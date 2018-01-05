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Как уроженец Харькова придумал компьютер-конструктор для детей
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Как уроженец Харькова придумал компьютер-конструктор для детей
Журнал №01-02, Январь-Февраль 2018 Технологии и медиа, 03 янв, 13:28
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Как уроженец Харькова придумал компьютер-конструктор для детей
Проект 26-летнего уроженца Харькова Марка Павлюковского Piper привлек $10 млн инвестиций, а сам Павлюковский вошел в рейтинг самых перспективных предпринимателей моложе 30 лет по версии американского Forbes
Марк Павлюковский (Фото: Из архива пресс-службы компании Piper)

2017 год завершился для Марка Павлюковского триумфально: 26-летний уроженец Харькова вошел в рейтинг самых перспективных предпринимателей моложе 30 лет по версии американского Forbes. В США Павлюковский основал Piper — производителя компьютеров-конструкторов для детей дошкольного возраста. Проект привлек более $10 млн инвестиций и собрал похвалы гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы и создателя игры Guitar Hero Чарльза Хуана.

Поворотный момент

Павлюковский переехал в США вместе с семьей, когда ему было девять лет. Переезд дался нелегко: сначала он даже возвращался на несколько лет на Украину, но в итоге все-таки адаптировался к жизни в Америке. «Я учился в хороших школах, ездил в лагеря по медицине и математике, поступил в Принстон. И все это время мне казалось, что я везунчик: у меня было много возможностей, которых не было у других, я чувствовал, что в этом, например, отличаюсь от харьковских друзей. И это несправедливо: способности и таланты по всему миру распределены равномерно, а возможности — нет», — рассказывает предприниматель в интервью журналу РБК.

В университет он поступал с намерением искоренить такую несправедливость. Павлюковский изучал биологию, хотел стать врачом или ученым, а на третьем курсе получил от университета грант на $10 тыс. на первый проект, образовательную программу в Африке: «Дети там болеют страшными болезнями, которые на самом деле просто предотвратить. Я использовал знания в биологии и придумал игры, которые должны были этому научить. А получив грант, улетел преподавать в Африку сам».

Фото: Из архива пресс-службы компании Piper

За пару недель до конца стажировки Павлюковский сам подхватил инфекцию: «Я очень сильно заболел, меня пришлось эвакуировать в больницу в Париже. Тогда-то и случился поворотный момент. Я решил заняться более масштабируемым проектом, делать что-то такое, что люди смогут использовать в разных точках мира. Мне показалось, что самый очевидный вариант — ИТ».

Подарок самому себе

Павлюковский начал изучать программирование самостоятельно. «Это оказалось не так уж сложно, но я сразу понял, что, если бы начал заниматься этим в детстве, сейчас был бы на совершенно другом уровне», — говорит он.
Предприниматель решил сделать вещь, которую ему бы захотелось подарить девятилетнему себе: «Как раз в тот момент появились компьютерные чипы Raspberry Pi за $25 для обучения информатике. Я подумал, что было бы здорово, если бы вокруг этого чипа появился продукт — детский компьютер».

Чтобы узнать потребителя, Павлюковский начал ходить в школы и общаться с учениками. Оказалось, детям не особо-то интересно программировать — зато им очень нравятся конструкторы. А еще они любят играть в Minecraft. «Отсюда и родилась концепция: компьютер, который собирается как конструктор, где затем включается игра Minecraft», — объясняет Марк.

Фото: Из архива пресс-службы компании Piper

Фишка компьютера Piper в том, что он учит программированию через взаимодействие с физическим миром, рассказывает Павлюковский: «Когда компьютер собран, тут же запускается игра. Появляется некая местность и персонаж, но у пользователя сразу же возникает проблема: он не может заставить героя двигаться, у него нет для этого кнопок». Ребенок должен построить и подключить кнопки сам, игра подсказывает, что делать. Когда игроку надо открыть дверь или найти клад, ему надо построить переключатель или подсоединить диод, начинающий мигать ближе к нужному месту. «Когда ребенок освоится, он уже может перепрограммировать все эти детали так, чтобы они помогали действовать в других ситуациях — получается такая игра-конструктор», — объясняет Марк.

Простое производство

По словам Павлюковского, команда Piper продала уже больше 50 тыс. компьютеров, их используют около тысячи американских школ. «Сейчас, кажется, уже все поняли, что очень важно учить детей программированию. Поэтому школы идут на такие эксперименты, хотя это и очень инертные организации. Тем более наш компьютер помогает обучать и самих учителей, которые часто боятся новых технологий. Мы им вместе с компьютерами посылаем готовую программу, что-то вроде «как за шесть недель пройти Piper», где по дням расписано, чему они могут научить детей», — говорит Марк.

Фото: Из архива пресс-службы компании Piper

В офисе проекта в Кремниевой долине работают 25 человек — разработчики и продавцы. Компьютеры собираются в Китае. Производство в целях экономии максимально простое: детали корпуса деревянные и стандартизированные, а для экранов использованы дисплеи, которые устанавливаются в самолетах, — дешевые и прочные. Тот же подход «максимальной экономии» стартап использовал и в подборе электронной начинки компьютера. Чипы Raspberry Pi в игрушках можно использовать без дополнительных разрешений от производителей. К ним прилагается бесплатная версия игры Minecraft, которую в Piper переработали под свою концепцию. «С Microsoft, владельцем Minecraft, у нас вообще чудесные отношения: мы год проходили у них программу инкубации. А еще подарили наш компьютер их гендиректору Сатье Наделле, он его со своей дочкой построил, ему понравилось», — рассказывает Павлюковский.

Деньги на запуск производства собирали на Kickstarter: хотели привлечь $50 тыс., на предзаказах собрали $280 тыс. Общий объем инвестиций в Piper на сегодня достигает $10 млн, говорит Марк. Он планирует привлекать новые раунды, придумывать новые игрушки для других возрастных групп и выходить на зарубежные рынки.

Автор: Валерия Позычанюк.
Теги: стартап , Microsoft , компьютер , Minecraft
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