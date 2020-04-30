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Пандемия коронавируса ,  
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В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза

В 2020 году в регионах заметно выросла заболеваемость пневмонией, серьезнее всего — в ДФО. Лидером по заболеваемости остается Приморский край. В Чечне за шесть лет заболеваемость выросла в семь раз, за последний год — почти на 80%
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмониями. Это показал анализ РБК, проведенный на предварительных данных Роспотребнадзора. При этом в пяти регионах заболеваемость выросла в 1,5 раза и более — это Сахалинская и Астраханская области, Чечня, Мордовия и Москва.

Как мы считали

Для анализа РБК запросил в Росстате данные о заболеваемости пневмониями во всех регионах России в январе—феврале каждого года начиная с 2015-го. Росстат получает эти данные от Роспотребнадзора, но не публикует их. Информация за 2020 год является предварительной. Заболеваемость рассчитывалась по числу заболевших в эти два месяца на 10 тыс. живущих, исходя из данных Росстата о численности населения на 1 января каждого года.

В среднем в России в январе—феврале пневмонией заболели 12 человек на каждые 10 тыс. — всего почти 177 тыс. человек. Это немного меньше, чем в аналогичные месяцы 2019 года, который оказался рекордным по заболеваемости внебольничной пневмонией за шесть лет. Снижение произошло за счет некоторых регионов Сибири и Северного Кавказа, где эпидемия была в прошлом году.

В 2019 году около 37% всех заболевших составляли дети и подростки младше 18 лет. Росстат не предоставил РБК сведения о числе заболевших детей в феврале 2020 года, однако в январе почти 46% всех заболевших не достигали 18-летнего возраста.

Пневмония и COVID-19

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 в России выявили в конце января. В начале марта Роспотребнадзор постановил проверять всех граждан с пневмонией на новый коронавирус. В апреле в Москве уравняли карантинный режим для больных коронавирусом и ОРВИ.

Пневмония (чаще всего двусторонняя) — один из основных признаков COVID-19, причем она может протекать бессимптомно и обнаруживаться только во время компьютерной томографии.

Всего за шесть лет заболеваемость пневмонией выросла в 1,7 раза, если сравнивать по ситуации на январь—февраль, на которые обычно приходится пик заболеваемости.

В Мордовии в 2018–2019 годах заболеваемость пневмонией была ниже средней по стране, однако в 2020 году она резко выросла — с 13 до 21 заболевшего на 10 тыс. человек. Рост произошел в январе, не менее трети заболевших — дети и подростки.

В Москве уровень заболеваемости остается ниже среднего по России, однако в первые месяцы 2020 года он вырос в 1,5 раза. За два месяца в столице заболели на 4,4 тыс. человек больше, чем в 2019 году. По сравнению же с 2015 годом заболеваемость в Москве выросла почти в четыре раза. Каждые двое из пяти заболевших в Москве в январе были несовершеннолетними, ранее писал РБК. На рост заболеваемости по сравнению с 2019 годом ранее обращала внимание Русская служба Би-би-си.

В Астраханской области в 2020 году уровень заболеваемости приблизился к среднему по России, при том что в предыдущие пять лет он был значительно ниже. Рост заболеваемости составил 80% по сравнению с прошлым годом, за шесть лет заболеваемость увеличилась почти в 14 раз.

На Сахалине рост почти в два раза по сравнению с 2019 годом, однако прошлый год в регионе был скорее аномальным — с 2015 года в регионе была стабильно высокая заболеваемость, несколько выше среднероссийской.

В Чечне за шесть лет заболеваемость выросла в семь раз, за последний год — почти на 80%. Почти половина заболевших в январе 2020 года — дети.

Дальний Восток

Регионом — лидером по заболеваемости внебольничной пневмонией остается Приморский край. Там в январе—феврале 2020 года переболели 29 человек на каждые 10 тыс. В Приморье стабильно высокая заболеваемость каждый год. Пик пришелся на 2019 год — тогда только в два зимних месяца воспалением легких переболели 37 человек из каждых 10 тыс., всего 6,9 тыс. человек.

Высокая заболеваемость и в соседнем Хабаровском крае — там в 2019 году переболели 28 из каждых 10 тыс. человек, в 2020-м — 19 человек. Таким образом, в обоих регионах, где эпидемия пневмонии была в прошлом году, заболеваемость снизилась.

В январе 2020 года по сравнению с февралем резкий рост заболеваемости наблюдается в других дальневосточных регионах — в Забайкальском крае (на 82%) и Еврейской автономной области (на 56%).

В чем причины роста заболеваемости

На общий рост показателя заболеваемости внебольничной пневмонией могли повлиять особенности диагностики, считает профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко. «Ежегодно пневмонии начинают нарастать с ноября и продолжаются до середины марта. Повышать общую цифру заболеваемости внебольничной пневмонией могут и другие острые респираторные заболевания. Например, когда есть рентгенологические изменения, которые можно трактовать как пневмонию, но у человека другое респираторное заболевание», — говорит он. По словам Карабиненко, внебольничная пневмония редко подвергается микробиологической идентификации — в 95% случаев не определяется возбудитель, то есть бактерия или вирус.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина предположила, что данные за март—апрель 2020 года покажут рост вирусной пневмонии по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

«В прошлом году было много пневмоний — и достаточно тяжелых. Сложно сказать, есть ли закономерность заболеваемости год от года. Но это инфекционное заболевание много лет с нами, и у него есть сезонные вспышки. В декабре 2019 года было много случаев атипичной пневмонии. Нужно дождаться данных за март—апрель 2020 года, но, судя по тому, что происходит, будет существенное увеличение вирусных пневмоний к бактериальным и вообще пневмоний к прошлому году того же периода», — считает она. О вспышке атипичной пневмонии в Москве в ноябре—декабре РБК рассказал также главный внештатный детский пульмонолог Москвы Александр Малахов. Он отметил, что в столице пневмонией чаще болеют дети. Основными атипичными возбудителями в начале холодного сезона были хламидии и микоплазма.

Состав пятерки регионов — лидеров по заболеваемости внебольничной пневмонией Драпкина объясняет их высоким профилем риска. «На Дальнем Востоке заболеваемость от пневмонии и ее тяжелое течение превалирет. Во-первых, из-за климата, во-вторых, большое значение имеет профиль риска региона, к примеру курение, которое вызывает заболевания бронхолегочной системы. Большое значение имеет и уровень вакцинации от гриппа и пневмонии», — заключила она.

Авторы: Дада Линделл, Егор Губернаторов
Теги: пневмония, коронавирус, Москва, Дальний Восток, Чечня
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