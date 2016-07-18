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Полис за минуту: как оформить страховку с помощью бота в Telegram
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Полис за минуту: как оформить страховку с помощью бота в Telegram
Тест-драйв «Денег», 18 июл 2016, 16:30
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Полис за минуту: как оформить страховку с помощью бота в Telegram
Общаться с клиентами с помощью ботов стали не только банки, но и страховщики — боты появились уже у трех компаний. Удобно ли оформлять страховку в Telegram?
Фото: Chen Wenwu/Global Look Press

Финансовые организации продолжают осваивать новый канал общения с клиентами — боты в Telegram. Вслед за банками их начали запускать страховые компании. Сейчас в Telegram есть три бота, которые могут оформить страховку: «Уралсиб» (@Accidentins_bot), «Тинькофф Страхование» и ВСК (@VskShopBot). Все они существуют недавно: компания «Уралсиб» запустила свой бот в конце апреля, буквально через несколько дней это сделал «Тинькофф Страхование» (@TinkoffinsuranceBot), а ВСК присоединилась к ним в июне. В ближайшие годы таких ботов станет больше, уверен директор по маркетингу ФГ «БКС» Руслан Смирнов. «Поведение людей меняется: мы все чаще пишем в мессенджеры, а не в соцсети. Логично, что у клиентов появляется запрос на поддержку в месседжерах», — утверждает он. Этот запрос нужно удовлетворять, добавляет Смирнов.

Пока боты предлагают только два вида полисов: страховку от несчастного случая либо для поездки за рубеж. Так, бот «Уралсиба» пока оформляет только первый тип полисов. Однако скоро компания запустит в Telegram еще один аккаунт, который будет предлагать полисы для путешествий за границу, рассказывает начальник управления интернет-сервисов СГ «Уралсиб» Мария Черникова. Бот «Тинькофф Страхования», напротив, пока умеет оформлять лишь туристическую страховку. Бот ВСК также может сделать только такой полис. Правда, вскоре он начнет также предлагать страхование от несчастных случаев и полисы страхования имущества, говорит руководитель дирекции интернет-продаж ВСК Андрей Мочалов.

Воображаемый консультант

Общение со всеми ботами построено по одинаковой схеме: клиент должен ответить на несколько вопросов, после чего бот рассчитывает стоимость полиса и дает ссылку на сайт компании для оплаты страховки. Оплаченный полис приходит на указанный клиентом e-mail.

Меньше всего вопросов задает бот компании «Уралсиб». Ему надо сообщить только срок страхования, размер выплаты (максимум — 500 тыс. руб.) и личные данные. Он же, в свою очередь, может рассказать об условиях страхования и показать черновик полиса.

Чуть больше информации о клиенте нужно ботам, которые оформляют туристическую страховку. Бот «Тинькофф Страхования» задает вопросы о сроке и направлении путешествия, количестве и возрасте путешественников, а также уточняет, будут ли клиенты заниматься спортом. Кроме того, прямо в Telegram нужно ввести все паспортные данные застрахованных. Бот «Тинькофф Страхования» пока не умеет оформлять многоразовые полисы. Главный минус этого аккаунта в том, что он не умеет оформлять многократную страховку и может подобрать полис только для одной поездки. В свою очередь, бот ВСК умеет запрашивать и полис для множества поездок. Еще одно отличие от «Тинькофф Страхования» — он не требует паспортных данных клиента: получив основную информацию, он предлагает заполнить оставшуюся часть анкеты на сайте компании.

Бот распознает только четкие ответы: доверительного разговора с ним точно не получится. Собеседнику придется выбирать один из вариантов ответа. Например, бот «Тинькофф Страхования» предлагает клиенту выбрать направление поездки из трех опций: «Азия», «Шенген» или «Весь мир», у ВСК другой набор опций: «Россия и СНГ» или «За рубеж».

Боты «Тинькофф Страхования» и «Уралсиба» также реагируют на символ «/»: он вызывает меню. В нем оба бота предлагают сходный набор команд. «Уралсиб» дает возможность сбросить все данные и вернуться к началу оформления. «Тинькофф Страхование» умеет возвращаться к последнему вопросу, отменять оформление полиса и показывать данные пользователя. А вот бот ВСК не дает возможности исправить ошибку. Если вы что-то перепутали, полис все равно придется оформить до конца — но не оплачивать. После этого оформление придется начать заново либо придется удалять весь диалог и создавать его заново. Но тут есть риск, что бот «запутается».

Чем хороши боты

Основное преимущество аккаунта в Telegram — это скорость. «Благодаря боту процесс занимает не более пяти минут — страховку можно оформить даже в метро, по пути в консульство», — сообщает пресс-служба «Тинькофф Страхования». Кроме того, аудитория мессенджеров растет, хотя пока уступает количеству пользователей соцсетей, говорит Смирнов из ФГ «БКС». При этом он сомневается, что в ближайшее время боты-страховщики станут популярны у широкой аудитории. «Их можно использовать только в Telegram и Facebook. А российская аудитория Telegram — это примерно 10 млн человек, гораздо меньше, чем у «ВКонтакте» или «Одноклассников». С Facebook дело обстоит примерно так же», — объясняет он.

Его предположения подтверждают сами страховщики: пока боты оформляют совсем немного полисов. По словам Черниковой из «Уралсиба», с момента появления бота на него пришлось около 2–3% от продаж через сайт. Тем не менее запускать собственных ботов планируют и другие компании, например «АльфаСтрахование». Их будут использовать и для продажи страховок, и для их обслуживания, уверен директор департамента электронной коммерции «АльфаСтрахования» Александр Прокопчук.

А вот гендиректор аналитического агентства Markswebb Rank & Report Алексей Скобелев настроен скептически. Он говорит, что бот в Telegram не может предложить клиенту что-то принципиально новое. «Прежде чем отправить заявку через бота, клиент должен сначала выбрать, в какую компанию он обратится. А бот никак не поможет определиться, с такой задачей лучше справятся сайты — агрегаторы страховых продуктов», — утверждает он. Так что сэкономить много времени с помощью бота не получится. Смирнов из ФГ «БКС» добавляет, что страховщики могут создавать боты не ради удобства клиентов, а для создания имиджа высокотехнологичной компании.

Автор: Александра Киракасянц.
Теги: телеграм , приложение , Страхование , технологии
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