Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий. Иск к главе государства он подал в Верховный суд. Судебное заседание назначено на 30 июня.

Указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия» Владимир Путин подписал 29 января. Врио главы республики был назначен Олег Николаев, который руководит регионом до сих пор.

Отставке Игнатьева предшествовали два скандала. 18 января во время выступления он призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые зарабатывают в регионе «на разных схемах». А 23 января, вручая пожарным ключи от новых машин, высоко поднял руку и, по сообщениям местных СМИ, заставил офицера МЧС прыгать за ними.

В современной истории России оспорить свою отставку пытались всего два бывших губернатора. Обе попытки произошли в 1990-х годах. Тогда с Борисом Ельциным судились уволенные им главы администраций Брянской и Липецкой областей Юрий Лодкин и Геннадий Купцов. Первый суд проиграл, а второй выиграл. Однако затем Ельцин уволил Купцова повторно.

Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд

В марте на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд. В апреле отток средств с валютных депозитов продолжился, но он был не таким значительным. По данным ЦБ, за месяц вкладчики сняли $1,1 млрд.