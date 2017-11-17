НДС пошел в поля

Госдума в четверг, 16 ноября, одобрила в третьем чтении изменения в налоговом законодательстве, которые одним плательщикам единого сельхозналога (ЕСХН) дают право уплачивать НДС, а другим, более крупным плательщикам ЕСХН, фактически вменяют НДС в обязанность. Новые нормы могут вступить в силу уже 1 января 2018 года, рассчитывает Минфин.
Подвести под НДС
Поправки изменяют действующий механизм особого налогового режима для сельхозпроизводителей — единый сельхозналог. Сейчас предприниматели, которые работают на этом режиме, освобождены от уплаты всех обычных налогов, включая НДС. С принятием поправок компаниям и индивидуальным предпринимателям на ЕСХН будет предоставлен выбор — остаться на едином сельхозналоге, как сейчас, или же работать по схеме «ЕСХН+НДС». Но такого выбора не будет у плательщиков сельхозналога, чей доход в 2018 году превысит 100 млн руб., — им придется уплачивать НДС. В последующие годы планка по доходу будет снижаться с шагом в 10 млн руб., охватывая все больше сельхозпроизводителей, пока не достигнет 60 млн руб. к 2022 году.
Замминистра финансов Илья Трунин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам акцентировал внимание на том, что главное — это «возможность выбора налогового режима для сельхозпроизводителей, применяющих ЕСХН».
Плательщики ЕСХН, которые станут уплачивать НДС (как добровольно, так и обязательно) смогут получать налоговые вычеты, предусмотренные действующей ст. 171 Налогового кодекса. Уплата НДС и применение вычетов могут быть выгодны только крупным сельхозпроизводителям, которые имеют большое количество входящих затрат с НДС, считает Александр Лемчик, управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры». В целом для предпринимателей налоговое бремя, скорее, возрастет, что в конечном счете отразится на цене самой сельхозпродукции, говорит руководитель практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александр Овеснов.
«Учитывая, что у предприятий этой отрасли возможных источников налоговых вычетов обычно совсем немного (основная часть затрат — заработная плата и аренда за землю), в качестве налоговой базы фактически будет выступать продажная цена сельхозпродукции. Другими словами, налоговые обязательства таких производств увеличатся почти на 10% от всей выручки», — оценивает Овеснов.
Перейти на единый сельхозналог могут компании и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, но не переработкой или поставкой. К сельхозпродукции относится продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйств, животноводства, в том числе полученная в результате разведения рыб и других водных биоресурсов. Доля дохода от реализации перечисленных услуг должна составлять не менее 70%. Ставка ЕСХН в России составляет 6% от выручки (4% для Крыма и Севастополя).
По данным Казначейства, в 2016 году в консолидированные бюджеты регионов от единого сельхозналога было собрано 11,4 млрд руб. Всего в стране на 1 января 2017 года было зарегистрировано 99,7 тыс. плательщиков ЕСХН, свидетельствуют данные ФНС.
Сроки перехода под вопросом
Как пояснил Трунин, правительство изначально хотело ввести изменения с 1 января 2018 года, но менять налоговый режим за месяц до вступления в силу технически невозможно. В результате был найден следующий выход: наделить плательщиков ЕСХН возможностью перейти на схему уплаты НДС с 1 января 2018 года, но освободить от него на первые два квартала. По словам Трунина, это по сути не изменит режим в первом полугодии, но создаст условия для администрирования НДС со второго. Чтобы ввести такую норму, Минфин готов принять дополнительные переходные приложения, добавил он.
Профильный комитет по бюджету и налогам одобрил такой вариант поправки 14 ноября, накануне второго чтения, однако в тексте одобренного законопроекта эти изменения не прописаны.
Узнать отношение ФНС к принятым поправкам не удалось, ведомство не ответило на запрос РБК, направленный в среду. В Минфине также не ответили РБК.
Перспективы налога
По мнению Лемчика, долгосрочный эффект от предоставления такой возможности аграриям будет отрицательным, поскольку им придется столкнуться с процессами, которые до этого были им неведомы, — необходимостью проверки каждой сделки и каждого контрагента, увеличением штата на сопровождение этого процесса, налоговыми рисками, которые возникают не по истечении нескольких лет, а каждый квартал при подаче каждой декларации по НДС. Правительство, считает эксперт, хочет повысить собираемость налогов за счет выведения в поле НДС крупных сельхозпроизводителей и применения к ним хорошо зарекомендовавшей себя системы администрирования НДС.
Фактически это может рассматриваться как дополнительный налог, рассуждает Лемчик. «Не до конца понятно, каким образом предоставление права уплачивать НДС будет стыковаться с уплатой других налогов, ведь ЕСХН предусматривает освобождение от остальных налогов», — добавил он.
Председатель правления Союзмолока Андрей Даниленко отметил, что в последние годы между закупщиками и производителями зерна возникло очень много посредников, которые по факту не уплачивали НДС. «В связи с этим возникло компромиссное решение между правительством и участниками рынка, чтобы определить тех, кто может работать с НДС, а кто — без него. Таким образом, если у тебя оборот больше 100 млн руб., то, как и в случае с индивидуальными предпринимателями, ты не имеешь права работать без НДС», — добавил он. Теперь, выбрав новый режим налогообложения, предприниматель продолжит получать прежние преимущества в виде льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество, но также начнет добровольно уплачивать НДС, пояснил Даниленко.
Президент Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции Сергей Балан считает, что ЕСХН давно следует отменить, а НДС ввести для всех участников рынка, независимо от объема выручки. «То, что сегодня было принято [в Госдуме], — уже движение по направлению к перестройке налогового инструмента в сельском хозяйстве, хоть и промежуточное. Все гиганты, крупнейшие фабрики в стране фактически работают по упрощенной схеме налогообложения, поэтому такое решение очень важно для бюджета», — сказал он.