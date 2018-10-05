Почему Betcity стала первой букмекерской компанией в рейтинге РБК 500

Переезжая в 2006-м из Ростова-на-Дону в Македонию, Сергей Самсоненко был всего лишь владельцем малоизвестной региональной букмекерской компании Betcity. В 2018 году Betcity с выручкой 18 млрд руб. попала в РБК 500

Фото: ПФК ЦСКА

Биография Сергея Самсоненко до основания Betcity известна фрагментарно. В 2014 году он рассказывал македонскому телевидению, что первый миллион заработал на производстве кроссовок в начале 1990-х, но никто из ветеранов ростовской обувной промышленности, с которыми говорил журнал РБК для большого материала о Самсоненко, не смог вспомнить его.

Betcity была основана в 2003 году, партнером Самсоненко на старте стал Михаил Бартник, державший популярные казино в Ростове-на-Дону. В 2006-м, когда у Betcity было около 60 пунктов приема ставок в России, на Украине и в Белоруссии, Самсоненко уехал развивать бизнес на Балканы.

В 2012–2013 годах он приобрел три популярных македонских спортивных клуба с названием «Вардар» — мужской футбольный, мужской и женский гандбольные. Запустил в Скопье дорогие девелоперские проекты, например строительство арены «Ян Сандански» с отелем Russia за €17 млн. В 2015 году Betcity принесла предпринимателю €23 млн, признавался он в телеинтервью. Речь идет о совокупной прибыли всех юрлиц: как и многие игроки этого рынка, Betcity принимает ставки в интернете по всему миру через офшорные компании. Через ее российское ООО «Фортуна» проходят деньги, вырученные на специальных пунктах приема ставок по всей России, а с апреля 2017 года и онлайн-ставки российских граждан.

Скачок в отчетности «Фортуны» произошел в 2014 году, когда она выросла в четыре раза, до 14,7 млрд руб. Именно в 2014-м были внесены изменения в законодательство, которые обязали букмекеров выдавать чеки всем посетителям: до этого применение кассовой техники в игорном бизнесе было необязательным. Впрочем, далеко не все компании работают сейчас прозрачно на земле, то есть при приеме ставок в специальных пунктах (ППС), утверждает собеседник журнала РБК на букмекерском рынке. Именно поэтому, по его мнению, Betcity могла обогнать по выручке в 2017 году всех конкурентов, существенно отставая по количеству пунктов приема ставок.

У Betcity при выручке 18 млрд руб. работает около 200 пунктов приема ставок в России, рассказал журналу РБК директор отраслевого портала «Рейтинг букмекеров» Араик Тонян. У «Фонбета» при обороте 9,6 млрд руб. их 1100, у «Лиги ставок» — 751 (11,9 млрд), у «Балтбета» — 515 (10,9 млрд). Не входит Betcity и в число самых популярных компаний по приему ставок онлайн: в 2016-м через нее испытывали удачу лишь 12% российских онлайн-игроков. «Цифры — упрямая вещь» — так прокомментировал первое место по выручке среди всех букмекеров России представитель Betcity Николай Оганезов.

В «Лиге ставок» и «Балтбете» журналу РБК сообщили, что их ППС работают прозрачно, оборот мимо кассы исключен, в «Фонбете» отказались комментировать выручку Betcity.