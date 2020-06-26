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Курс евро на 27 июня
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Корпорация МСП помогает развивать бизнес Смоленской области​ Пресс-релиз, 20:01 Ахеджакова назвала запугиванием дело «Седьмой студии» Общество, 19:52 От «Эйфории» до «Трудных подростков»: фильмы и сериалы о поколении Z Совместный проект, 19:51 Суд в Москве заочно арестовал уехавшего на Украину журналиста Муждабаева Политика, 19:46 Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное Политика, 19:45 «Рады хотя бы условному сроку»: реакция на приговор Серебренникову Общество, 19:40 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 июня Общество, 19:34 Миллер заявил о запасе прочности «Газпрома» для поставок в Европу Бизнес, 19:29 Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года Общество, 19:29 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 19:21 Фигурантов дела о хищении в Ново-Огарево перевели под домашний арест Общество, 19:20 Зеленский сообщил о безумной вере в возвращение Крыма и людей Политика, 19:15 Минпросвещения подтвердило готовность регионов к проведению ЕГЭ Общество, 19:09 Участницы марафона в поддержку Юлии Цветковой — РБК: «Мир сошел с ума» Стиль, 19:07
Общество ,  
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Что случилось за день. Главные новости РБК

Приговор по делу «Седьмой студии», новые санкции против «Северного потока-2», когда начнут действовать новые правила медосмотра водителей, почему в Байконуре ввели комендантский час; главные новости — в обзоре РБК

Суд приговорил Серебренникова к условному сроку

Мещанский суд Москвы признал фигурантов дела «Седьмой студии» виновными в хищении 129 млн руб., выделенных Минкультуры на реализацию проекта «Платформа», и приговорил их к условному сроку. Прокурор ранее просил суд приговорить фигурантов к реальному сроку.

  • Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф 800 тыс. руб., бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский — два года и штраф 200 тыс. руб., экс-гендиректор Юрий Итин — три года и штраф 200 тыс. руб. Суд запретил Итину и Малобродскому три года занимать административно-хозяйственные должности в госучреждениях культуры.
  • Суд также переквалифицировал обвинение бывшей главе департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры Софье Апфельбаум. Она признана виновной в халатности (ранее обвинялась в мошенничестве) и получила штраф 100 тыс. руб., но суд освободил ее от его уплаты из-за истечения срока давности.
  • Судебный процесс, который завершился в пятницу, — второй в деле: первый кончился возвратом дела в прокуратуру для устранения грубых нарушений. Через два месяца дело дошло до суда снова. Выводы повторной экспертизы оказались менее благосклонными к обвиняемым.
  • Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дело Серебренникова стало поводом проанализировать то, как в учреждениях культуры расходуются государственные средства. Минкультуры проработает системные меры, которые должны исключить повторение подобного дела, пообещала глава ведомства Ольга Любимова.

Видео

Конгресс США предложил более мягкие санкции против Nord Stream 2

В палату представителей конгресса США поступил законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2»). Похожий законопроект в начале июня был внесен в сенат.

  • Внесение параллельного законопроекта обычно означает, что у представителей обеих палат есть консенсус о необходимости изменений. Однако новый документ оказался гораздо мягче сенатской версии.
  • В обоих законопроектах прописаны санкции, которые могут быть введены против компаний, оказывающих услуги по страхованию трубоукладчиков, а также организаций, оказывающих технологическую поддержку проекту.
  • В старом законопроекте присутствуют еще и санкции против тех компаний, которые оказывают услуги по сертификации газопровода. Без финального сертификата о соответствии газопровод не сможет быть сдан в эксплуатацию.
  • К настоящему времени осталось проложить менее 7% трубопровода. По оценкам экспертов, если в ближайшее время Дания выдаст все необходимые разрешения, то на достройку уйдет около трех с половиной месяцев.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

Минздрав после критики Путина не стал менять правила медосмотра водителей

С 1 июля в России должен был вступить в силу новый порядок освидетельствования водителей, который ранее раскритиковал президент России. Минздрав решил сохранить действующие правила как минимум до 1 января 2021 года.

  • Решение объясняется тем, что нововведения должны пройти дополнительное экспертное обсуждение, чтобы регионы смогли подготовиться к ним.
  • Согласно новым правилам, водители при получении или продлении прав должны сдавать анализы мочи и крови на наркотики и хронический алкоголизм. Этот порядок должен был вступить в силу еще в ноябре прошлого года, но у многих возникли опасения, что медосвидетельствование подорожает в разы. В результате в ряде российских городов перед наркодиспансерами появились очереди.
  • Президент Владимир Путин раскритиковал инициативу и посчитал ее чушью. Для многих россиян, по его словам, подорожание справки может стать значительным. После этого дату вступления приказа в силу перенесли на лето 2020 года. А затем министерство предложило отложить его еще на полгода.

В городе Байконур ввели комендантский час из-за коронавируса

В казахстанском городе Байконур, где расположен одноименный космодром, решили ввести комендантский час. Причина — ухудшение ситуации с коронавирусом. В больницах города находятся 60 человек с COVID-19, пять человек умерли.

  • Жителям разрешено выходить на улицы только с 6:00 до 21:00. До 5 июля выезд и въезд в Байконур будет осуществляться только по специальным пропускам.
  • В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили РБК, что космодром продолжит работу в штатном режиме. Служебный транспорт, который доставляет работников на космодром, дезинфицируют дважды в день, а административные здания и стартовые комплексы регулярно обрабатывают, заверили в госкорпорации.
  • Всего в Казахстане с начала пандемии выявлено более 19 тыс. случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Сергей Витько
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