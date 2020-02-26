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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как коронавирус обвалил российский рынок, почему школы оказались без интернета и помогут ли США новые санкции против России — главные новости в обзоре РБК
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника»

Обвал российского рынка во вторник, 25 февраля, стал максимальным с «черного понедельника» 9 апреля 2018 года, когда США ввели санкции против публичных компаний Олега Дерипаски En+ и Rusal.

  • В минувший вторник индекс Мосбиржи снизился на 3,33%, до 3002,68 пункта, а индекс РТС — на 5,16%, до 1446,11 пункта. При этом существенно ослаб курс рубля. Упали акции практически всех российских голубых фишек.
  • Опрошенные РБК экономисты связывают это с произошедшим днем ранее обвалом мировых площадок. На поведении глобальных инвесторов сказались сообщения о новых очагах распространения коронавируса — в Южной Корее, Иране и Италии. На фоне паники рынки акций упали на 3–4%, а цены на нефть — почти на 4%. В то же время подскочили в цене защитные активы — золото и американские гособлигации.
  • Если вирус не превратится в глобальную эпидемию, российские акции смогут восстановиться, поскольку российский рынок остается привлекательным с точки зрения доходности.

США на год продлили введенные из-за Украины и Крыма санкции против России

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил санкции, которые ввел его предшественник Барак Обама в 2014 году из-за ситуации на Украине.

  • «Действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, <…> продолжают представлять необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в пояснительной записке к уведомлению Трампа, направленному в конгресс.
  • Указ о санкциях Обама подписал 6 марта 2014 года. За тот год он подписал еще три распоряжения, в которых говорилось о сложной ситуации на Украине и «российской оккупации Крыма», расширяющие изначальный документ.

Для подключения фельдшеров и школ к интернету не хватило компьютеров

Из-за отсутствия компьютеров и необходимого оборудования часть фельдшерско-акушерских пунктов и других социально значимых объектов не удалось подключить к интернету, рассказали РБК несколько участников телекоммуникационного рынка.

  • Обеспечение интернетом социально значимых объектов предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика», до 2021 года на эти цели выделяется 72 млрд руб. По итогам 2019 года Минкомсвязь отчиталась о подключении к Сети почти 18 тыс. объектов (по плану их должно было быть 26 тыс.).
  • При этом, как выяснилось, в 18 регионах представители объектов отказываются подписывать акты оказания услуг по передаче данных: у них не установлено оборудование для доступа в интернет и, соответственно, они не потребляли услугу.
  • Собеседник РБК в одном из операторов, который занимается подключением таких объектов, объяснил, что часть объектов физически оказалась не готова потреблять услуги доступа в интернет: «В некоторых школах отсутствует внутренняя кабельная разводка, в фельдшерско-акушерских пунктах нет компьютеров и т.п.». Почему в список на подключение к интернету включили объекты, не готовые к этому материально-технически, он затруднился сказать.

Экономисты оценили непредвиденные эффекты новых антироссийских санкций

Новые возможные санкции, например запрет на инвестиции в российский госдолг, вряд ли способны принести нужный результат Соединенным Штатам, полагают эксперты Института международных финансов (IIF).

  • В отличие от 2014 года сейчас российская экономика находится под крепкой системой защиты, опорами которой являются плавающий рубль, малая зависимость от западных кредитов, профицит текущего счета и федерального бюджета, низкий уровень госдолга, большой объем международных резервов ЦБ, считают аналитики.
  • В случае введения полномасштабных санкций против суверенного долга России последствия будут ощущаться далеко за пределами России или США. Дело в том, что российские гособлигации достаточно важны для глобальной финансовой системы, отмечают в IIF. Так, 53% российских ОФЗ держат американские инвесторы, 39% бумаг принадлежат компаниям из Европы, 4% — из Азии.
  • Таким образом, в случае ужесточения санкций американские держатели бондов вряд ли найдут тех, кто согласится перекупить у них российские бумаги, и, возможно, будут вынуждены списывать эти облигации. Тем самым они фактически простят России долги.
Автор: Сергей Витько
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