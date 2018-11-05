Как ветеран ИT-индустрии Дэвид Базуки придумал «второй Minecraft»

Roblox — «игровая вселенная», в которой пользователи могут создавать собственные игры, — привлекла очередные $150 млн инвестиций и получила оценку $2,5 млрд

Фото: Roblox

В июле 2018 года Roblox Corporation, разработчик одноименной платформы для создания игр Roblox, привлекла очередные $150 млн инвестиций и была оценена в $2,5 млрд. За такую же сумму в 2014 году Microsoft купила у шведского предпринимателя Маркуса Перссона другой игровой блокбастер — Minecraft. Именно с детищем Перссона чаще всего сравнивают Roblox. Журнал РБК узнал почему.

История Roblox началась почти 30 лет назад, в 1989-м, когда инженер Дэвид Базуки вместе с братом Грегом основал Knowledge Revolution. Компания выпускала симулятор физических экспериментов для компьютеров Macintosh. Продукт оказался востребован в американских школах, и в 1998-м Knowledge Revolution поглотил за $20 млн разработчик MSC Software. Спустя четыре года Базуки покинул MSC, чтобы заняться инвестициями и собственными проектами.

Фото: Roblox

В интервью Forbes в 2016-м он рассказывал, что после продажи Knowledge Revolution мог никогда не работать, но накопленный опыт подсказал, куда двигаться дальше. В 2004 году вместе с партнерами по прошлому бизнесу Базуки запустил Roblox (от слияния robot и blocks). Финансировали проект из личных накоплений, а первые инвестиции привлекли в 2005-м — около $600 тыс.

Разработка заняла полтора года, первую версию геймеры смогли опробовать в 2006 году. На выходе получилась мультиплеерная платформа — настоящая игровая вселенная, внутри которой пользователи могут создавать собственные игры — отдельные миры — и приглашать в них друзей. Жанр, формат и интерфейс игр разнятся, но их объединяет угловатый, нарочито недетализированный дизайн, который лучше всего воспринимают самые юные игроки и который больше всего роднит Roblox с Minecraft.

Дэвид Базуки (Фото: Roblox)

За 12 лет разработка выросла в мультиплатформенный продукт: ее можно бесплатно скачать на ПК, консоли и мобильные устройства, причем смартфоны и планшеты — самый быстрорастущий сегмент, рассказал журналу РБК президент подразделения Roblox International Крис Миснер. Как и Базуки, он не устает говорить о миссии Roblox — служить платформой для сообщества единомышленников, которые все делают вместе: общаются, играют, создают контент.

Roblox давно выбрался за пределы США: последний раунд инвестиций необходим для локализации и запуска в Европе, Центральной и Южной Америке, перечисляет Миснер. У компании уже есть успешный опыт экспансии испаноязычной версии — меньше чем за год на нее перебрались 5 млн пользователей. Локализуются и расчеты за внутриигровые покупки: Roblox стремится проводить транзакции в местных валютах.

По данным компании, аудитория платформы — более 70 млн человек в месяц, из них 4 млн — разработчики. Внутри вселенной свыше 40 млн миров, причем чем популярнее игра, тем выгоднее ее разработчику: он получает отчисления за покупки, сделанные внутри его творения. За прошлый год Roblox в совокупности выплатил пользователям $70 млн. В самую популярную на платформе игру Meep City сыграли более 2 млрд раз, ее разработчик — долларовый мультимиллионер, отмечают в Forbes.

Фото: Roblox

Контент пользователи создают в Roblox Studio, бесплатном наборе инструментов на языке Lua (на нем же, например, создано большинство пользовательских модификаций World of Warcraft). Именно этот контент — ключевое отличие Roblox от Minecraft, подчеркивает Миснер. Для расчетов внутри Roblox используется виртуальная валюта Robux. 400 робуксов можно купить за $4,95, а робуксы — потратить на один из 314 млн внутриигровых предметов ценой до 999 млн робуксов.

Основные пользователи — возрастная категория 6–12 лет. По данным comScore, дети посещают Roblox чаще, чем любую другую платформу в Сети, и проводят на ней больше всего времени — 51,5 млн часов в 2017-м против 19,4 млн у ближайшего преследователя YouTube. Пользователи растут вместе с игрой, говорит Миснер: следующая категория, которую хочет покорить Roblox, — подростки. Этому способствуют лидеры мнений: в недавнем клипе I Love It рэперы Канье Уэст и Lil Pump снялись в костюмах, стилизованных под дизайн Roblox.