Бывший разработчик Apple внедрил искусственный интеллект в баскетбол

Приложение HomeCourt следит за пользователем во время баскетбольных тренировок и матчей, помогая отрабатывать и улучшать аспекты индивидуальной игры

Фото: ASSOCIATED PRESS

«Играю в баскетбол вот уже 20 лет и все равно потрясен тем, насколько это простое приложение помогло мне улучшить навыки» — примерно так звучат большинство отзывов пользователей о сервисе HomeCourt в магазине iTunes.

HomeCourt — разработка калифорнийского стартапа NEX Team, основанного в 2017 году Дэвидом Ли, Реджи Чаном и Тони Сунгом. Приложение следит за пользователем во время баскетбольных тренировок и матчей, помогая отрабатывать и улучшать аспекты индивидуальной игры. «Для занятий понадобятся штатив, смартфон, кольцо и площадка — ничего сверхъестественного», — говорил в интервью Wired гендиректор HomeCourt Дэвид Ли.

Фото: HomeCourt

Приложение записывает видео удачных и неудачных бросков пользователя из разных точек и сохраняет данные в «облаке». После этого в дело вступает технология искусственного интеллекта (ИИ), внедренная в сервис. ИИ анализирует видео и помогает вычислить оптимальную траекторию бросков. HomeCourt не дает 100-процентной гарантии улучшения игровых навыков, но совершенствует функцию под названием shot science (наука броска). Эта функция обсчитывает максимальное количество физических параметров (таких как техника броска, высота прыжка и др.) и на их основании выстраивает максимально точную прогнозную модель о результате броска человека с той или иной дистанции.

HomeCourt можно пользоваться бесплатно в течение месяца. После тестового периода безлимитная подписка обойдется пользователю в $7,99 в месяц. Можно и продолжать оттачивать точность бросков бесплатно, но с ограничением — до 300 записей в месяц. Чтобы сервис корректно обсчитывал пользовательские данные, в приложении необходимо ввести параметры площадки и свои антропометрические данные. Также можно внести данные своих партнеров по команде. По уверениям разработчиков, приложение пригодно для использования практически в любых условиях. Однако рекомендуемые параметры — хорошо освещенный манеж с корзиной, мяч стандартной окраски и присутствие не более двух человек на поле.

HomeCourt имеет плотные связи с Apple: сооснователь и CEO стартапа Дэвид Ли раньше работал в корпорации, а само приложение использует программные библиотеки CoreML и Vision от производителя iPhone. Первая позволяет интегрировать в приложение ИИ-модель машинного обучения, вторая — использовать компьютерное зрение. Библиотеки стали доступны всем разработчикам летом 2017 года, через пару месяцев после запуска HomeCourt. «Эти технологии позволяют нам отслеживать и анализировать визуальные данные, не прибегая к использованию дорогого оборудования», — рассказывает Ли.

Фото: HomeCourt

В интервью он регулярно подчеркивает, что HomeCourt никак не аффилирован с Apple. Однако этим слухам постоянно находятся новые косвенные подтверждения: например, в июне 2018-го менеджер Apple Крейг Федериги в презентации использовал HomeCourt в качестве примера работы ИИ в iPhone. По словам Ли, идея приложения пришла ему в голову во время игры в баскетбол с друзьями. «На меня смотрели жена и дочь, и из-за этого давления я не мог попасть в корзину. Тогда я решил, что было бы круто показать им нарезку моих лучших моментов, а не реальную игру», — писал он в блоге на Medium.

Тестировать приложение начали в феврале 2018-го, а весной доступ к сервису получили несколько партнеров из мира профессионального и студенческого спорта: клубы НБА Boston Celtics и Philadelphia 76ers, а также сборные нескольких университетов. В середине июля HomeCourt привлек финансирование в объеме $4 млн от пула инвесторов с участием владельца клуба Dallas Mavericks миллиардера Марка Кьюбана, известного в прошлом баскетболиста Стива Нэша и игрока Atlanta Hawks Джереми Лина.