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Потери из-за цен на подсолнечное масло, новый тип войны. Главное за ночь

Блокировка Суэцкого канала подняла цены на перевозку грузов; сколько потеряли производители масла; хакеры атакуют госструктуры; Макрон — о «войне нового типа» из-за России; как зарабатывают «Одноклассники» — в обзоре РБК

Потери производителей от регулирования цен на масло

С момента введения предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло масложировая отрасль недополучила более 15 млрд руб. доходов, следует из расчетов консалтинговой компании KPMG. По итогам года с учетом изменений конъюнктуры рынка величина недополученных доходов может превысить 50 млрд руб., считают в компании.

  • Установление предельной цены 110 руб. за литр в рознице привело к диспаритету с ценами в мире, объясняет KPMG. При текущих мировых ценах стоимость масла на полке должна составлять около 200 руб. Рост стоимости связан с ограниченной урожайностью масличных культур: из-за погодных условий она была низкой в Болгарии, Румынии, России и на Украине.
  • Сами производители подсолнечного масла с оценкой KPMG не согласны. Из-за регулирования цен производители не смогли заработать только на поставках бутилированного масла в розницу, с декабря 2020 года недополученный доход составил около 7,5 млрд руб. для всей отрасли, считают в ассоциации, а разрабатываемые государствам механизмы господдержки позволят компенсировать издержки.

Как государство регулирует цены на масло и какие последствия этого способа могут быть в долгосрочной перспективе по оценкам KPMG — читайте в материале РБК.

Блокировка Суэцкого канала взвинтила цены на перевозку грузов

Стоимость доставки контейнера из Китая в Европу увеличилась в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а стоимость фрахта некоторых судов достигла максимума с июня 2020-го, подсчитал Bloomberg. Цены на грузоперевозки растут из-за севшего на мель поперек Суэцкого канала контейнеровоза Ever Given.

  • Стоимость скопившихся у входов в канал грузов составляет уже $10 млрд, подсчитал Bloomberg. По расчетам компании Lloyd’s List, один час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 млн — исходя из примерной стоимости товаров, ежедневно доставлявшихся через него.
  • Ever Given сел на мель и перегородил Суэцкий канал в ночь на 24 марта. Управление каналом сообщило, что углубляет дно по периметру контейнеровоза с помощью земснарядов. Экскаваторы удаляют песок в районе передней части контейнеровоза, а буксиры пытаются вытянуть его в более глубокую часть канала. Работы могут затянуться на недели, предупредили в компании Boskalis, специалисты которой пытаются снять Ever Given с мели.

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Хакеры атаковали банки и объекты ТЭК через подрядчиков

Число совершенных через инфраструктуру подрядчиков атак на госорганы и другие объекты критической инфраструктуры за год удвоилось, подсчитали специалисты «Ростелеком-Солара» — «дочки» «Ростелекома», которая специализируется на кибербезопасности. Именно эту тактику используют профессиональные злоумышленники при атаках на ключевые организации страны, в том числе на банки и объекты ТЭК.

  • В качестве таких подрядчиков могут выступать поставщики программного обеспечения, средств защиты, разработчики сайтов, компании, занимающиеся бухгалтерией на аутсорсинге, и др. В «Ростелеком-Соларе» не уточнили число подобных атак за год, отметив лишь, что счет идет на «десятки» подобных инцидентов. Несмотря на появление такой угрозы кибербезопасности на государственном уровне, конкретного решения, как минимизировать риски, пока нет.

Интервью главы «Одноклассников»

Глава соцсети «Одноклассники» Антон Федчин дал интервью РБК. В частности, он рассказал, как за 15 лет изменились пользователи социальной сети, какие странные тренды потребления появились в пандемию и на чем зарабатывает сеть.

Глава «Одноклассников» — РБК: «YouTube для нас опаснее, чем мессенджеры»
Технологии и медиа
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  • По словам Федчина, у «Одноклассников» есть широко дифференцированная уникальная модель монетизации, которая складывается из рекламы, виртуальных сервисов (доля которых в выручке растет), рекламы и доходов мобильной игровой платформы. Он также раскрыл, какие виртуальные подарки делают пользователи сети друг другу и в каких регионах это делают чаще.
  • Глава «Одноклассников» рассказал также о своем отношении к «главной ошибке» сети — введению платной регистрации (впоследствии ее отменили) и о том, какая доля пользователей присоединилась к ним в этот момент.

Об эффекте от замедления Twitter, почему в соцсети мало политики и при каких условиях «Одноклассники» заблокируют аккаунт Алексея Навального — читайте в полной версии интервью на РБК.

Макрон заявил о войне «нового типа» из-за вакцин от COVID из Китая и России

Европа столкнулась «с мировой войной нового типа» в условиях пандемии COVID-19, в том числе из-за действий России и Китая в области вакцин, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, вирус продолжит распространяться и видоизменяться, поэтому Европа должна быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19.

  • Макрон также считает, что сейчас только у Европы есть настоящая стратегия вакцинации — комплексная промышленная политика, которая позволит во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2–3 млрд доз в год. «Мы сможем удовлетворить наши потребности и массово экспортировать», — уверен он. Президент Франции также заявил, что Европа к лету станет производить больше всего доз вакцин от коронавируса.

За какими событиями следить сегодня

  • Владимир Путин примет участие в заседании наблюдательного совета «Россия — страна возможностей». На мероприятии стартуют четвертый сезон конкурса «Лидеры России» и второй сезон конкурса для школьников «Большая перемена».
  • В Екатеринбурге пройдут два судебных заседания с экс-мэром города Евгением Ройзманом из-за участия в незаконных акциях 23 и 31 января.
  • 26 марта состоится заседание совета директоров Московской биржи. В повестке встречи дивиденды по результатам 2020 года. Какие еще события могут заинтересовать инвестора — в подборке «РБК Инвестиции».
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
Суэцкий канал
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