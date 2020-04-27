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Что случилось за день. Главные новости РБК

Снижение темпов прироста заболевания в Москве, нефть Urals подорожала, власти начали подготовку к аномально жаркому лету, ЛУКОЙЛ существенно сокращает объемы бурения в Западной Сибири; главные новости — в обзоре РБК

В ВОЗ заявили о снижении темпов прироста заражений в Москве и Подмосковье

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что в Московском регионе, а также Санкт-Петербурге наблюдается снижение темпов прироста заражений коронавирусом. В других регионах страны «картина менее оптимистична».

  • Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович согласна, что столица уже прошла пиковую точку. «Вот уже примерно дня три назад, как в Москве вот, по сглаженной кривой, пик был пройден и началось уменьшаться количество выявленных, хотя число тестов не уменьшалось», — сказала она.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что выйти на плато по заболеваемости удастся в середине мая. «А потом в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — сказал он.
  • В стране зарегистрировано уже 87 147 больных COVID-19. По этому показателю Россия уже обошла Китай. Более половины заражений в стране — 45 351 — приходятся на Москву.

Urals стал дороже североморской нефти

Обычно сорт нефти Urals продается в Европе с дисконтом к цене на сорта Северного моря (котировка North Sea Dated учитывает цены на Brent, Forties, Oseberg и т.д.), однако теперь российская марка стала дороже, сообщило агентство Argus.

  • Если в марте и апреле из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса скидка Urals к North Sea Dated доходила почти до $5 за баррель, то теперь российский сорт подорожал на $0,68 (до $16,39 за баррель), а премия к North Sea Dated составила $0,20 за баррель.
  • Это объясняется ожидаемым снижением поставок российского сырья по морю, объясняют аналитики Argus. Суммарные поставки Urals из морских портов в мае должны уменьшиться более чем на 40% относительно апреля.
  • Снижение экспорта связано с новой сделкой ОПЕК+ о сокращении добычи, заключенной 12 апреля. По ее условиям Россия в мае—июне должна сократить добычу на 1,8 млн барр. к уровню марта—апреля 2020 года, до 8,5 млн барр. в сутки.


Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Лето 2020 года в России может и не установить рекорд по температуре, но войдет в пятерку самых жарких за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина.

  • В начале апреля на границе с Бурятией начались лесные пожары, на всей территории Забайкальского края введен режим ЧС. О ситуации в регионе президенту сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
  • В свою очередь Владимир Путин потребовал от всех губернаторов подготовиться к возможному бедствию, в том числе к сезонным паводкам и пожарам.
  • «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.


ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири

Крупнейшая частная нефтекомпания России ЛУКОЙЛ планирует сократить объемы бурения в Западной Сибири, Коми и Пермском крае на 20% от годового плана, сообщили источники РБК.

  • Подрядчиков, работающих на этих проектах, уведомляют о приостановке действия контрактов, но просят сохранить персонал для возобновления работы в ноябре. Однако участники рынка опасаются, что из-за простоя сокращений не избежать, они составят не менее 30% персонала, а по отдельным проектам и до 100%.
  • На фоне падения цен на нефть ЛУКОЙЛ еще в марте решил сократить расходы на $1,5 млрд (около 20%), заявлял журналистам президент компании Вагит Алекперов. Но тогда он подчеркивал, что это не коснется геологоразведки и добычи нефти.
  • В рамках новой сделки ОПЕК+ ЛУКОЙЛ должен снизить добычу нефти на 18% — более чем на 40 тыс. т в сутки, говорил Алекперов. Он высказывал надежду, что после начала действия соглашения цена на нефть поднимется до $30 за баррель.
Автор: Сергей Витько
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