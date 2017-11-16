Изолирован от вредителей

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Газета № 197 (2694) (1611) Политика, 15 ноя, 17:47
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Для чего Роберта Мугабе поместили под стражу
Военные поместили под домашний арест Роберта Мугабе, более трех десятилетий возглавлявшего Зимбабве. Свои действия они объяснили несогласием с проведенными президентом чистками в правящей партии
Роберт Мугабе (Фото: Mike Hutchings / Reuters)

Ночь в Хараре

В ночь с 14 на 15 ноября на улицах столицы Зимбабве Хараре появились танки, после чего стало известно, что военные поместили под стражу президента страны Роберта Мугабе, его супругу Грейс, министра финансов страны Игнатиуса Чомбо, а также захватили здание государственной телекомпании ZBC.

В эфире гостелекомпании одетый в камуфляж генерал-майор Сибусисо Мойо, возглавляющий тыловое управление Генштаба ВС Зимбабве, заявил, что президенту и его жене ничего не угрожает и «их безопасность гарантирована», а также подчеркнул, ​что арест Мугабе не следует расценивать как путч. В заявлении военных, которое огласил Мойо, говорится, что целью их действий являются «преступники вокруг Мугабе, которые совершают преступления, вызывающие социальные и экономические проблемы в стране». Представители армии настоятельно призвали граждан Зимбабве «сотрудничать с военными на благо страны». После короткого заявления Мойо телекомпания продолжила работу в будничном режиме, началась реклама кукурузы, сообщает газета New York Times.

Как Зимбабве перешла под контроль военных. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

15 ноября сайт президента Южной Африки Джейкоба Зумы сообщил о его разговоре с Мугабе. Лидер Зимбабве рассказал Зуме, что «его держат под стражей в собственном доме», но он «в порядке». Неназванные источники местного издания News24 сообщили, что глава республики договорился с пленившими его офицерами, чтобы его супруга покинула страну, пока он сам «готовится уйти в отставку». Британская The Independent вечером 15 ноября сообщила, что Грейс Мугабе уехала в Намибию.

За последние сутки в Twitter правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» (ZANU-PF) появилось четыре записи, в которых утверждается, что произошедшее не следует расценивать как захват власти: «Никакого переворота не было, только бескровный транзит власти». Правящая партия также призвала иностранных комментаторов не обострять ситуацию. «Спасибо за вашу заинтересованность, в Зимбабве не происходит никакого государственного переворота. Продолжайте свою жизнь и занимайтесь своими проблемами».

Конфликт из-за преемника

Политический кризис в Зимбабве начался после того, как Мугабе 6 ноября отправил в отставку первого вице-президента Эмерсона Мнангагву. По данным британской The Times, поводом для конфликта стали разногласия вице-президента с Грейс Мугабе. И вице-президент и первая леди считались возможными преемниками 93-летнего Мугабе, которых поддерживают разные лагери правящей партии ZANU-PF. Лидером «старой гвардии», которая участвовала еще в антиколониальной борьбе и поддерживается верхушкой армии, являлся Мнангагва. Грейс Мугабе считают выразительницей интересов молодого поколения бюрократов, стремящегося занять место старой элиты. После отставки Мнангагва покинул пределы Зимбабве, а 15 ноября заявил о готовности вернуться. Вместе с ним преследованию подверглись около ста чиновников.

Видео: РБК

Чем старше становился Мугабе, никогда не назначавший себе преемника, тем сильнее разгоралась борьба за власть внутри партии ZANU-PF, и военный переворот — кульминация этой борьбы, объяснил РБК научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хаматшин. Увольнение Мнангагвы 6 ноября, по мнению Хаматшина, стало для «старой гвардии» актом нарушения статус-кво в пользу «молодых бюрократов». Последней каплей, отмечает эксперт, стало то, что угрозы армейской верхушки вмешаться в ситуацию были проигнорированы государственными СМИ, которые не сообщали о действиях военных.​​​

Накануне событий в Хараре, 13 ноября, командующий зимбабвийской армией генерал Константино Чивенга предупредил правительство о возможном военном вмешательстве. Генерал сказал, что армия готова к решительным действиям, чтобы положить конец чисткам в партии Мугабе. Он также потребовал от Мугабе отказаться от «безрассудных высказываний» в адрес руководства армии, осудить «контрреволюционные элементы» в руководстве страны и предоставить всем членам ZANU-PF равные возможности для участия во внеочередном партийном съезде.​

В начале ноября ситуация в стране выглядела непредсказуемой, рассказал РБК руководитель занимающегося борьбой с рабством движения «Альтернатива» Олег Мельников. Он был в Зимбабве с 30 октября по 5 ноября, движение открыло в стране филиал. «Мы встречались и с правящей элитой, и с чиновниками, которых отстранили от власти», — рассказывает Мельников. По его словам, сельское население Зимбабве, несмотря на нищету, поддерживает Мугабе, а в городах распространены оппозиционные настроения, именно поэтому военные осторожно указывают, что президент находится в безопасности и его не удерживают в плену.

«Речь идет не о свержении Мугабе, а скорее об избавлении его от «вредного окружения», возвращении статус-кво. Вполне возможно, что в случае успеха переворота путчисты сохранят за ним пост до выборов 2018 года, выдвинув ему ряд условий: скажем, возвращение Мнангагвы и назначение его преемником», — считает Хаматшин. Свержение же Мугабе, по его словам, лишит переворот всяческой легитимности в глазах сограждан и мирового сообщества: «Военные будут напирать на то, что переворота не было и они пришли лишь навести порядок. Если у них это получится, далеко идущей международной реакции ждать не стоит».

Последний герой антиколониализма

Роберт Мугабе родился 21 февраля 1924 года в Южной Родезии, которая была тогда британской самоуправляемой территорией. В 1942 году получил диплом учителя, преподавал в школах для африканцев. В 1953 году защитил диплом бакалавра педагогики в Южноафриканском университете, а в 1958-м — бакалавра экономики в Лондонском университете. С конца 1960-х Мугабе занимался политикой, выступая с позиций панафриканизма. В 1964 году был арестован и провел в заключении десять лет, в 1974-м был освобожден и перебрался в Мозамбик. После окончания войны за независимость в 1980 году партия Мугабе одержала победу на парламентских выборах. Он тогда стал премьером. Президентом стал Канаан Банана, занимавший этот пост с 1980 по 1987 год, позднее он был обвинен в сексуальном насилии и мужеложстве. Банана отрицал эти обвинения, считая их политически мотивированными, однако был признан виновным и приговорен к десяти годам тюрьмы. В ноябре 1987 года парламент Зимбабве принял поправку к Конституции, упраздняющую должность премьера и передающую всю власть президенту., которым с тех пор бессменно выступает Мугабе.

Сохранить«Фантастический потенциал»

У Зимбабве фантастический потенциал, надо только выбрать правильную политическую систему и не менять одного тирана на другого, прокомментировал события министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Зимбабве входит в первую пятерку стран мира по запасам платины, обладает вторыми по размеру в Африке запасами каменного угля. В колониальный период были созданы горнодобывающая промышленность и развитое сельское хозяйство. Однако экономические эксперименты Мугабе привели страну к глубокому кризису. Если в 1985 году ВВП страны составлял $8,5 млрд, к 2008 году он сократился до $4,4 млрд. В 2008 году, когда инфляция достигла 230 миллионов процентов, власти отказались от национальной валюты и заменили ее американским долларом, британским фунтом стерлингов и южноафриканским рэндом. Затем власти Зимбабве столкнулись с нехваткой иностранной валюты и в 2016 году выпустили «собственные» доллары — специальные бонды, символизирующие американскую валюту по курсу один к одному. По словам Олега Мельникова, они стремительно обесцениваются. «Когда мы только приехали, один американский доллар менялся на 1,4 бонда. Когда мы уезжали (прошла неделя), пропорция изменилась: за один доллар давали уже 1,65 бонда», — рассказывает он.

Росло в годы независимости в основном население: с 7 млн человек в 1980 году до почти 16 млн в 2016 году.​ За чертой бедности проживает 63% граждан стран, постоянную работу имеют менее 10%, а 13,5% взрослых зимбабвийцев носители ВИЧ.

Бизнес-климат в стране постоянно ухудшается, говорит сотрудник Института Африки РАН Эльдар Салахетдинов. «В первую очередь это связано с законом, согласно которому любой бизнес не менее чем на 50% должен контролироваться зимбабвийцами», — объясняет эксперт. Ситуацию усугубляют высокие налоги, уровень коррупции и инвестиционные риски. «Пока сравнительно удачно вести бизнес в Зимбабве удается только китайцам, которые закладывают в бюджет сумму на подкуп чиновников как в Зимбабве, так и во всей Африке», — добавляет Салахетдинов. Внешнеторговый оборот Зимбабве в 2016 году составил $9,85 млрд. Основную часть экспортной выручки приносит торговля драгоценными металлами (золото, платина), ферросплавами, табаком, а также хлопком и текстилем. Основные торговые партнеры — ЮАР (79,5%), Мозамбик (9,5%) и ОАЭ (4,1%).

Основным российским проектом в Зимбабве является разработка платинового месторождения Дарвендейл, одного из крупнейших в мире рассказал РБК научный сотрудник Института Африки РАН Василий Сидоров. По его словам, проект пока находится на начальной стадии, однако для Москвы он важен в долгосрочной перспективе (со стороны России проект ведет Vi Holding, участие в проекте также принимают «Ростех» и ВЭБ). Отношения Москвы и Хараре десятилетиями были на минимуме. «С самого начала Мугабе ориентировался на Китай, тогда как советской поддержкой пользовалась другая повстанческая группировка. Лишь в середине 1980-х годов, когда недопонимание было изжито, произошло кратковременное сближение СССР с независимым Зимбабве», — объясняет Сидоров.

По мнению Салахетдинова, «переворот» не повлияет на отношения между странами, потому что у власти остается ZANU-PF, а значит, изменение внешнеполитического вектора не предвидится. «У военного крыла, которое взяло власть, нет никакой серьезной программы и даже повестки, ориентированной на коренные изменения», — добавляет собеседник РБК.

Друг из Африки 

Первые визиты в Россию Мугабе совершил еще в должности премьер-министра во времена СССР: в 1985 и 1987 годах. После чего отношения между странами не развивались. В июле 2005 года, выступая на саммите G8 в Шотландии, Владимир Путин обвинил Мугабе в коррупции, призвав не оказывать его стране помощь: «Не нужно бояться прекратить помощь диктаторам, таким как лидер Зимбабве — Мугабе».

С началом украинского кризиса Россия, как и Зимбабве, оказалась под международными санкциями. В 2014 году Зимбабве стала одной из 11 стран, проголосовавших против резолюции Генассамблеи ООН о непризнании присоединения Крыма к России. С тех пор между Москвой и Хараре началось сближение. В том же году министры иностранных дел впервые обменялись официальными визитами. В мае 2015 года сам Мугабе впервые за долгое время посетил Москву, где принял участие в параде к юбилею Победы и провел переговоры с Путиным.

«Вы боретесь с санкциями, и мы тоже, и вершиной этой империалистической пирамиды являются США, за ними следует Европа. И это причина, по которой мы должны работать вместе, поэтому вчера нам было так приятно наблюдать все это действо — это возрождение России», — заявил тогда Мугабе президенту России (цитата по сайту Кремля).​

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Авторы: Александр Атасунцев, Георгий Макаренко.
При участии: Алексей Гаврилко-Алексеев, Галина Казакулова.
Теги: переворот , Зимбабве , Роберт Мугабе , Джейкоб Зума
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