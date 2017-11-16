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ВЭБу сфабриковали цель
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ВЭБу сфабриковали цель
Газета № 197 (2694) (1611) Экономика, 00:02
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ВЭБу сфабриковали цель
Минэкономразвития представило новый механизм проектного финансирования
Минэкономразвития разработало механизм работы «фабрики» инвестиций на базе ВЭБа. Эксперты указывают, что документ требует доработки, а компании в России не заинтересованы в инвестировании
Максим Орешкин (Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»)

Минэкономразвития опубликовало проект правил предоставления инвестиционных кредитов в рамках «фабрики» проектного финансирования​ Внешэкономбанка (ВЭБ). В них перечисляются механизм и условия предоставления кредитов, а также отрасли, в рамках которых будут отбираться проекты.

Это проектное финансирование на Петербургском международном экономическом форуме рекламировал президент Владимир Путин. Механизм, по его словам, «нужно поставить на прочную системную основу», а также «минимизировать риски для инвесторов на всех стадиях», в том числе за счет госгарантий. Как отмечал Путин, это «позволит обеспечить значительный рост объема частных финансовых ресурсов, направляемых на запуск новых проектов в реальном секторе экономики».

ВЭБ получит субсидии

Субсидия на «фабрику» проектного финансирования будет предоставляться ВЭБу из федерального бюджета в виде имущественного взноса, говорится в документе Минэкономразвития. ВЭБ будет выступать как оператор «фабрики» и организатор синдицированных кредитов для соответствующих проектов. Заявку на получение субсидии ВЭБ будет ежеквартально подавать в Минэкономразвития. После изучения заявок ведомство будет раз в квартал перечислять субсидию на счет ВЭБа в Центробанке, а затем — оценивать эффективность ее использования.

ВЭБ будет отбирать инвестиционные проекты для «фабрики». Финансирование смогут получить компании и индивидуальные предприниматели, являющиеся налоговыми резидентами России, не находящиеся в стадии реорганизации, банкротства или ликвидации, без задолженностей по налогам, штрафам и страховым взносам. Производственная площадка должна располагаться в России, затраты на реализацию проекта должны быть не менее 3 млрд руб. (за исключением процентов по кредиту). Проекты для «фабрики» будут отбираться в рамках шести отраслей: промышленность высоких пределов, охрана окружающей среды, инфраструктура, несырьевой экспорт, инновации и оборонно-промышленный комплекс.

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Фабрика» ориентирована на финансирование реального сектора экономики, говорится в пояснительной записке к документу, поэтому через нее не смогут получить финансирование кредитные и страховые организации, инвестфонды, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды и иностранные компании.

Механизм синдикации

Срок финансирования проекта не будет превышать 15 лет. Схема финансирования предусматривает синдикацию «80/20», где 20% — это акционерный капитал, 80% — заемные средства, синдицированные через транши. Под каждый проект будут выпускаться облигации («транш А»), а также привлекаться кредиты российских и иностранных банков («транш Б») и средства самого ВЭБа («транш В»). У «транша А» низкая доходность и низкие риски — этот инструмент предназначен для институциональных инвесторов, писали ранее «Ведомости», у «​транша Б» более высокая ставка, но фиксированная — привязанная к таргету ЦБ по инфляции (4%), доходности инфляционных ОФЗ и кредитной премии за риск. Эта ставка в сумме не должна превысить 10%, писал «Интерфакс». Сейчас корпоративные ставки выше, чем 10%, указывает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. С учетом госгарантий новый инструмент в целом должен быть интересен инвесторам, считает он.

В документе, разработанном Минэкономразвития, перечислены отрасли, связанные с технологическими секторами и выпуском товаров с высокой добавленной стоимостью, указывает Тихомиров, так что желание правительства стимулировать именно эти отрасли вполне понятно. Эффективность механизма можно будет оценивать, когда станет понятен уровень спроса. «Если это будут проекты, ориентированные на внутренний рынок, то ситуация в экономике не позволит создать большой спрос. Сейчас немногие компании заинтересованы в инвестировании. На проекты, ориентированные на экспорт, спрос будет выше», — считает он. Эффективность работы «фабрики» и ее влияние на экономику во многом зависят и от суммы, которую выделят на реализацию этих проектов, считает он, 100 млрд руб. вложений не перезапустят инвестиционный процесс.

Сырой проект

Минэкономразвития в своем прогнозе на следующую трехлетку указывает, что «фабрика» при ВЭБе должна стать одним из ключевых факторов роста инвестиций. За два года «фабрика» должна обеспечить рост суммарных инвестиций на 0,1% (100 млрд руб.), отмечала Счетная палата. Но этот механизм вместе с «инфраструктурной ипотекой» (новая схема государственно-частного партнерства) характеризуется «высокой степенью неопределенности», говорила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Объемы финансирования этих мер, по оценке ведомства, «не могут оказать значительного влияния на прогнозируемые темпы роста инвестиций в основной капитал».

Татьяна Голикова (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Проект сырой, и эффективность предлагаемых механизмов под вопросом, считает руководитель Центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России» Алексей Порошин. В документе много терминологических неточностей, а в процесс принятия решений заложено ручное управление, считает он. «Вместо того чтобы прописать четкие требования, при соответствии которым получаешь готовый результат, все сведено к индивидуальным решениям. Необходимы детализация и автоматизация процесса, максимальное исключение человеческого фактора из процесса принятия решения, формирование прозрачного подхода», — говорит Порошин.

Ранее на недоработанность проекта «фабрики» и «отсутствие у заинтересованных сторон единого понимания механизма функционирования» ее элементов указывал Минфин (цитата по «Интерфаксу»). Чиновники финансового ведомства в начале ноября просили Минэкономразвития уточнить ряд терминов и принцип работы ключевых механизмов, так как не смогли найти ответы в документах, которые обсуждались в рамках рабочих групп и письмах Минэкономразвития. Опубликованный сегодня проект поступил в Минфин и будет рассмотрен в установленном порядке, сообщили РБК в пресс-службе Минфина.

«Фабрика» проектного финансирования — часть структурных преобразований, рассказывал ранее РБК глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По оценкам ВЭБа, в первые годы после запуска «фабрики» объем финансирования проектов превысит 1 трлн руб. Важно привлечь инвесторов на стадии вхождения в капитал, говорил ранее председатель ВЭБа Сергей Горьков, сейчас банковский сектор отказывается от проектного финансирования, он занят больше инвестиционным кредитованием действующего бизнеса.

Автор: Анна Могилевская.
Теги: инвестиции , Внешэкономбанк
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