Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Экс-глава Чувашии подал иск к Путину о восстановлении в должности
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев решил оспорить президентский указ о досрочном прекращении своих полномочий. Иск к главе государства он подал в Верховный суд. Судебное заседание назначено на 30 июня.
- Указ об отрешении Игнатьева от должности «в связи с утратой доверия» Владимир Путин подписал 29 января. Врио главы республики был назначен Олег Николаев, который руководит регионом до сих пор.
- Отставке Игнатьева предшествовали два скандала. 18 января во время выступления он призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые зарабатывают в регионе «на разных схемах». А 23 января, вручая пожарным ключи от новых машин, высоко поднял руку и, по сообщениям местных СМИ, заставил офицера МЧС прыгать за ними.
- В современной истории России оспорить свою отставку пытались всего два бывших губернатора. Обе попытки произошли в 1990-х годах. Тогда с Борисом Ельциным судились уволенные им главы администраций Брянской и Липецкой областей Юрий Лодкин и Геннадий Купцов. Первый суд проиграл, а второй выиграл. Однако затем Ельцин уволил Купцова повторно.
Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
В марте на фоне обвала рубля и паники на финансовых рынках россияне забрали из банков $5 млрд. В апреле отток средств с валютных депозитов продолжился, но он был не таким значительным. По данным ЦБ, за месяц вкладчики сняли $1,1 млрд.