Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Срыв старта Crew Dragon, Крым назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора по курортам, кого Минздрав попросил не включать в число больных коронавирусом, сколько золота продали российские банки; главные новости — в обзоре РБК.

В США из-за непогоды отложили первый частный пилотируемый запуск в космос

Cтарт первого в истории частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX пришлось отложить за 15 минут до запуска двигателей. Причина — плохие погодные условия на мысе Канаверал. На космодроме установились туман и низкая облачность.

Старт корабля собрал множество зрителей на пляжах Флориды. На мыс Канаверал прибыл также президент США Дональд Трамп. После отмены запуска он покинул космодром.

Новая попытка запланирована на субботу, 30 мая, на 22:22 мск. Корабль с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли должен состыковаться с МКС на следующий день.

Запуск Crew Dragon должен стать первым пилотируемым полетом для США с 2011 года после того, как закрылась программа Space Shuttle. На протяжении последних девяти лет астронавты NASA использовали для полетов к МКС российские корабли «Союз».

Глава Крыма назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов

Власти Крыма попросили правительство смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы.