Английская защита

Почему Тереза Мэй заговорила о России как о внешней угрозе

Вслед за США о российском вмешательстве во внутренние дела стран Запада заявила премьер Великобритании Тереза Мэй. Резкие слова британского премьера отражают ее шаткое политическое положение, говорят эксперты

Тереза Мэй (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Вечером в понедельник, 13 ноября, британский премьер-министр Тереза Мэй произнесла речь, ставшую, по определению Financial Times, ее «самой резкой атакой» на действия России. Выступая на ежегодном банкете лорд-мэра лондонского Сити, глава правительства дала оценку ситуации в мировой экономике и политике, уделив немало места «дестабилизирующей активности» Кремля.

По словам Мэй, важнейшей дипломатической задач​ей сейчас является поддержка и защита текущего миропорядка, «основанного на правилах и законе». Для этого Лондону нужно укреплять связи и с США, и со странами ЕС, несмотря на идущий процесс Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза). «Новое всеобъемлющее экономическое партнерство [с ЕС] укрепит нашу общую приверженность открытой экономике и свободному обществу перед лицом тех сил, что пытаются их подорвать. Главная на сегодня из этих сил — это, разумеется, Россия», — заявила Мэй (цитаты по сайту правительства Великобритании).

Премьер напомнила о выступлении российского президента Владимира Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» 19 октября, где тот уверял, что никакая страна не может получать стратегические выгоды за счет других государств. Мэй же заявила, что именно Москва неоднократно нарушала международные правила и нормы и получала выгоды за счет других государств.

Среди конкретных претензий Мэй: «незаконная аннексия» Крыма, разжигание конфликта в Донбассе и вмешательство в дела иных стран. Она также привела в пример взлом электронной почты Минобороны Дании и бундестага ФРГ и другие случаи, в которых Москва, по ее убеждению, пыталась «превратить информацию в оружие».

О попытках взлома сети бундестага немецкая контрразведка BfV сообщала несколько раз в 2016 и 2017 годах. Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредриксен в апреле 2017 года в интервью газете Berlingske заявил об успешном взломе хакерами Fancy Bear почты некоторых его сотрудников. В обоих случаях конкретных доказательств причастия России обнародовано не было. По данным спецслужб США, группировка Fancy Bear тесно связана с российской военной разведкой ГУ Генштаба.

В конечном итоге, выразила уверенность Мэй, успехом действия Москвы не увенчаются, поскольку Кремль «недооценивает устойчивость наших демократий, привлекательность модели свободного общества и приверженность стран Запада своим альянсам». Инструментами сдерживания России Мэй назвала укрепление НАТО, укрепление кибербезопасности и ужесточение мер против российских финансовых преступников на территории Великобритании.

Премьер-министр оставляет открытой дверь для диалога, отмечая: «Сейчас мы имеем не те отношения с Россией, которые хотелось бы». В интересах Британии, Европы и мира иметь сильную и процветающую Россию, уважающую международные правила, добавила Мэй. «Россия может и, надеюсь, однажды выберет такой путь», — отметила она.

Тереза Мэй и Владимир Путин, 2016 год (Фото: Алексей Дружинин / AP)

Проверяй, не доверяй

Речь Мэй совпала с новым витком расследования нарушений в ходе кампании перед референдумом по Brexit летом прошлого года. Расследование избирательной комиссии Великобритании началось еще в апреле и фокусировалось на возможных нарушениях при финансировании сторонников выхода из ЕС. В начале ноября избирательная комиссия открыла отдельное расследование в отношении Аарона Бэнкса, миллионера и ведущего спонсора евроскептиков. Следствие интересует, была ли фирма Бэнкса первоисточником пожертвований или выступала лишь агентом третьих сил, посредником при передаче денег от других лиц, например из России. Речь идет о сумме £2,36 млн, которую внесла компания миллионера (еще £6 млн Бэнкс пожертвовал от своего имени).

За неделю до старта расследования британский депутат-лейборист Бен Брэдшоу потребовал изучить, могла ли Россия вмешаться в кампанию перед голосованием по Brexit.

Британские депутаты намерены выяснить также степень воздействия Москвы на референдум по Brexit через социальные сети. На слушаниях в конгрессе США в начале ноября представители Facebook, Twitter и Google рассказали о «российском влиянии» на американские выборы через сеть подставных аккаунтов и страничек. Некоторые из них публиковали провокационную информацию, которая относится и к британской политике. В связи с этим член палаты общин Дэмиен Коллинз, председатель комитета по культуре, СМИ и спорту, запросил у Facebook и Twitter данные об этих аккаунтах, планируя открыть парламентское расследование.

Перечисляя свои претензии к Кремлю, Мэй упомянула и «вмешательство в выборы», не отметив, идет ли речь о президентской кампании в США, июньских парламентских выборах в Британии или о чем-то еще. В субботу после встречи с Путиным во Вьетнаме американский президент Дональд Трамп заявил: «Каждый раз, как я его вижу, он говорит [о подозрениях во вмешательстве], что он этого не делал. И я правда верю, что, когда он так говорит, он так и считает». При этом Трамп отметил, что сам склонен скорее доверять американским спецслужбам, по мнению которых такое вмешательство имело место. 14 ноября представитель Мэй заявил Reuters, что правительство не располагает доказательствами, которые подтвердили бы успешное прямое вмешательство из-за рубежа в британскую избирательную систему.

Скорую поездку министра иностранных дел Бориса Джонсона в Москву премьер Мэй представила как иллюстрацию подхода «остерегайся, но иди на контакт». Визит британского дипломата планировался еще в начале весны, но был отложен на неопределенный срок. О том, что Джонсон все же приедет в Москву до конца 2017 года, Лондон сообщил 13 октября. По словам английской стороны, в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым Джонсон планирует обсудить безопасность на Ближнем Востоке, иранскую ядерную сделку, ситуацию на Украине, а также обеспечение безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Глава британского МИДа не наносил визитов в Москву в последние пять лет. Отношения между странами ухудшились задолго до присоединения Крыма, одним из поводов стало так называемое дело Литвиненко — об отравлении в 2006 году полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, в котором британское следствие обвинило российского депутата Андрея Лугового.

Британская пресса не видит противоречия между жестким тоном премьера и грядущими дипломатическими переговорами. Аналитик Би-би-си Джеймс Лэндейл напоминает, что Мэй еще в январе призывала «идти на контакт, но остерегаться России». В понедельник она переставила слова, сделав акцент на опасениях. «Мэй хочет контакта — и посылает своего министра в Москву. Но ей важно, чтобы Россия поняла: Джонсон приедет с посланием о том, что действия по дестабилизации терпеть больше не будут», — отмечает Лэндейл.

Новая внешняя угроза

Банкет лорд-мэра Сити проходит ежегодно в середине ноября. Глава британского правительства традиционно выступает с докладом о вызовах и угрозах, стоящих перед страной. В 2016 году Мэй назвала неожиданными итоги референдума по Brexit и победу Трампа и призвала деловые круги Британии сотрудничать с властями в постройке экономики всеобщего процветания. В 2015 году тогдашний премьер Дэвид Кэмерон основную часть выступления посвятил борьбе с терроризмом — банкет состоялся через три дня после серии терактов в Париже.

Теперь главной внешнеполитической проблемой Британии является Brexit, но в своей речи Мэй намеренно обходила ее стороной, пояснила РБК руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее словам, целый спектр внутри- и внешнеполитических факторов вынудил премьер-министра заострить внимание на России как внешней угрозе, чтобы британцы «сплотились вокруг лидера» в тяжелое для правительства время.

После неудачных для Консервативной партии выборов 8 июня, где она упустила большинство в палате общин (49% мандатов против 51% на выборах 2015 года) и вынуждена была подписать соглашение о поддержке правительства меньшинства с одной из партий от Северной Ирландии, кабинет Мэй столкнулся с множеством трудностей, например с отсутствием прогресса в переговорах с Брюсселем по условиям Brexit, уходом министра обороны Майкла Фэллона на фоне сексуального скандала, пожаром в лондонской высотке Grenfell Tower и ликвидацией его последствий, вынужденной отставкой министра по делам международного развития Прити Пейтел за неофициальные встречи с чиновниками Израиля.

По данным Sunday Times, сейчас уже 40 депутатов-консерваторов готовы подписаться под письмом о недоверии Мэй как лидеру партии. Для смещения Мэй, отмечает Ананьева, и проведения внутрипартийных выборов необходима поддержка не менее 15% членов фракции, то есть 48 депутатов. «Наиболее вероятным претендентом на пост лидера партии и, соответственно, премьер-министра в случае партийных выборов считается как раз министр Борис Джонсон. В преддверии его визита в Москву резкая критика России из уст Мэй осложняет его дипломатическую работу и играет для нее роль защиты во внутрипартийной борьбе», — добавила Ананьева.

Речь Мэй лишь свидетельствует об отчаянности ее положения и подкрепляет давно ходящие слухи о скором падении ее правительства, говорит Александр Крамаренко, директор по развитию Российского совета по международным делам.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в разговоре с РБК назвал речь Мэй повторением «набора известных штампов о российской угрозе», которые так ничем документально и не подтверждены. «У госпожи Мэй сейчас достаточно тяжелая внутриполитическая ситуация, и пошли уже разговоры о ее возможной отставке», — объяснил он жесткость риторики премьера.