Что случилось за день. Главные новости РБК

Коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин, масочный режим в Подмосковье и регионах, приговоров за крупные взятки стало больше, в каких регионах выросла заболеваемость пневмонией; главные новости — в обзоре РБК

Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил с себя полномочия премьера

О своей болезни глава правительства Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину. Он отметил, что должен соблюдать самоизоляцию.

Мишустин предложил назначить на время лечения на его место вице-премьера Андрея Белоусова. Путин сразу же после разговора с премьером подписал указ о временно исполняющем обязанности главы правительства Андрее Белоусове.

В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок

Московская область вслед за рядом других регионов переходит на обязательный масочный режим.