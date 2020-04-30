Что случилось за день. Главные новости РБК

- По словам губернатора Подмосковья Андрей Воробьев, жители будут обязаны на постоянной основе носить маски в общественном транспорте, магазинах и «везде, где человек соприкасается с другими». Он призвал надевать маски сразу же при выходе из дома.
- При этом глава региона не уточнил, с какого дня и на какой срок будет введен обязательный режим ношения масок.
- Масочный режим ввели уже 19 российских регионов. Среди них — Краснодарский, Приморский, Хабаровский края, Башкирия, Калининградская, Свердловская, Самарская, Ростовская и Калужская области.
В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки
РБК проанализировал данные судебного департамента при Верховном суде и выяснил, что в 2019 году суды впервые вынесли больше приговоров за крупные взятки, чем за мелкие.
- Так, приговоров, вынесенных совокупно по статьям о даче и получении крупных взяток, было 2842, а приговоров за мелкое взяточничество — 1884. В предыдущем году соотношение было обратное: 2451 против 2749.
- Почти половина взяток, за которые вынесли приговоры в 2019 году, превышали 150 тыс. руб. Большинство осужденных за крупные взятки — сотрудники правоохранительных органов и госслужащие. Причем значительные суммы чаще получали именно чиновники, а не силовики.
- Типичный портрет мелкого взяточника — мужчина 30–50 лет без определенного источника дохода. Каждый четвертый — это водитель, который нарушил ПДД и пытался подкупить полицейского.
В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза
Согласно предварительным данным Роспотребнадзора, в январе—феврале 2020 года заболеваемость пневмонией значительно выросла (более чем на 10%) в каждом третьем регионе России.
- При этом в пяти регионах — Сахалинской и Астраханской областях, Чечне, Мордовии и Москве — заболеваемость выросла в 1,5 раза. Регионом-лидером стабильно остается Приморский край. Там переболели 29 человек на каждые 10 тыс.
- В среднем по стране за эти два месяца пневмонией заболели почти 177 тыс. человек или 12 человек на каждые 10 тыс. Это немного меньше, чем в аналогичные месяцы 2019 года, который оказался рекордным по заболеваемости внебольничной пневмонией за шесть лет.
- Пневмония является одним из основных признаков COVID-19. Первые случаи заражения коронавирусом в России выявили в конце января. В начале марта Роспотребнадзор постановил проверять всех граждан с пневмонией на новый коронавирус. В апреле в Москве уравняли карантинный режим для больных коронавирусом и ОРВИ.
В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»
Ситуация с коронавирусом и меры, принимаемые для борьбы с эпидемией, могут привести к срыву нацпроекта «Здравоохранение», заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
- «Даже до наступления пандемии почти половина его показателей (46,7%) в 2019 году остались не достигнуты», — отметила она.
- Теперь, с учетом переброски усилий на борьбу с коронавирусом, шансов на это еще меньше. В частности, на показателях нацпроекта может отразиться перепрофилирование больниц под прием зараженных COVID-19.