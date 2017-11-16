Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,51 60,05 EUR Нал. 71,45 70,66 USD Бирж. 60,24 +0,89 EUR Бирж. 71,03 +1,75 USD ЦБ. 60,25 +0,63 EUR ЦБ. 71,17 +1,49 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 7300,00 -10,19 ММВБ 2131,75 -1,62% РТС 1116,53 -1,79% Brent 61,84 +0,52% DJIA 23271,28 -0,59% Nasdaq 6706,21 -0,47% FTSE 7372,61 -0,56%
Домашний планктон
Лента новостей
В Эстонии заявили о доказанной связи задержанного россиянина с ФСБ 01:57, Политика Умерла актриса МХАТ Людмила Сухолинская-Местечкина 01:24, Общество В центре Брюсселя полиция задержала более 30 участников беспорядков 00:51, Политика В Киеве заявили о шантаже на переговорах по обмену пленными 00:43, Политика Переговорщик по пленным от Украины объяснил посредничество Путина 00:24, Политика Власти раскрыли схему финансирования «проектной фабрики» ВЭБа 00:02, Экономика В Раде в законопроект о реинтеграции Донбасса добавили положения о Крыме 15 ноя, 23:57, Политика Лидеры ЛНР и ДНР поддержали идею по пленным после разговора с Путиным 15 ноя, 23:26, Политика Иностранные инвесторы приобрели почти 70% новых евробондов «Газпрома» 15 ноя, 22:42, Бизнес Путин впервые поговорил с лидерами ДНР и ЛНР 15 ноя, 22:35, Политика Возможное выдвижение Собчак от ПАРНАС сорвалось из-за решения Касьянова 15 ноя, 22:26, Политика Новогодние дары: зачем Путину «переговоры» с руководством ДНР и ЛНР 15 ноя, 22:24, Политика Лидер сборной Норвегии допустил невиновность российских лыжников 15 ноя, 22:17, Спорт Pepsi и Danone предупредили о росте цен на молоко в России 15 ноя, 22:09, Бизнес Макрон пригласил объявившего об отставке премьера Ливана во Францию 15 ноя, 22:05, Политика Путин передал президенту Армении похищенную картину Михаила Врубеля 15 ноя, 21:57, Общество СМИ сообщили о новых «стоп-листах» Минкультуры с Серебренниковым 15 ноя, 21:47, Общество ЦБ пригрозил банкам «пристальным вниманием» за высокие ставки по вкладам 15 ноя, 21:36, Финансы Федерация футбола Италии объявила об отставке главного тренера сборной 15 ноя, 21:19, Спорт В Би-би-си прокомментировали принятые Госдумой поправки о СМИ-иноагентах 15 ноя, 21:12, Политика Поклонники звезды Snapchat устроили беспорядки в центре Брюсселя 15 ноя, 20:46, Общество Адвокат семьи «пьяного» мальчика счел стандартным приговор виновнице ДТП 15 ноя, 20:45, Общество Минобороны показало кадры ударов дальних бомбардировщиков в Абу-Кемале 15 ноя, 20:40, Политика Путин одобрил строительство в Москве ветки метро длиной 50 км 15 ноя, 20:33, Бизнес Минюст увидел у телеканала «Настоящее время» признаки иностранного агента 15 ноя, 20:12, Политика Путин наградил Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени 15 ноя, 20:08, Политика Путин, Медведев и посланец Киева встретились в монастыре. Фотогалерея 15 ноя, 20:02, Фотогалерея  Футболист «Барселоны» выбыл на месяц из-за полученной в России травмы 15 ноя, 20:02, Спорт
Домашний планктон
Газета № 197 (2694) (1611) Деньги, 15 ноя, 18:50
0
Домашний планктон
Кому выгодно работать удаленно или на фрилансе
Свобода перемещений и экономия времени — самые соблазнительные стороны фриланса и удаленной работы. Но кому действительно выгодно трудиться вне офиса и где выше доход — под крылом начальства или дома?
Фото: Villa Bonch для РБК

Удаленную работу и фриланс порой путают, но это не одно и то же. Первое означает, что человек работает на одну компанию, в штате или по договору подряда. Обычно такой сотрудник регулярно получает зарплату и имеет социальную защиту. Фрилансер же не состоит в штате одной конкретной компании, может одновременно сотрудничать с несколькими клиентами, он лишен социальных гарантий и стабильности в получении дохода, но зато свободен выбирать рабочие задачи.

По данным доклада Международной организации труда и Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда, который вышел в 2017 году, в странах Европы около 17% сотрудников работают удаленно, в США такой возможностью пользуются 37% всех работающих граждан, а в Японии — 32%.

По России актуальной статистики нет, но, по расчетам Высшей школы экономики, в 2014 году на фрилансе в нашей стране было задействовано не более 2% работающего населения. Доля удаленных сотрудников в России также мала, замечает старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ Денис Стребков. «В России удаленно работают от 1 до 2% работающего населения», — оценивает он.

Слабая вовлеченность россиян в «домашний» формат работы часто объясняется нежеланием работодателей связываться с удаленной формой работы, которая кажется им плохо контролируемой. РБК разбирался, как фриланс и удаленка сказываются на финансах сотрудников и кому выгодно устроить офис на дому.

Доход на расстоянии

Работа на фрилансе экономически выгоднее работы в офисе, поскольку фрилансер может одновременно вести несколько проектов, уверена основатель кадрового агентства по подбору удаленных сотрудников HR-Monster Евгения Попова. Это подтверждают результаты переписи фрилансеров, которую проводили в ВШЭ в 2009, 2011 и 2014 годах. «По нашим оценкам за 2014 год, заработок «электронных» фрилансеров (тех, кто занимается программированием) на тот момент был выше примерно в 1,5 раза, чем заработок работников в офисе с той же специальностью», — рассказывает Денис Стребков.

Фрилансеры могут зарабатывать больше своих коллег, работающих в штате, но только при условии, что у них нет проблем с поиском стабильных заказов, считает Денис Кутергин, сооснователь онлайн-сервиса бытовых услуг YouDo.com. Действительно, большой проблемой фрилансеров является нестабильность заработка. По данным исследования ВШЭ, доходы фрилансеров могут колебаться от месяца к месяцу в 1,5–2 раза, а иногда и больше.

Что касается удаленных сотрудников, то ситуация с оплатой труда здесь противоположная. Как говорят представители рынка, такие работники часто получают меньше своих коллег, находящихся на аналогичных позициях в офисе. «Точную статистику тут никто не ведет, конечно, но, по оценкам сообщества, оплата труда удаленного сотрудника может отличаться на 20% от офисной», — говорит генеральный директор сайта удаленной работы FL.ru Владимир Тарханов.

«В нашей практике был такой случай, что мы хотели взять на работу в офис в Москве человека из Санкт-Петербурга и обсуждали увеличение зарплаты, если он приедет и будет с нами в офисе работать. Но он отказался и остался у нас в качестве удаленного сотрудника», — приводит пример HR-руководитель Bookmate Карина Шегай.

Работодатели готовы предлагать более высокую зарплату офисным работникам, это связано со стереотипным представлением о том, что за сотрудником нужно присматривать, иначе он халтурит, считает Владимир Тарханов. По его мнению, если отгородиться от стереотипов, то станет понятно, что это не так и что работающие удаленно сотрудники более выгодны компании. И дело тут не только в экономии на ресурсах. «Такие работники часто более организованны, чем сотрудники в офисе. Потому что единственное, что доказывает их эффективность, — это качество проделанной работы. Они не могут имитировать бурную деятельность, сидя в офисе, и поэтому максимально вкладываются в результат», — объясняет он.

В офисе штатному сотруднику работать бывает выгоднее, чем удаленно, подтверждают результаты исследования, проведенного в России рекрутинговой компанией Hays и коммуникационным агентством Comunica. В ходе опроса, проведенного с апреля по июль 2017 года, 47% опрошенных офисных работников признались, что когда-либо работали удаленно, но вернулись оттуда в офис. Основной причиной стало то, что заработная плата на той же позиции в офисе была выше, чем при удаленной работе, — на это указали около трети «возвращенцев».

Здесь прибавить, там отнять

Удаленная работа и фриланс имеют преимущества, которые косвенно сказываются на кошельке сотрудника. Так, для удаленных сотрудников отпадает необходимость покупать офисную одежду, уменьшаются траты на транспорт и обеды (если, конечно, компания не оплачивает обеды). Для фрилансеров эти траты также могут уменьшиться, хотя и не так значительно, как для удаленщиков: обычно человеку на фрилансе необходимо встречаться с клиентами и, соответственно, тратиться на проезд и деловую одежду.

​Правда, вместе с «переездом» в home office могут вырасти и расходы — например, на связь, интернет и электричество. «Однако они несравнимы с экономией, которая происходит от того, что человек остается дома», — уверена директор по маркетингу компании Kelly Services CIS Жанна Волкова.

«Есть и косвенная экономия, которую редко кто учитывает, — от стоимости высвобождаемых часов, которые вместо дороги сотрудник может потратить с пользой для себя», — замечает Наталья Альбрехт, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке ПАО «ВымпелКом». Сэкономленное время человек может по желанию монетизировать, найдя дополнительный источник заработка.

Возможно, это связано с минусами работы на дому, которые могут негативно повлиять на будущие доходы сотрудника. Так, удаленному работнику сложнее, чем сотруднику в офисе, получить повышение по службе, говорит Жанна Волкова. С ней соглашается и Владимир Тарханов: «Сотруднику, даже тому, который сидит в офисе и имитирует работу, гораздо проще получить повышение зарплаты не за счет эффективности, а за счет выстраивания социальных отношений с руководством и коллегами. В то время как уровень доверия к удаленным сотрудникам меньше, так как они редко встречаются с коллективом лично», — объясняет он.

Кому подойдет

Фриланс и удаленная работа как формы занятости больше всего подходят миллениалам, так как это поколение характеризуется мобильностью, способностью эффективно работать в удаленном режиме и им претит сидеть в офисе с «9 до 18». «Миллениалы обычно не привязаны к месту работы, они с легкостью совмещают несколько дел и предпочитают работать на результат», — говорит Ирина Баева, управляющий директор компании Regus в России.

Есть две категории людей, которым выгодна работа из дома, считает Евгения Попова. Во-первых, это жители удаленных от экономических центров поселений. «Это в первую очередь регионы, где сейчас не самая лучшая ситуация с работой. Обычно люди там переучиваются на массовые вакансии и работают удаленно на крупные компании из больших городов», — рассказывает она.

Вторая категория — те, кому по разным причинам нужно находиться много времени дома, например, для того, чтобы ухаживать за родителями или детьми. «Удаленные сотрудники в отличие от офисных имеют возможность прервать работу, забрать ребенка из детского сада и затем спокойно вернуться к работе дома», — приводит пример Наталья Альбрехт. Также ​ фриланс и удаленная работа — это выход для интровертов, которым «ежедневный приход в офис приносит моральные страдания», добавляет Ирина Баева.

Помимо этого удаленная работа обеспечивает более гибкую форму занятости для тех, кто раньше был вне рынка труда, например для молодых мам в декретном отпуске, добавляет генеральный директор рекрутинговой компании Hays в России Алексей Штейнгардт. Интересен такой формат и тем, кто может назвать себя специалистом в узкой сфере и кого смогут привлекать к отдельным проектам и экспертизам, а также те, кого интересует сезонная работа. «С точки зрения компании временное удаленное привлечение сотрудника оправданно, например, при замене сотрудника в декрете или при необходимости дополнительной рабочей силы в разгар сезона», — добавляет Штейнгардт.

Что касается профессий, то, по данным HeadHunter и Hays, среди самых популярных областей с возможностью работы на дому традиционно числятся информационно-технологический сектор, дизайн-услуги, реклама и т.д. Такая деятельность обычно не требует постоянного личного контакта с клиентами или коллегами, сотрудник занят индивидуальной работой на компьютере и не нуждается в контакте с офисом, объясняет Жанна Волкова.

Со временем количество вакансий, позволяющих работать удаленно, будет расти. «С развитием технологий среди профессий, привязанных к компьютеру, мало таких, которые бы не позволяли работать в режиме хоум-офиса», — считает Александр Бочкин, генеральный директор компании CrocoTime, которая занимается разработкой программ для автоматического учета рабочего времени. «Например, наши клиенты успешно контролируют работу удаленных экономистов, бухгалтеров и даже офис-менеджеров», — поясняет Бочкин.

Правда, вряд ли граждане, заинтересованные в удаленной работе, могут надеяться на то, что перевод на такую систему будет повсеместным. «Уже сейчас, работая с клиентами, мы видим, что компании дают сотрудникам возможность работать из дома пару раз в месяц, но это скорее дополнительный бонус», — замечает Алексей Штейнгардт.

Автор: Людмила Петухова.
Теги: офис , фриланс , удаленная работа
Материалы по теме
Россия оказалась аутсайдером по использованию труда фрилансеров Бизнес
Время фрилансеров: как новые сервисы меняют рынок труда Бизнес
Золотые слова: как знание иностранного языка влияет на уровень доходов Деньги
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав