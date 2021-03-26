Потери из-за цен на подсолнечное масло, новый тип войны. Главное за ночь

Блокировка Суэцкого канала взвинтила цены на перевозку грузов

Стоимость доставки контейнера из Китая в Европу увеличилась в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а стоимость фрахта некоторых судов достигла максимума с июня 2020-го, подсчитал Bloomberg. Цены на грузоперевозки растут из-за севшего на мель поперек Суэцкого канала контейнеровоза Ever Given.

Стоимость скопившихся у входов в канал грузов составляет уже $10 млрд, подсчитал Bloomberg. По расчетам компании Lloyd’s List, один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн — исходя из примерной стоимости товаров, ежедневно доставлявшихся через него.

Ever Given сел на мель и перегородил Суэцкий канал в ночь на 24 марта. Управление каналом сообщило, что углубляет дно по периметру контейнеровоза с помощью земснарядов. Экскаваторы удаляют песок в районе передней части контейнеровоза, а буксиры пытаются вытянуть его в более глубокую часть канала. Работы могут затянуться на недели, предупредили в компании Boskalis, специалисты которой пытаются снять Ever Given с мели.

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Хакеры атаковали банки и объекты ТЭК через подрядчиков

Число совершенных через инфраструктуру подрядчиков атак на госорганы и другие объекты критической инфраструктуры за год удвоилось, подсчитали специалисты «Ростелеком-Солара» — «дочки» «Ростелекома», которая специализируется на кибербезопасности. Именно эту тактику используют профессиональные злоумышленники при атаках на ключевые организации страны, в том числе на банки и объекты ТЭК.

В качестве таких подрядчиков могут выступать поставщики программного обеспечения, средств защиты, разработчики сайтов, компании, занимающиеся бухгалтерией на аутсорсинге, и др. В «Ростелеком-Соларе» не уточнили число подобных атак за год, отметив лишь, что счет идет на «десятки» подобных инцидентов. Несмотря на появление такой угрозы кибербезопасности на государственном уровне, конкретного решения, как минимизировать риски, пока нет.

Интервью главы «Одноклассников»

Глава соцсети «Одноклассники» Антон Федчин дал интервью РБК. В частности, он рассказал, как за 15 лет изменились пользователи социальной сети, какие странные тренды потребления появились в пандемию и на чем зарабатывает сеть.

По словам Федчина, у «Одноклассников» есть широко дифференцированная уникальная модель монетизации, которая складывается из рекламы, виртуальных сервисов (доля которых в выручке растет), рекламы и доходов мобильной игровой платформы. Он также раскрыл, какие виртуальные подарки делают пользователи сети друг другу и в каких регионах это делают чаще.

Глава «Одноклассников» рассказал также о своем отношении к «главной ошибке» сети — введению платной регистрации (впоследствии ее отменили) и о том, какая доля пользователей присоединилась к ним в этот момент.

Об эффекте от замедления Twitter, почему в соцсети мало политики и при каких условиях «Одноклассники» заблокируют аккаунт Алексея Навального — читайте в полной версии интервью на РБК.

Макрон заявил о войне «нового типа» из-за вакцин от COVID из Китая и России

Европа столкнулась «с мировой войной нового типа» в условиях пандемии COVID-19, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, вирус продолжит распространяться и видоизменяться, поэтому Европа должна быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19.

Макрон также считает, что сейчас только у Европы есть настоящая стратегия вакцинации — комплексная промышленная политика, которая позволит во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2–3 млрд доз в год. «Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать», — уверен он. Президент Франции также заявил, что Европа к лету станет производить больше всего доз вакцин от коронавируса.