Домашний планктон

Кому выгодно работать удаленно или на фрилансе

Свобода перемещений и экономия времени — самые соблазнительные стороны фриланса и удаленной работы. Но кому действительно выгодно трудиться вне офиса и где выше доход — под крылом начальства или дома?

Фото: Villa Bonch для РБК

Удаленную работу и фриланс порой путают, но это не одно и то же. Первое означает, что человек работает на одну компанию, в штате или по договору подряда. Обычно такой сотрудник регулярно получает зарплату и имеет социальную защиту. Фрилансер же не состоит в штате одной конкретной компании, может одновременно сотрудничать с несколькими клиентами, он лишен социальных гарантий и стабильности в получении дохода, но зато свободен выбирать рабочие задачи.

По данным доклада Международной организации труда и Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда, который вышел в 2017 году, в странах Европы около 17% сотрудников работают удаленно, в США такой возможностью пользуются 37% всех работающих граждан, а в Японии — 32%.

По России актуальной статистики нет, но, по расчетам Высшей школы экономики, в 2014 году на фрилансе в нашей стране было задействовано не более 2% работающего населения. Доля удаленных сотрудников в России также мала, замечает старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ Денис Стребков. «В России удаленно работают от 1 до 2% работающего населения», — оценивает он.

Слабая вовлеченность россиян в «домашний» формат работы часто объясняется нежеланием работодателей связываться с удаленной формой работы, которая кажется им плохо контролируемой. РБК разбирался, как фриланс и удаленка сказываются на финансах сотрудников и кому выгодно устроить офис на дому.

Доход на расстоянии

​Работа на фрилансе экономически выгоднее работы в офисе, поскольку фрилансер может одновременно вести несколько проектов, уверена основатель кадрового агентства по подбору удаленных сотрудников HR-Monster Евгения Попова. Это подтверждают результаты переписи фрилансеров, которую проводили в ВШЭ в 2009, 2011 и 2014 годах. «По нашим оценкам за 2014 год, заработок «электронных» фрилансеров (тех, кто занимается программированием) на тот момент был выше примерно в 1,5 раза, чем заработок работников в офисе с той же специальностью», — рассказывает Денис Стребков.

Фрилансеры могут зарабатывать больше своих коллег, работающих в штате, но только при условии, что у них нет проблем с поиском стабильных заказов, считает Денис Кутергин, сооснователь онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com. Действительно, большой проблемой фрилансеров является нестабильность заработка. По данным исследования ВШЭ, доходы фрилансеров могут колебаться от месяца к месяцу в 1,5–2 раза, а иногда и больше.

Что касается удаленных сотрудников, то ситуация с оплатой труда здесь противоположная. Как говорят представители рынка, такие работники часто получают меньше своих коллег, находящихся на аналогичных позициях в офисе. «Точную статистику тут никто не ведет, конечно, но, по оценкам сообщества, оплата труда удаленного сотрудника может отличаться на 20% от офисной», — говорит генеральный директор сайта удаленной работы FL.ru Владимир Тарханов.

«В нашей практике был такой случай, что мы хотели взять на работу в офис в Москве человека из Санкт-Петербурга и обсуждали увеличение зарплаты, если он приедет и будет с нами в офисе работать. Но он отказался и остался у нас в качестве удаленного сотрудника», — приводит пример HR-руководитель Bookmate Карина Шегай.

Работодатели готовы предлагать более высокую зарплату офисным работникам, это связано со стереотипным представлением о том, что за сотрудником нужно присматривать, иначе он халтурит, считает Владимир Тарханов. По его мнению, если отгородиться от стереотипов, то станет понятно, что это не так и что работающие удаленно сотрудники более выгодны компании. И дело тут не только в экономии на ресурсах. «Такие работники часто более организованны, чем сотрудники в офисе. Потому что единственное, что доказывает их эффективность, — это качество проделанной работы. Они не могут имитировать бурную деятельность, сидя в офисе, и поэтому максимально вкладываются в результат», — объясняет он.

В офисе штатному сотруднику работать бывает выгоднее, чем удаленно, подтверждают результаты исследования, проведенного в России рекрутинговой компанией Hays и коммуникационным агентством Comunica. В ходе опроса, проведенного с апреля по июль 2017 года, 47% опрошенных офисных работников признались, что когда-либо работали удаленно, но вернулись оттуда в офис. Основной причиной стало то, что заработная плата на той же позиции в офисе была выше, чем при удаленной работе, — на это указали около трети «возвращенцев».

Здесь прибавить, там отнять

Удаленная работа и фриланс имеют преимущества, которые косвенно сказываются на кошельке сотрудника. Так, для удаленных сотрудников отпадает необходимость покупать офисную одежду, уменьшаются траты на транспорт и обеды (если, конечно, компания не оплачивает обеды). Для фрилансеров эти траты также могут уменьшиться, хотя и не так значительно, как для удаленщиков: обычно человеку на фрилансе необходимо встречаться с клиентами и, соответственно, тратиться на проезд и деловую одежду.

​Правда, вместе с «переездом» в home office могут вырасти и расходы — например, на связь, интернет и электричество. «Однако они несравнимы с экономией, которая происходит от того, что человек остается дома», — уверена директор по маркетингу компании Kelly Services CIS Жанна Волкова.

«Есть и косвенная экономия, которую редко кто учитывает, — от стоимости высвобождаемых часов, которые вместо дороги сотрудник может потратить с пользой для себя», — замечает Наталья Альбрехт, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке ПАО «ВымпелКом». Сэкономленное время человек может по желанию монетизировать, найдя дополнительный источник заработка.

Возможно, это связано с минусами работы на дому, которые могут негативно повлиять на будущие доходы сотрудника. Так, удаленному работнику сложнее, чем сотруднику в офисе, получить повышение по службе, говорит Жанна Волкова. С ней соглашается и Владимир Тарханов: «Сотруднику, даже тому, который сидит в офисе и имитирует работу, гораздо проще получить повышение зарплаты не за счет эффективности, а за счет выстраивания социальных отношений с руководством и коллегами. В то время как уровень доверия к удаленным сотрудникам меньше, так как они редко встречаются с коллективом лично», — объясняет он.

Кому подойдет

Фриланс и удаленная работа как формы занятости больше всего подходят миллениалам, так как это поколение характеризуется мобильностью, способностью эффективно работать в удаленном режиме и им претит сидеть в офисе с «9 до 18». «Миллениалы обычно не привязаны к месту работы, они с легкостью совмещают несколько дел и предпочитают работать на результат», — говорит Ирина Баева, управляющий директор компании Regus в России.

Есть две категории людей, которым выгодна работа из дома, считает Евгения Попова. Во-первых, это жители удаленных от экономических центров поселений. «Это в первую очередь регионы, где сейчас не самая лучшая ситуация с работой. Обычно люди там переучиваются на массовые вакансии и работают удаленно на крупные компании из больших городов», — рассказывает она.

Вторая категория — те, кому по разным причинам нужно находиться много времени дома, например, для того, чтобы ухаживать за родителями или детьми. «Удаленные сотрудники в отличие от офисных имеют возможность прервать работу, забрать ребенка из детского сада и затем спокойно вернуться к работе дома», — приводит пример Наталья Альбрехт. Также ​ фриланс и удаленная работа — это выход для интровертов, которым «ежедневный приход в офис приносит моральные страдания», добавляет Ирина Баева.

Помимо этого удаленная работа обеспечивает более гибкую форму занятости для тех, кто раньше был вне рынка труда, например для молодых мам в декретном отпуске, добавляет генеральный директор рекрутинговой компании Hays в России Алексей Штейнгардт. Интересен такой формат и тем, кто может назвать себя специалистом в узкой сфере и кого смогут привлекать к отдельным проектам и экспертизам, а также те, кого интересует сезонная работа. «С точки зрения компании временное удаленное привлечение сотрудника оправданно, например, при замене сотрудника в декрете или при необходимости дополнительной рабочей силы в разгар сезона», — добавляет Штейнгардт.

Что касается профессий, то, по данным HeadHunter и Hays, среди самых популярных областей с возможностью работы на дому традиционно числятся информационно-технологический сектор, дизайн-услуги, реклама и т.д. Такая деятельность обычно не требует постоянного личного контакта с клиентами или коллегами, сотрудник занят индивидуальной работой на компьютере и не нуждается в контакте с офисом, объясняет Жанна Волкова.

Со временем количество вакансий, позволяющих работать удаленно, будет расти. «С развитием технологий среди профессий, привязанных к компьютеру, мало таких, которые бы не позволяли работать в режиме хоум-офиса», — считает Александр Бочкин, генеральный директор компании CrocoTime, которая занимается разработкой программ для автоматического учета рабочего времени. «Например, наши клиенты успешно контролируют работу удаленных экономистов, бухгалтеров и даже офис-менеджеров», — поясняет Бочкин.

Правда, вряд ли граждане, заинтересованные в удаленной работе, могут надеяться на то, что перевод на такую систему будет повсеместным. «Уже сейчас, работая с клиентами, мы видим, что компании дают сотрудникам возможность работать из дома пару раз в месяц, но это скорее дополнительный бонус», — замечает Алексей Штейнгардт.