Что случилось за ночь. Главные новости РБК
В США из-за непогоды отложили первый частный пилотируемый запуск в космос
Cтарт первого в истории частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX пришлось отложить за 15 минут до запуска двигателей. Причина — плохие погодные условия на мысе Канаверал. На космодроме установились туман и низкая облачность.
- Старт корабля собрал множество зрителей на пляжах Флориды. На мыс Канаверал прибыл также президент США Дональд Трамп. После отмены запуска он покинул космодром.
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Новая попытка запланирована на субботу, 30 мая, на 22:22 мск. Корабль с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли должен состыковаться с МКС на следующий день.
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Запуск Crew Dragon должен стать первым пилотируемым полетом для США с 2011 года после того, как закрылась программа Space Shuttle. На протяжении последних девяти лет астронавты NASA использовали для полетов к МКС российские корабли «Союз».
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