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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Срыв старта Crew Dragon, Крым назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора по курортам, кого Минздрав попросил не включать в число больных коронавирусом, сколько золота продали российские банки; главные новости — в обзоре РБК.

В США из-за непогоды отложили первый частный пилотируемый запуск в космос

Cтарт первого в истории частного пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX пришлось отложить за 15 минут до запуска двигателей. Причина — плохие погодные условия на мысе Канаверал. На космодроме установились туман и низкая облачность.

  • Старт корабля собрал множество зрителей на пляжах Флориды. На мыс Канаверал прибыл также президент США Дональд Трамп. После отмены запуска он покинул космодром.

  • Новая попытка запланирована на субботу, 30 мая, на 22:22 мск. Корабль с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли должен состыковаться с МКС на следующий день.

  • Запуск Crew Dragon должен стать первым пилотируемым полетом для США с 2011 года после того, как закрылась программа Space Shuttle. На протяжении последних девяти лет астронавты NASA использовали для полетов к МКС российские корабли «Союз».

Глава Крыма назвал невыполнимыми требования Роспотребнадзора для курортов

Власти Крыма попросили правительство смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы.

  • «Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
  • Среди таких требований Аксенов упомянул обязательное тестирование на коронавирус для всех предприятий этой сферы и туристов; обязательную трансформацию в обсерваторы гостиниц, где были выявлены новые больные; соблюдение социальной дистанции на пляжах.
  • При этом остальные требования по санитарной безопасности и госпитализации больных власти Крыма выполнить готовы.

Минздрав рекомендовал не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб

По последним официальным данным, с начала пандемии в России подтвердили 370,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Минздрав призвал не включать в эту статистику носителей COVID-19, у которых нет жалоб, следует из новых методических рекомендаций ведомства.

  • Вместе с тем министерство рекомендует всегда указывать коронавирус в причинах смерти пациента, скончавшегося от осложнений заболевания.
  • Ведомство также предлагает медикам вести учет, когда коронавирус стал основной причиной смерти, а когда указывается среди прочих ее причин (то есть играет существенную роль в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений).
  • В середине мая ряд западных изданий опубликовали материалы, в которых говорилось, что реальное количество смертей от коронавирусной инфекции в России превышает официальные данные. Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ на это заявила, что российские власти никогда не манипулировали статистикой, в том числе по коронавирусу.

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Кредитные организации сокращают запасы золота с ноября прошлого года. Продажам не помешала даже ситуация с коронавирусом.

  • За апрель запасы драгоценных металлов в банках сократились на 4,6 т, до 73,4 т, следует из статистики ЦБ. Это на 15% больше, чем в марте. С начала года с баланса банков ушло около 16,82 т.
  • В рейтинговом агентстве НКР связывают это с высоким спросом на золото, которое в начале 2020 года заметно подорожало.
  • Сейчас у банков остался только один канал продажи драгметалла — на экспорт. Однако и он оказался под угрозой, поскольку Россия на фоне пандемии коронавируса приостановила международное авиасообщение. Нехватка грузовых бортов ударила по экспорту золота.
  • Проблему помог решить Минтранс. Национальная финансовая ассоциация (НФА) договорилась с ведомством о запуске чартерных авиаперевозок ценных грузов, а также об использовании пассажирских лайнеров для таких целей.
Автор: Сергей Витько
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