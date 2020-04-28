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Что случилось за день. Главные новости РБК

Путин продлил нерабочий период, вахтовики в Якутии вышли на протест из-за коронавируса, Кремль ответил на прогноз о скатывании среднего класса в бедность, Чигиринский вступил в спор Батуриных; главные новости — в обзоре РБК

Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

Период нерабочих дней продлится в России до 11 мая включительно, после чего власти могут начать снимать ограничения, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

  • По его словам, благодаря общей работе и ответственности миллионов граждан, которые соблюдали режим самоизоляции, России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса, однако ее пик еще не наступил.
  • Путин поручил правительству до 5 мая разработать для регионов план поэтапного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. В каждом субъекте ослабление ограничений должно происходить в зависимости от эпидемиологической обстановки, уточнил президент.
  • Глава государства также поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также масштабный общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости и роста экономики.

Вахтовики на месторождении в Якутии вышли на акцию протеста из-за COVID-19

На Чаяндинском месторождении, где находится крупнейшее в Якутии газоконденсатное месторождение, сложилась непростая ситуация. Там ввели карантин после заражения коронавирусом нескольких вахтовиков, из-за чего остальные работники не могут уехать.

  • Во вторник несколько десятков вахтовиков компании «Газпром добыча Ноябрьск» вышли на акцию протеста к зданию администрации, сообщает издание «Якутия. Инфо». Они пожаловались на нехватку средств защиты, а также плохое качество питания в местной столовой.
  • В «Газпроме» пообещали, что будут вывозить людей с месторождения в места постоянного проживания: здоровых будут помещать там в обсерваторы, а зараженных — в инфекционные больницы.
  • По официальной информации, на 28 апреля в инфекционных больницах Якутии находятся 56 человек из различных вахтовых поселков Чаяндинского месторождения, еще 39 ранее увезли в больницы Ямало-Ненецкого автономного округа.


Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК заявил, что после кризиса богатые так и останутся богатыми, а вот средний класс может скатиться в бедность. В Кремле посоветовали не спешить с оценками.

  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился, что из-за коронавируса ситуация в экономике России действительно непростая, однако говорить о том, «кто будет под бóльшим ударом, под меньшим ударом, пока рано».
  • В середине марта президент Владимир Путин заявил, что к среднему классу, согласно методике Всемирного банка, относится 70% населения России, то есть все, кто зарабатывает в месяц 17 тыс. руб. и больше. Объясняя слова главы государства, Песков тогда назвал само понятие среднего класса относительным.
  • В октябре 2019 года эксперты ВШЭ указывали, что всем характеристикам среднего класса соответствует только 7% населения России, или 10,3 млн человек.

Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной

Шалва Чигиринский, бывший партнер богатейшей женщины России Елены Батуриной, выступил в защиту ее брата Виктора Батурина, который давно судится со своей сестрой.

  • Разбирательство продолжается уже три года в австрийском суде. Суть спора — должна ли Батурина заплатить брату компенсацию за 25% акций «Интеко»: в версиях документов, которые оказались у сторон на руках, это прописано по-разному. По словам Виктора Батурина, документ, который находится у его сестры, — фальсифицирован.
  • Чигиринский 21 апреля направил в суд показания, в которых привел свою версию событий по возможному разделу «Интеко». Он указывает, что никогда не слышал ни от одной из сторон, что Виктор передал оставшиеся у него 25% «Интеко» сестре. Наоборот, Батурина «высказывала сожаление», что брат сохранит долю в компании.
  • Письменные показания Чигиринского могут не получить никакого веса в суде и в лучшем случае будут просто приняты к сведению, сообщил РБК Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры».
Автор: Сергей Витько
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