Что случилось за день. Главные новости РБК

Приговор по делу «Седьмой студии», новые санкции против «Северного потока-2», когда начнут действовать новые правила медосмотра водителей, почему в Байконуре ввели комендантский час; главные новости — в обзоре РБК

Суд приговорил Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы признал фигурантов дела «Седьмой студии» виновными в хищении 129 млн руб., выделенных Минкультуры на реализацию проекта «Платформа», и приговорил их к условному сроку. Прокурор ранее просил суд приговорить фигурантов к реальному сроку.

Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф 800 тыс. руб., бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский — два года и штраф 200 тыс. руб., экс-гендиректор Юрий Итин — три года и штраф 200 тыс. руб. Суд запретил Итину и Малобродскому три года занимать административно-хозяйственные должности в госучреждениях культуры.

Суд также переквалифицировал обвинение бывшей главе департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софье Апфельбаум. Она признана виновной в халатности (ранее обвинялась в мошенничестве) и получила штраф 100 тыс. руб., но суд освободил ее от его уплаты из-за истечения срока давности.

Судебный процесс, который завершился в пятницу, — второй в деле: первый кончился возвратом дела в прокуратуру для устранения грубых нарушений. Через два месяца дело дошло до суда снова. Выводы повторной экспертизы оказались менее благосклонными к обвиняемым.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дело Серебренникова стало поводом проанализировать то, как в учреждениях культуры расходуются государственные средства. Минкультуры проработает системные меры, которые должны исключить повторение подобного дела, пообещала глава ведомства Ольга Любимова.

Видео