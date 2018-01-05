Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,34 57,46 EUR Нал. 69,78 68,49 USD Бирж. 56,98 +0,14 EUR Бирж. 68,68 -0,02 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 16690,00 +1530,01 MOEX 2207,41 +0,45% RTS 1219,89 +0,47% Brent 67,70 -0,53% DJIA 25297,01 +0,88% Nasdaq 7135,86 +0,82% FTSE 7724,22 +0,37%
Виртуальный президент: как возглавить Вселенную прямо из дома
Лента новостей
Американский эсминец прошел Босфор и вошел в Черное море 00:10, Политика Белоруссия объявила о закрытии своего генконсульства в Одессе 05 янв, 23:30, Политика Кондолиза Райс напомнила о «темной стороне» российской политики 05 янв, 23:11, Политика Под Лос-Анджелесом жертвами стрельбы стали четыре человека 05 янв, 23:07, Политика Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в сговоре с Россией и ФБР 05 янв, 22:30, Политика Заммэра Москвы рассказал о состоянии Олега Табакова 05 янв, 22:07, Общество Сырье из хомячков: зачем фармгиганты вкладывают миллионы в биосимиляры 05 янв, 22:04, Бизнес 20-летний российский теннисист в третий раз вышел в финал турнира АТР 05 янв, 22:02, Спорт СБУ вызвала Саакашвили на допрос 05 янв, 21:52, Политика Глава немецкого МИДа рассказал об игнорировании ЕС Россией, США и Китаем 05 янв, 21:48, Политика ЦИК не пустила на выборы жену муфтия и владельца стрип-клуба 05 янв, 21:34, Политика Эрдоган заявил об усталости Турции от процесса вступления в ЕС 05 янв, 21:29, Политика «Ростов» подписал первого новичка после назначения Валерия Карпина 05 янв, 21:04, Спорт Виртуальный президент: как возглавить Вселенную прямо из дома 05 янв, 20:29, Технологии и медиа Гимн безрассудству: чем порадовать себя к Рождеству 05 янв, 19:58, РБК и Афимолл Сити США ввели санкции против четырех венесуэльских чиновников 05 янв, 19:55, Политика Украденную в Дании бутылку водки за $1,3 млн нашли пустой на стройке 05 янв, 19:43, Общество Матч ЦСКА в Лиге Европы пройдет без зрителей 05 янв, 19:34, Спорт Мутко назвал дату первого ответа МОК по списку российских олимпийцев 05 янв, 19:13, Общество Полицейские Якутии решили бороться с лихачами с помощью детских манекенов 05 янв, 19:10, Общество МИД отреагировал на контакты между Сеулом и Пхеньяном 05 янв, 18:33, Политика Специалисты посчитали приплывших в Европу по Средиземному морю мигрантов 05 янв, 18:11, Общество Двоих пострадавших при взрыве в «Перекрестке» выписали из больницы 05 янв, 18:05, Общество Лидер сборной России по биатлону показал худший результат в сезоне 05 янв, 18:00, Спорт Порошенко заявил о начале «года энергетической независимости Украины» 05 янв, 17:31, Политика СБУ задержала крымского экс-министра за связи «с оккупационными властями» 05 янв, 16:49, Политика ОБСЕ отреагировала на выдворение российских журналистов из Латвии 05 янв, 16:37, Технологии и медиа СМИ анонсировали смену главного тренера в «Челси» 05 янв, 16:07, Спорт
Виртуальный президент: как возглавить Вселенную прямо из дома
Журнал №01-02, Январь-Февраль 2018 Технологии и медиа, 05 янв, 20:29
0
Виртуальный президент: как возглавить Вселенную прямо из дома
Режиссер и предприниматель Джон Neverdie Джейкобс рассказал журналу РБК, каково быть президентом виртуального государства и строить ночной клуб для шахтеров на собственном астероиде
Фото: Из личного архива Джона Neverdie Джейкобса

Джон Neverdie Джейкобс, 51-летний режиссер и предприниматель — один из самых известных в мире адептов технологии виртуальной реальности. Он рассказал журналу РБК, каково быть президентом виртуального государства и строить ночной клуб для шахтеров на собственном астероиде.

Побег в виртуальность

«Я всегда рос в творческой среде. Мой отец Эдриэн Джейкобс, финансист по основной профессии, писал детские рассказы (Джон даже считал, что образ Гарри Поттера списан с героя книги отца «Волшебник Вилли», но его иск к Дж. К. Роулинг на £500 млн с требованием пустить под нож весь тираж «Кубка огня» не был удовлетворен. — РБК).

Моя карьера начиналась с независимого кино и сценариев. В начале 1990-х я переехал в Лос-Анджелес. В тот момент я потерял невесту, остался с ребенком на руках и был близок к банкротству. От суровой реальности я сбежал в мир компьютерных игр. Я быстро интегрировался в сообщество геймеров, которое стало бурно развиваться с появлением быстрого интернета и многопользовательских игр (MMO).

Решающим моментом стал запуск в 2003-м MMO-игры Entropia Universe от шведской MindArk. Этот проект исполнил мою мечту о том, чтобы золото, которое я зарабатывал в играх, покрывало мои офлайновые расходы».

Дискотека на астероиде

«Entropia Universe — альтернативная Вселенная из пяти планет. Виртуальный мир со своей экономикой, где сотни тысяч пользователей «прокачивают» аватары через покупку предметов и ресурсов. Курс — 10 виртуальных долларов к одному реальному. Оборот всей экономики Entropia Universe на пике оценивался в $400 млн.

Мой аватар Neverdie прославился в 2010 году, когда совершил рекордную сделку по покупке виртуальной недвижимости — астероида. Потратил $100 тыс.: пришлось заложить дом, но я оценил риски и решил, что смогу заработать на перепродаже объекта. На астероиде построил ночной клуб, его аудиторию составили пользователи, чьи аватары работали шахтерами на местном прииске, — в месяц я зарабатывал до $25 тыс.».

Криптопрезидент

«Еще до конца года меня вынудили продать заведение. Я заработал на перепродаже более $500 тыс. (астероид купили по частям за $635 тыс.), но сделка не была добровольной. На меня давили люди, которые имели неограниченную власть в Entropia Universe. Тогда я создал компанию Neverdie Studios, на мощностях которой была разработана новая планета виртуальной Вселенной — Rocktropia. Управление ею я уступать уже никому не стал.

В 2016-м в Entropia Universe впервые прошли выборы президента. Большинство поддержало программу Neverdie — теперь я фактически глава виртуального государства. Принципы децентрализации власти я реализую посредством технологии блокчейн: мы выпустили криптовалюту, которой обеспечивается справедливая оплата труда чиновников на виртуальных планетах. Провели ICO и привлекли более $5 млн. Я рассчитываю, что наша Вселенная потенциально создаст до миллиарда рабочих мест.

Параллельно с работой президентом я занимаюсь творчеством: записываю песни, снимаю кино. Еще одна моя мечта — сделать фильм о киберспортсмене с Жан-Клодом Ван Даммом. Еще в 1990-х годах он выходил на меня с таким проектом, но тогда мне не удалось собрать инвестиции».

Автор: Павел Карасев.
Теги: компьютерные игры , блокчейн , криптовалюта , ICO , виртуальное государство
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.