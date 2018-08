Фильмы на коленке: три способа пойти коротким путем в большое кино

Если у вас нет денег, опыта и знакомств, а снимать кино хочется, то для этого наступило золотое время: технологии доступны, оборудование можно найти на «Авито», а актеров — в социальных сетях. А начинать проще с короткого метра

Фото: из личного архива Алины Суарес-Агилеры

Рассылка «экзорцизма»

За последние три года 26-летняя Алина Суарес-Агилера сняла пять короткометражных фильмов. Все началось в 2015 году с видео «Почему я иду за ней/ним?» для конкурса Look At Me Media. В ролике свадебная процессия передвигалась в разном составе слева направо. «Идея была в том, что каждый в жизни за кем-то идет», — говорит Суарес-Агилера. Итоги конкурса не были опубликованы, но Суарес-Агилера уже четко решила, что хочет заниматься кино.

В месяц Алина пишет по пять-десять сценариев, в основном это короткий метр, до пяти минут, больше тяготеет к мистике и триллерам. Снять фильмы по всем написанным сценариям не удается: трудно каждый раз найти камеру, оператора, площадку и убедить актеров сниматься. Девушка работает продюсером информационного агентства и тратит на съемки только свои деньги: спонсоров нет, а организация краудфандинга кажется ей слишком хлопотной. Самый дорогой проект обошелся в 100 тыс. руб., которые ушли на аренду оборудования, помещения и реквизит, бюджет других фильмов часто не превышал 15 тыс. руб.

Последний по времени проект «Экзамен» рассказывает о семинаристе, которому нужно изгнать беса из мужчины. «Мне показалось, что экзорцизм в православном контексте практически никак не осмыслен, и я написала сценарий», — рассказывает Суарес-Агилера. Она продвигает свои фильмы, отправляя их на профильные фестивали по всему миру: «Экзамен» отправила на 100 конкурсов, 22 из них так или иначе отметили фильм. Для этой работы можно нанять агентство, но там просят в среднем 60 тыс. руб., что для Алины слишком дорого, поэтому она занимается рассылкой самостоятельно. Есть два самых популярных для этого сервиса — Filmfreeway и Festhome, объясняет она, после заполнения анкеты система предлагает отправить заявку бесплатно или за небольшие деньги, обычно €1–2.

Фото: из личного архива Алины Суарес-Агилеры

Главная цель — полнометражное кино, говорит Алина, над синопсисом его сценария она уже работает. Потребуется еще много времени и упорства, признает она, предполагая, что до выхода полноценного фильма может снять не один десяток короткометражек.

«Judge Петровна»

Глеб Суковатых приходит на встречу в футболке сборной Мексики: он работал волонтером на чемпионате мира по футболу. «Так и живу: фриланс и проектная работа», — говорит он. Суковатых также учится в киношколе «Индустрия» Федора Бондарчука и помогает Дмитрию Пучкову (Гоблину) с его каналом на YouTube.

Фото: из личного архива

Еще ребенком Глеб с друзьями во дворе снимал на кассетную видеокамеру «всякую ерунду», которую они монтировали на домашнем магнитофоне. Потом увлекся так называемой машинимой (от англ. Machine Cinema) — это 3D-ролики с персонажами из видеоигр. Суковатых использовал редактор Source Filmmaker от Valve: компания активно участвовала в развитии сообщества вокруг программы, устраивала конкурсы. Молодой человек делал работы по вселенной игры Team Fortress 2 и несколько раз оказывался в числе призеров.

Ролики он загружал еще и на свой YouTube-канал, доходы от рекламы на котором помогли ему заработать на видеокамеру. С новой камерой и вместе с другом Глеб начал снимать видео для компании, выпускающей панели из бетона, «короткие ролики рекламного и просветительского толка». О всех работах он упомянул во время собеседования в киношколе «Индустрия», и его приняли. Учась в «Индустрии», Суковатых начал работу над короткометражкой «Judge Петровна».

Сюжет прост: злодеи похищают маленькую девочку, полиция не справляется, и на помощь приходит работник ЖЭКа пенсионерка Петровна, вооруженная огнестрельным оружием и сверхъестественными способностями. Глеб говорит, что атмосферу фильма делал из вселенной Warhammer и фильмов «Мачете» и «Бомж с дробовиком». Именно последние вдохновили его на то, чтобы для начала ограничиться выпуском трейлера.

На роль Петровны Глеб и соратники позвали Николая Фоменко, на роль злодея — Игоря Верника. Те согласились: по словам Суковатых, известные актеры не гнушаются участием в некоммерческих проектах, все зависит от сценария и рабочего графика. Съемки проходили на площадке квеста «Москва-2048». Бюджет картины — 400 тыс. руб., 200 тыс. из которых Суковатых занял у друзей и знакомых. Школа помогла со связями, реквизитом и дала 30 тыс. руб. Остальные деньги на фильм дали любители кино с сайта Гоблина. «Я честно всем говорил, что не знаю, выйдет ли из «Петровны» толк, — признается Глеб корреспонденту РБК. — Люди давали деньги с пониманием, что результат они могут и не увидеть».

Фото: из личного архива Глеба Суковатых

Съемки трейлера «Judge Петровны» завершены, идет работа над монтажом и звуком, премьера запланирована на начало осени. «Если будет интерес со стороны зрителя, то ничего не мешает ему стать полнометражным фильмом», — говорит Глеб. Кроме того, он хочет начать работу над документальным проектом: «Есть интересная задумка, попробую ее реализовать».

«Papers, Please»

Человек протягивает в окошко паспорт и разрешение на въезд в Арстоцку. Инспектор непреклонен: не совпадает цвет волос. Громкий щелчок печати запрещает въезд в страну очередному неудачнику. Это одна из сцен экранизации игры американца Лукаса Поупа «Papers, Please», в которой игрок выступает в роли инспектора-пограничника, работающего на восточном рубеже вымышленной страны Арстоцки.

Лилия и Никита Ордынские (Фото: Арсений Несходимов для РБК)

«Идея игры у Лукаса возникла из-за частых разъездов и сопутствующей бюрократии», — говорит режиссер короткометражки «Ваши документы» Никита Ордынский. Игра вышла в 2013 году, а в 2017-м Никита с женой Лилией взялись за ее экранизацию. Супруги окончили Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» и всегда хотели заниматься кино. Сейчас Лилия работает роуд-менеджером американских групп, приезжающих на гастроли в Россию, а Никита снимает видео для больших компаний. Деньги от основной работы они вкладывают в съемки, а в свободное время пишут сценарии.

Снять фильм «Ваши документы» Ордынские решили, увлекшись прохождением «Papers, Please». «Созданный Лукасом мир затягивал», — объясняет Лилия. На форуме разработчиков игр узнали электронный адрес Поупа и без особой надежды написали ему письмо, приложив сценарий. Поупу сценарий понравился, он дал добро на экранизацию, сохранив за собой право вето, если результат его не устроит. Никаких денег Поуп не требовал, подчеркивает Никита.

«Он очень педантичный и дотошный, контролирует каждый аспект своих произведений», — рассказывает Ордынский. Так, Поуп отверг идею английского дубляжа, и короткометражка вышла на русском с субтитрами. Создатель игры хотел сохранить ее стиль: персонажи в ней говорят на вымышленном языке — сборной солянке из восточноевропейских языков. «Русский для уха Лукаса звучал примерно так же, поэтому он настоял на русской озвучке для всех», — объясняет Никита. На главную роль пригласили Игоря Савочкина («Левиафан», «Легенда о Коловрате», «Метод»), которому Ордынский написал сообщение в Facebook. Остальные участники проекта были задействованы и в предыдущих работах супругов — короткометражках «Фриланс» и «Горбатов: тащил, тащит и будет тащить!».

Фото: из личного архива Никиты Ордынского

На подготовку сценария, реквизита, декораций и согласование деталей с Лукасом Поупом ушел год, а съемки заняли пять дней и проходили на арендованном оборудовании. Бюджет картины Никита и Лилия не раскрывают, их предыдущий фильм «Горбатов» обошелся в 300 тыс. руб. Деньги ушли на реквизит, костюмы и аппаратуру, а актеры и персонал работали бесплатно.

Премьера «Ваших документов» состоялась в январе 2018-го в Москве, в ТЦ «СпортEX». Затем фильм выложили на Steam и YouTube, и его посмотрели почти 4 млн зрителей. «После премьеры «Ваших документов» мы не увидели толпу продюсеров у себя под окнами», — смеются Ордынские. Спонсорских денег у них по-прежнему нет, а заниматься краудфандингом супруги не хотят, объясняя это несовместимостью форматов.

Все проекты пары выходят под брендом «Кинодом», хотя пока это «только название», говорит Лилия: «В будущем мы хотели бы зарабатывать на жизнь только кино и превратить «Кинодом» в полноценный кинопродакшен».