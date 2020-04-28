Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин продлил нерабочий период, вахтовики в Якутии вышли на протест из-за коронавируса, Кремль ответил на прогноз о скатывании среднего класса в бедность, Чигиринский вступил в спор Батуриных; главные новости — в обзоре РБК

Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

Период нерабочих дней продлится в России до 11 мая включительно, после чего власти могут начать снимать ограничения, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По его словам, благодаря общей работе и ответственности миллионов граждан, которые соблюдали режим самоизоляции, России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса, однако ее пик еще не наступил.

Путин поручил правительству до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. В каждом субъекте ослабление ограничений должно происходить в зависимости от эпидемиологической обстановки, уточнил президент.

Глава государства также поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также масштабный общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и роста экономики.

Вахтовики на месторождении в Якутии вышли на акцию протеста из-за COVID-19

На Чаяндинском месторождении, где находится крупнейшее в Якутии газоконденсатное месторождение, сложилась непростая ситуация. Там ввели карантин после заражения коронавирусом нескольких вахтовиков, из-за чего остальные работники не могут уехать.