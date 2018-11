Насверлили: как вырастить лидера онлайн-продаж инструментов

Когда онлайн-магазин «ВсеИнструменты.ру» начинал бизнес на рынке товаров для дома и ремонта, эта ниша была сравнительно свободна, но сайту до сих пор удается быть №1 в этом сегменте

Запущенный в 2006 году сайт «ВсеИнструменты.ру» был студенческим проектом выпускников МФТИ Виктора Кузнецова и Николая Гудовских, а третий акционер, Александр Гольцов, присоединился позднее. Кузнецов интересовался онлайн-ретейлом и с детства мечтал открыть свое дело. Направление выбрали благодаря тому, что Гудовских работал в отцовской компании по продаже электроинструмента в Екатеринбурге и неплохо в нем разбирался (около трех лет назад Гудовских вышел из бизнеса, его долю выкупила компания, стоимость сделки партнеры не раскрывают).

Молодые предприниматели самостоятельно написали сайт для магазина, а первый шуруповерт продали, общаясь с покупателем буквально из-под парты, на лекции по квантовой физике. Сами покупали товар (тогда это был только электроинструмент), хранили его в комнатах в студенческом общежитии и сами развозили по заказчикам. Самим все пришлось делать в течение первых трех лет. «Мы практически жили в офисе», — вспоминает в разговоре с журналом РБК Виктор Кузнецов, но маржинальность продаж тогда была существенно выше, чем на текущем рынке, и составляла 18–20%.

Вдохновение искали в истории успеха обувного онлайн-ретейлера Zappos Тони Шея, книга которого «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда» долгое время даже была обязательной к прочтению сотрудниками компании. Как рассказывает Кузнецов, им хотелось перенять ценности корпоративной культуры: сидя в «Макдоналдсе» недалеко от института, предприниматели записали на салфетке главные постулаты компании — отличную работу с покупателем и драйв в команде.

Основатели во многом действовали по наитию, и отсутствие средств на развитие помогло разобраться в каждой части бизнес-процессов, считает Кузнецов. Принимая звонки клиентов, обсуждая инструменты, их особенности и тонкости использования, компания постепенно налаживала общение с поставщиками и нарабатывала экспертизу товаров, которыми торговала.

Помогало и то, что в интернете российский сегмент DIY [Do It Yourself, «сделай сам»], особенно в сфере продажи инструментов, был развит слабо: онлайн-магазины были у «220 вольт» и «Кувалда.ру», но крупные компании вроде «Леруа Мерлен», «Петрович» или «К-раута», которые также продают инструменты, только планировали выход в онлайн. «Они уже были богатые и сытые и не рассматривали интернет всерьез», — говорит Кузнецов. «ВсеИнструменты.ру» начала наращивать ассортимент: сначала добавила садовую и силовую технику, потом станки и так далее. И начала расширять присутствие в регионах, открывая магазины в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. В 2011 году оборот компании составил около 3,5 млрд руб.

Проблемы роста

Первых инвесторов основателям удалось привлечь через сообщество выпускников МФТИ. Владельцы Банка инноваций и развития однажды рассказали приятелям, что новые проекты для инвестиций ищет Zoom Capital — компания основателей провайдера NetbyNet Вадима Курина и Грегори Беренштейна, и помогли выйти с ними на связь. С 2012 года Zoom Capital несколькими траншами вложила в проект «ВсеИнструменты.ру» в общей сложности $27 млн, получив в обмен около 40% в компании.

В Zoom Capital не ответили на вопросы журнала РБК.

В то же время российский DIY-рынок начал стремительно развиваться в онлайне, и, чтобы удерживать потребителей, необходимо было вкладываться в инфраструктуру, новые товарные категории, географию доставки и офлайн-точки. Ретейлер начал быстро наращивать ассортимент, и с этим одна за другой посыпались проблемы.

«Стали продавать сантехнику, Ванны и унитазы приезжали со сколами, мы не разбирались в модельном ряде и выбирали не то. Добавили листы ДСП, но не учли, что для них нужны специальное хранение и перевозка, получили недовольство потребителей, — перечисляет Кузнецов. — Мы не чувствовали разрастающуюся товарную матрицу, и товары оставались на складе, а менеджеры не могли проконсультировать потребителей о новой продукции». В итоге часть неудачной продукции удалось продать перекупщикам, а остатки списать.

Но эта история научила команду тому, что в любом продукте, который продает компания, нужно быть профессионалом, говорит Кузнецов. «К примеру, у «Холодильник.ру» фантастический сервис, у них даже «Газели» специально оборудованы, чтобы быстро, не причиняя дефектов, доставить технику». Сейчас, например, обучение менеджеров для корпоративных продаж занимает около года.

Инструменты для профессионалов

«ВсеИнструменты.ру» продает инструменты и технику как другим компаниям, так и розничным потребителям: соотношение долей компания не раскрывает, но, по словам Кузнецова, основные продажи дает сегмент b2b. Онлайн-гипермаркет работает с производственными, торговыми, строительными компаниями и заводами, даже среди частных заказчиков костяк составляют профессионалы — ремонтные бригады.

По данным СПАРК, компания также ежегодно участвует в госзакупках: инструменты покупают дочерние предприятия «Газпрома», государственное бюджетное учреждение Москвы «Жилищник», театры, университеты, войсковые части. Но госзакупки составляют очень малую часть корпоративных продаж: в 2018 году компания заключила контракты на 7,2 млн руб.

Зависимость от корпоративных заказчиков иногда приносит неприятные сюрпризы. Например, перед сочинской Олимпиадой продажи компании просели — многие стройки были заморожены, рассказывает Кузнецов. Но большинство рисков удается хеджировать: несколько лет назад компания перевела все расчеты с поставщиками в рубли и покупала валютные опционы. И, по словам Кузнецова, в 2014–2017 годах не ощутила серьезных проблем из-за кризисного снижения девелоперского рынка и покупательной способности частных потребителей.

По данным исследовательской компании «InfoLine-аналитика», тренд негативной динамики продаж на рынке DIY начался в 2015 году и изменился только к середине 2017-го. Оборот этого рынка в 2017 году составил 1,4 трлн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,8%, приводила данные газета «Коммерсантъ». А важной новой тенденцией, которая позитивно влияет на рынок, стал рост рынка первичного жилья с отделкой.

Конкуренция со всеми

По данным InfoLine, более 70% продаж «ВсеИнструменты.ру» приходится на онлайн. Компания также управляет крупными распределительными центрами в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре и Санкт-Петербурге, площадь ее основного центра в подмосковных Котельниках — 25 тыс. кв. м. В традиционной рознице компания развивает три формата: пункты выдачи заказа (ПВЗ), небольшие магазины (50–100 кв. м) и магазины-склады (от 300 до 1000 кв. м). Основная часть розницы приходится на ПВЗ.

По данным «РБК.Исследования рынков», с начала прошлого года до июля 2018-го компания сократила количество магазинов на 47%, до 80. «Мы стараемся действовать аккуратно. Если видим, что точка не выходит на прибыльность, закрываем ее», — объясняет Кузнецов.

Крупнейшими по количеству точек сетями в сегменте «Электроинструмент» в 2017 году были MachineStore (70,5 тыс. кв. м торговой площади, 540 магазинов) и «220 вольт» (16,1 тыс. кв. м и 230 магазинов). Сеть MachineStore развивают независимые дилерские компании, «220 вольт» — партнеры-франчайзи.

Сегодня у «ВсеИнструменты.ру» множество конкурентов — от специализированных онлайн-магазинов до мультипродуктовых ретейлеров вроде Leroy Merlin. Но Кузнецов уверен, что у компании еще масса возможностей как в области расширения ассортимента, так и в сервисных бизнесах.

Компания продолжает начатый в 2015 году эксперимент с товарами под собственной торговой маркой (СТМ). Тогда она запустила две марки — Inforce и Gigant. Под этими брендами производятся ручные инструменты, стремянки, аксессуары и прочее. Как объясняет Кузнецов, компания старалась закрывать точечные позиции, не закрытые крупными производителями, но собственные марки он называет скорее имиджевым продуктом.

Их производство находится в Китае, и если у продовольственных ретейлеров есть возможность выбирать под СТМ нескольких поставщиков с оговоренными объемами поставки, то с производителями инструментов все сложнее: китайские фабрики часто специализируются на одном виде инструмента и готовы продать небольшие партии под собственными марками, а в случае с CTM требуют заказа гигантских партий.

Новое направление, над которым сейчас плотно работает команда, — аренда инструмента. «Клиентам это интересно. К примеру, зачем покупать генератор за 40 тыс. руб., если можно арендовать за 3–4 тыс.», — поясняет Кузнецов. Но направление требует проработки, после каждого использования технику нужно проверить на исправность и провести подготовку к передаче следующему клиенту. «Это отдельный сложный бизнес», — заключает Кузнецов.