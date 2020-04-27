Что случилось за день. Главные новости РБК

Снижение темпов прироста заболевания в Москве, нефть Urals подорожала, власти начали подготовку к аномально жаркому лету, ЛУКОЙЛ существенно сокращает объемы бурения в Западной Сибири; главные новости — в обзоре РБК

В ВОЗ заявили о снижении темпов прироста заражений в Москве и Подмосковье

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что в Московском регионе, а также Санкт-Петербурге наблюдается снижение темпов прироста заражений коронавирусом. В других регионах страны «картина менее оптимистична».

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович согласна, что столица уже прошла пиковую точку. «Вот уже примерно дня три назад, как в Москве вот, по сглаженной кривой, пик был пройден и началось уменьшаться количество выявленных, хотя число тестов не уменьшалось», — сказала она.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что выйти на плато по заболеваемости удастся в середине мая. «А потом в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — сказал он.

В стране зарегистрировано уже 87 147 больных COVID-19. По этому показателю Россия уже обошла Китай. Более половины заражений в стране — 45 351 — приходятся на Москву.

Urals стал дороже североморской нефти

Обычно сорт нефти Urals продается в Европе с дисконтом к цене на сорта Северного моря (котировка North Sea Dated учитывает цены на Brent, Forties, Oseberg и т.д.), однако теперь российская марка стала дороже, сообщило агентство Argus.