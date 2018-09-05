Kinky Party: как две москвички раскрепостили людей и заработали на этом

Команда Kinky Russia, продвигающая новый для Москвы формат ночных развлечений, за два с половиной года провела 18 вечеринок, на которых побывали почти 5 тыс. человек

Фото: KINKI PARTY

В первую пятницу июля в одном из московских клубов проходила закрытая вечеринка: фейс-контроль пропускал людей только по билетам и в «тематических» костюмах Dark Cabaret. Гости подходили к дверям в образах цирковых артистов, дрессировщиков и мимов, хотя собственно одежды на большинстве из них было совсем мало. Вечеринку, на которой за ночь побывали около 500 человек, организовала команда Kinky Russia, продвигающая новый для Москвы формат ночных развлечений.

«Три года назад я впервые задумалась, куда пойти в Москве за приключением», — вспоминает основательница Kinky Russia Таисия Решетникова. Режиссер и выпускница ВГИКа много путешествовала по Европе, побывала в самых разных клубах вроде берлинского KitKatСlub, устраивающего еженедельные тематические техно-секс-вечеринки на тысячу человек, и дома ничего подобного не нашла. Поисковики выдавали информацию о немногочисленных БДСМ-вечеринках или встречах свингер-клубов — маргинальных и плохо организованных, вспоминает Решетникова.

Фото: Ольга Филонова

«Я рискнула сходить на несколько. Все было настолько же плохо, насколько и казалось, — говорит Таисия. — Вместо вечеринок — плохо организованные сборища без программы в странных заведениях, персонал смотрит на тебя как на исчадие ада, рядом с сексуально одетыми девушками могли выпивать мужики в трениках и майках. В общем, не вдохновляло». Вместе с подругой, имя которой Решетникова не называет, они решили попробовать организовать собственные вечеринки.

Проект назвали Pop Porn Party — «показалось прикольным созвучие с попкорном». Потом его пришлось сменить на нынешнее Kinky Party: многие называли вечеринки просто «порно-пати», что, по мнению основательниц, не отвечало их наполнению. «Kinky Party — это прежде всего атмосфера: яркое эротическое шоу, хорошая музыка, танцы, новые знакомства, — говорится на сайте проекта. — Все, что происходит на вечеринке, остается на вечеринке». В Сети можно найти множество отзывов и репортажей с вечеринок: участники рассказывают, как проходят эротические шоу вроде кабаре или шибари (связывания веревкой), как они занимались сексом или наблюдали, как это делают другие.

На первую вечеринку организаторы Kinky Party ждали совсем немного людей — 100 человек были самым позитивным прогнозом. «Когда пришли 300, у меня был шок. Это была эйфория, когда оказалось, что нас таких — молодых, открытых, свободных — много. Прямо во время вечеринки к нам подходили и благодарили за то, что мы делаем, это, конечно, сильная мотивация, чтобы продолжать», — рассказывает Решетникова.

Фото: Ольга Филонова

Первые вечеринки рекламировали только в Facebook: для своих друзей и знакомых, вспоминает основательница: «Объявили формат и правила, рассказали, на что это будет похоже». После первого успеха основательницы начали «просветительскую кампанию» — вели блог, снимали видео, писали объясняющие тексты. «Нужно было ввести слово «кинки» в обиход: нам постоянно приходилось объяснять, что это не БДСМ-пати и не свингер-клуб, и не секс-вечеринка, — рассказывает Решетникова, — отвечая на главный вопрос, который нам задает каждый: секс на кинки-пати есть, но он не главное».

Бизнес-группа Kinky Russia

С английского kinky переводится как «эксцентричный», «странный», «извращенный», но у вечеринок есть свои подробные правила. «Кинки — свобода самовыражения, осознанность и уважение чужих границ. Все это четко прописано в правилах вечеринки, за соблюдением которых следит наша команда», — говорит Решетникова. Нельзя нарушать чужие границы, если человек не даст на это четкого согласия (правило «нет значит нет»), запрещена любая фото- и видеосъемка, кроме той, которую ведут организаторы, — в фоторепортаж, который выкладывается на сайте проекта, попадают снимки только тех гостей, кто дал на это согласие.

Все желающие прийти на вечеринку оставляют заявку на сайте, заполняют анкету и прикладывают ссылки на соцсети. Организаторы оставляют за собой право отказать любому без объяснения причин. «Так мы отсеиваем неадекватов — тех, кто, по нашему мнению, не будет выполнять правила и может навредить другим», — объясняет Таисия. На входе строгий фейсконтроль: внутрь можно попасть только в костюме, и он должен быть хорошо проработан. Даже наличие билета не будет для фейсконтроля аргументом, если внешний вид посетителя будет сочтен несоответствующим.

Если человек прошел проверку на адекватность, но его костюм был забракован как не подходящий к теме вечеринки или несексуальный, можно докупить реквизит в лавке на входе. Товары в нее поставляются с Kinky Market, еще одного проекта создательниц Kinky Party — ярмарки, где продаются молодые российские бренды, шьющие белье, латексные костюмы, кожаные украшения и «тематические» аксессуары вроде портупей.

Начинался этот проект около полутора лет назад с офлайн-маркетов, проходящих раз в несколько месяцев, за участие в которых бренды платят вступительный взнос, в среднем несколько тысяч рублей. Сейчас для ярмарки делают сайт, где можно будет покупать вещи онлайн, объясняет Таисия. Бренд Isy Mo, который делает как раз портупеи, попал на маркет по приглашению Решетниковой, говорит основательница марки Ирина Мозолюк: «Kinky Market открыл для меня новую аудиторию: я ведь делаю вещи как раз для таких людей, это было точное попадание».

Благодаря ярмаркам российская аудитория постоянных покупателей выросла на несколько сотен человек, хотя Россия так и не стала крупным рынком для бренда, говорит Мозолюк: «Большинство заказов у моей марки идет из-за рубежа, в основном из США. На общем фоне аудитория московских кинки-маркетов — это все-таки капля в море».

Еще один сопутствующий проект вечеринок — Kinky Practice, серия мастер-классов. «У нас, например, есть лекции на тему, что такое шибари — искусство связывания партнера веревкой, — или откуда появилась порка: зачем люди это делают и как это делать правильно и, главное, безопасно», — говорит Решетникова. Все три проекта — вечеринки, маркет и мастер-классы — сложились в группу, которую основательницы называют Kinky Russia. Совокупную аудиторию всего проекта Таисия оценивает в 15–20 тыс. человек.

Основные деньги приносят именно вечеринки: за три года на Kinky Parties, которые проходят раз в несколько месяцев, билеты купили 5,65 тыс. человек (статистика по онлайн-продажам, не учитывающая проданные билеты на входе), примерно 1 тыс. из них приходили повторно. Цена билета на вечеринку варьируется от 3 до 5 тыс. руб., для мужчин и для женщин цена одинакова.

Фото: Ольга Филонова

По словам Решетниковой, 60% выручки дают продажи обычных билетов, 30% — билетов категории VIP стоимостью 150 тыс. руб. — за эти деньги человека собирают на вечеринку, подбирают костюм, предоставляют столик в VIP-зоне и персонального ассистента. Еще 10% выручки — вложения партнеров: производителей презервативов, секс-игрушек и других компаний, связанных с индустрией секса. Финансовые показатели Kinky Russia Решетникова не раскрывает, говоря лишь, что совокупная прибыль проекта за 2017 год выросла на 75% по сравнению с предыдущим. А с начала 2018 года уже удалось заработать 80% всей прибыли прошлого года, и до конца года запланировано еще три вечеринки.

Результаты позволили обеим основательницам уйти с работы и сосредоточиться на вечеринках и других проектах, связанных с секс-просветом и популяризацией идей феминизма: например, Решетникова помогает организовывать кабаре-шоу Ladies of Burlesque. «Мы не очень внимательно следим за деньгами, ни у кого из нас бэкграунд не связан с бизнесом. Мы не писали бизнес-план, а проект запускали просто потому, что очень хотелось попробовать. Это потом все закрутилось, пришлось включаться, рассчитывать наши сметы. Но бизнес-плана у нас как не было, так и нет», — объясняет Решетникова.