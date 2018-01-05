Виртуальный президент: как возглавить Вселенную прямо из дома

Режиссер и предприниматель Джон Neverdie Джейкобс рассказал журналу РБК, каково быть президентом виртуального государства и строить ночной клуб для шахтеров на собственном астероиде

Фото: Из личного архива Джона Neverdie Джейкобса

Джон Neverdie Джейкобс, 51-летний режиссер и предприниматель — один из самых известных в мире адептов технологии виртуальной реальности. Он рассказал журналу РБК, каково быть президентом виртуального государства и строить ночной клуб для шахтеров на собственном астероиде.

Побег в виртуальность

«Я всегда рос в творческой среде. Мой отец Эдриэн Джейкобс, финансист по основной профессии, писал детские рассказы (Джон даже считал, что образ Гарри Поттера списан с героя книги отца «Волшебник Вилли», но его иск к Дж. К. Роулинг на £500 млн с требованием пустить под нож весь тираж «Кубка огня» не был удовлетворен. — РБК).

Моя карьера начиналась с независимого кино и сценариев. В начале 1990-х я переехал в Лос-Анджелес. В тот момент я потерял невесту, остался с ребенком на руках и был близок к банкротству. От суровой реальности я сбежал в мир компьютерных игр. Я быстро интегрировался в сообщество геймеров, которое стало бурно развиваться с появлением быстрого интернета и многопользовательских игр (MMO).

Решающим моментом стал запуск в 2003-м MMO-игры Entropia Universe от шведской MindArk. Этот проект исполнил мою мечту о том, чтобы золото, которое я зарабатывал в играх, покрывало мои офлайновые расходы».

Дискотека на астероиде

«Entropia Universe — альтернативная Вселенная из пяти планет. Виртуальный мир со своей экономикой, где сотни тысяч пользователей «прокачивают» аватары через покупку предметов и ресурсов. Курс — 10 виртуальных долларов к одному реальному. Оборот всей экономики Entropia Universe на пике оценивался в $400 млн.

Мой аватар Neverdie прославился в 2010 году, когда совершил рекордную сделку по покупке виртуальной недвижимости — астероида. Потратил $100 тыс.: пришлось заложить дом, но я оценил риски и решил, что смогу заработать на перепродаже объекта. На астероиде построил ночной клуб, его аудиторию составили пользователи, чьи аватары работали шахтерами на местном прииске, — в месяц я зарабатывал до $25 тыс.».

Криптопрезидент

«Еще до конца года меня вынудили продать заведение. Я заработал на перепродаже более $500 тыс. (астероид купили по частям за $635 тыс.), но сделка не была добровольной. На меня давили люди, которые имели неограниченную власть в Entropia Universe. Тогда я создал компанию Neverdie Studios, на мощностях которой была разработана новая планета виртуальной Вселенной — Rocktropia. Управление ею я уступать уже никому не стал.

В 2016-м в Entropia Universe впервые прошли выборы президента. Большинство поддержало программу Neverdie — теперь я фактически глава виртуального государства. Принципы децентрализации власти я реализую посредством технологии блокчейн: мы выпустили криптовалюту, которой обеспечивается справедливая оплата труда чиновников на виртуальных планетах. Провели ICO и привлекли более $5 млн. Я рассчитываю, что наша Вселенная потенциально создаст до миллиарда рабочих мест.

Параллельно с работой президентом я занимаюсь творчеством: записываю песни, снимаю кино. Еще одна моя мечта — сделать фильм о киберспортсмене с Жан-Клодом Ван Даммом. Еще в 1990-х годах он выходил на меня с таким проектом, но тогда мне не удалось собрать инвестиции».