя НДС. Таким образом Минфин хочет повысить доходную базу, говорит эксперт

Госдума в четверг, 16 ноября, одобрила в третьем чтении изменения в налоговом законодательстве, которые одним плательщикам единого сельхозналога (ЕСХН) дают право уплачивать НДС, а другим, более крупным плательщикам ЕСХН, фактически вменяют НДС в обязанность. Новые нормы могут вступить в силу уже 1 января 2018 года, рассчитывает Минфин.

Подвести под НДС

Поправки изменяют действующий механизм особого налогового режима для сельхозпроизводителей — единый сельхозналог. Сейчас предприниматели, которые работают на этом режиме, освобождены от уплаты всех обычных налогов, включая НДС. С принятием поправок компаниям и индивидуальным предпринимателям на ЕСХН будет предоставлен выбор — остаться на едином сельхозналоге, как сейчас, или же работать по схеме «ЕСХН+НДС». Но такого выбора не будет у плательщиков сельхозналога, чей доход в 2018 году превысит 100 млн руб., — им придется уплачивать НДС. В последующие годы планка по доходу будет снижаться с шагом в 10 млн руб., охватывая все больше сельхозпроизводителей, пока не достигнет 60 млн руб. к 2022 году.

Замминистра финансов Илья Трунин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам акцентировал внимание на том, что главное — это «возможность выбора налогового режима для сельхозпроизводителей, применяющих ЕСХН».

Плательщики ЕСХН, которые станут уплачивать НДС (как добровольно, так и обязательно) смогут получать налоговые вычеты, предусмотренные действующей ст. 171 Налогового кодекса. Уплата НДС и применение вычетов могут быть выгодны только крупным сельхозпроизводителям, которые имеют большое количество входящих затрат с НДС, считает Александр Лемчик, управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры». В целом для предпринимателей налоговое бремя, скорее, возрастет, что в конечном счете отразится на цене самой сельхозпродукции, говорит руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов.