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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Уволенный губернатор подал иск к Путину, россияне продолжают выводить валюту из банков, в России коронавирус нашли у животного, в США обсуждают новые санкции против «Северного потока-2»; главные новости — в обзоре РБК

Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий. Иск к главе государства он подал в Верховный суд. Судебное заседание назначено на 30 июня.

  • Указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия» Владимир Путин подписал 29 января. Врио главы республики был назначен Олег Николаев, который руководит регионом до сих пор.
  • Отставке Игнатьева предшествовали два скандала. 18 января во время выступления он призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые зарабатывают в регионе «на разных схемах». А 23 января, вручая пожарным ключи от новых машин, высоко поднял руку и, по сообщениям местных СМИ, заставил офицера МЧС прыгать за ними.
  • В современной истории России оспорить свою отставку пытались всего два бывших губернатора. Обе попытки произошли в 1990-х годах. Тогда с Борисом Ельциным судились уволенные им главы администраций Брянской и Липецкой областей Юрий Лодкин и Геннадий Купцов. Первый суд проиграл, а второй выиграл. Однако затем Ельцин уволил Купцова повторно.

Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

В марте на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд. В апреле отток средств с валютных депозитов продолжился, но он был не таким значительным. По данным ЦБ, за месяц вкладчики сняли $1,1 млрд.

  • Физлица сокращают валютные сбережения четвертый месяц подряд: всего с начала года депозиты опустели на $8,3 млрд. Это почти равно всему объему валюты, который россияне накопили в банках за 2019 год, — $8,6 млрд.
  • Мартовский отток средств (без разделения на рублевые и валютные) ЦБ объяснял ростом потребительской активности: россияне закупались товарами в ожидании ограничений из-за пандемии коронавируса, а также совершали крупные отложенные покупки, опасаясь роста цен. Динамику депозитов физлиц в апреле ЦБ пока не комментировал.
  • Эксперты полагают, что россияне закрывали валютные депозиты в том числе из-за сокращения банками процентов по вкладам в валюте, а также слухов о якобы существующих планах экспроприации вкладов.

У кошки в России выявили COVID-19

В Москве пятилетняя кошка заразилась коронавирусной инфекцией, сообщил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. Это первый подобный случай в России.

  • Произошло это после осмотра животного в одной из ветклиник, где специалист отправил его на анализ на COVID-19 в подведомственный Россельхознадзору «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»).
  • В центре у кошки взяли пробы. Тест показал положительный результат. Теперь она находится на карантине по месту жительства владельца.

Посол США сообщил об обсуждении новых санкций против «Северного потока-2»

И республиканцы, и демократы в США поддержали идею новых санкций против проекта российского газопровода «Северный поток -2», который будет поставлять топливо в Германию. Об этом заявил американский посол в ФРГ Ричард Гренелл.

  • «Несмотря на предвыборную кампанию, законотворческий процесс может пройти быстро», — сообщил он изданию Handelsblatt.
  • Цель новых санкций — как минимум не допустить ввода в эксплуатацию нового газопровода. В Вашингтоне рассматривают и санкции в отношении покупателей российского газа, пишет издание.
  • В правительстве Германии не одобрили эту идею. «Период, когда из-за пандемии коронавируса все страны мира оказались под огромным давлением, — не время для того, чтобы развертывать новый виток [конфликта] и запускать экстерриториальные, а также нарушающие права человека санкции», — заявила пресс-секретарь министра экономики ФРГ Петера Альтмайера.
Автор: Сергей Витько
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