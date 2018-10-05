ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,99 64,95 EUR Нал. 76,35 75,24 USD Бирж. 65,42 -0,08 EUR Бирж. 75,69 +0,07 USD ЦБ. 65,22 -0,35 EUR ЦБ. 75,23 -0,76 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6461,50 -144,80 IMOEX 2464,74 +0,61% RTSI 1187,07 +0,46% Brent 84,92 -0,22% DJIA 26774,28 +0,39% Nasdaq 7999,55 -0,47%
Почему Betcity стала первой букмекерской компанией в рейтинге РБК 500
Лента новостей
Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса 11:00, Политика Страх перед машиной: съедят ли роботы «офисный планктон» 10:58, Мнение В Приморье самовыдвиженцам разрешили участвовать в губернаторских выборах 10:57, Политика Пользователи Instagram по всему миру сообщили о сбое в работе сервиса 10:56, Технологии и медиа В Индонезии после землетрясения и цунами начал извергаться вулкан 10:48, Общество Как выглядят и сколько стоят частные виллы на Южном берегу Крыма 10:37, Недвижимость Россияне назвали возраст наступления старости 10:30, Общество Путин предложил смягчить уголовное наказание за экстремизм 10:29, Политика США рассказали о готовности применить киберпотенциал НАТО против России 10:27, Политика С чистого листа: бизнесмены о воплощении планов в реальность 10:25, РБК и Canon СМИ узнали о задержании россиянина в Таиланде по запросу Интерпола 10:24, Общество Почему Betcity стала первой букмекерской компанией в рейтинге РБК 500 10:06, Бизнес Как фигурист Антон Сихарулидзе стал партнером «Газэнергосервиса» 10:06, Бизнес Рыболовлев обвинил Sotheby’s в мошенничестве и потребовал $380 млн 10:01, Общество Время транспарентности: как мировые тренды меняют private banking России 09:50, РБК и FW Raiffeisen Силовики пришли с обысками в управление МВД по Екатеринбургу 09:50, Общество Алекперов выступил против повышения акциза на бензин 09:35, Бизнес Дагестан, Камчатка и Чечня вновь вошли в число самых дотационных регионов 09:29, Экономика Полиция Бразилии застрелила 9 заключенных после побега из тюрьмы 09:21, Общество Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 09:16, РБК и Элитная недвижимость В Московском метро рассказали о параметрах возвращения рекламы 09:15, Бизнес На МКАД перекрыли движение из-за ДТП с автокраном 09:02, Общество Клинтон сравнила ответ на вмешательство России в выборы с терактами 9/11 08:56, Политика Чем определяется ценность мяса и его стоимость 08:29, РБК и Мираторг Экс-кандидат КПРФ подал в суд из-за отмены результатов выборов в Приморье 08:25, Политика Во Франции поймали бежавшего из тюрьмы на вертолете грабителя-рецидивиста 08:07, Общество В недвижимость США вложат $100 млрд: акции девелоперов пойдут в рост 08:02, Quote В Московский метрополитен вернется реклама 08:00, Технологии и медиа
Почему Betcity стала первой букмекерской компанией в рейтинге РБК 500
Журнал №10 (144), Октябрь 2018 Бизнес, 10:06
0
Почему Betcity стала первой букмекерской компанией в рейтинге РБК 500
Переезжая в 2006-м из Ростова-на-Дону в Македонию, Сергей Самсоненко был всего лишь владельцем малоизвестной региональной букмекерской компании Betcity. В 2018 году Betcity с выручкой 18 млрд руб. попала в РБК 500
Фото: ПФК ЦСКА

Биография Сергея Самсоненко до основания Betcity известна фрагментарно. В 2014 году он рассказывал македонскому телевидению, что первый миллион заработал на производстве кроссовок в начале 1990-х, но никто из ветеранов ростовской обувной промышленности, с которыми говорил журнал РБК для большого материала о Самсоненко, не смог вспомнить его.

Betcity была основана в 2003 году, партнером Самсоненко на старте стал Михаил Бартник, державший популярные казино в Ростове-на-Дону. В 2006-м, когда у Betcity было около 60 пунктов приема ставок в России, на Украине и в Белоруссии, Самсоненко уехал развивать бизнес на Балканы.

В 2012–2013 годах он приобрел три популярных македонских спортивных клуба с названием «Вардар» — мужской футбольный, мужской и женский гандбольные. Запустил в Скопье дорогие девелоперские проекты, например строительство арены «Ян Сандански» с отелем Russia за €17 млн. В 2015 году Betcity принесла предпринимателю €23 млн, признавался он в телеинтервью. Речь идет о совокупной прибыли всех юрлиц: как и многие игроки этого рынка, Betcity принимает ставки в интернете по всему миру через офшорные компании. Через ее российское ООО «Фортуна» проходят деньги, вырученные на специальных пунктах приема ставок по всей России, а с апреля 2017 года и онлайн-ставки российских граждан.

Скачок в отчетности «Фортуны» произошел в 2014 году, когда она выросла в четыре раза, до 14,7 млрд руб. Именно в 2014-м были внесены изменения в законодательство, которые обязали букмекеров выдавать чеки всем посетителям: до этого применение кассовой техники в игорном бизнесе было необязательным. Впрочем, далеко не все компании работают сейчас прозрачно на земле, то есть при приеме ставок в специальных пунктах (ППС), утверждает собеседник журнала РБК на букмекерском рынке. Именно поэтому, по его мнению, Betcity могла обогнать по выручке в 2017 году всех конкурентов, существенно отставая по количеству пунктов приема ставок.

У Betcity при выручке 18 млрд руб. работает около 200 пунктов приема ставок в России, рассказал журналу РБК директор отраслевого портала «Рейтинг букмекеров» Араик Тонян. У «Фонбета» при обороте 9,6 млрд руб. их 1100, у «Лиги ставок» — 751 (11,9 млрд), у «Балтбета» — 515 (10,9 млрд). Не входит Betcity и в число самых популярных компаний по приему ставок онлайн: в 2016-м через нее испытывали удачу лишь 12% российских онлайн-игроков. «Цифры — упрямая вещь» — так прокомментировал первое место по выручке среди всех букмекеров России представитель Betcity Николай Оганезов.

В «Лиге ставок» и «Балтбете» журналу РБК сообщили, что их ППС работают прозрачно, оборот мимо кассы исключен, в «Фонбете» отказались комментировать выручку Betcity.

Автор: Андрей Захаров.
Теги: Македония , Футбол , Гандбол , казино , букмекерские конторы , букмекеры , РБК 500
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter