Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Как коронавирус обвалил российский рынок, почему школы оказались без интернета и помогут ли США новые санкции против России — главные новости в обзоре РБК

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Падение акций из-за коронавируса стало рекордным с «черного понедельника»

Обвал российского рынка во вторник, 25 февраля, стал максимальным с «черного понедельника» 9 апреля 2018 года, когда США ввели санкции против публичных компаний Олега Дерипаски En+ и Rusal.

В минувший вторник индекс Мосбиржи снизился на 3,33%, до 3002,68 пункта, а индекс РТС — на 5,16%, до 1446,11 пункта. При этом существенно ослаб курс рубля. Упали акции практически всех российских голубых фишек.

Опрошенные РБК экономисты связывают это с произошедшим днем ранее обвалом мировых площадок. На поведении глобальных инвесторов сказались сообщения о новых очагах распространения коронавируса — в Южной Корее, Иране и Италии. На фоне паники рынки акций упали на 3–4%, а цены на нефть — почти на 4%. В то же время подскочили в цене защитные активы — золото и американские гособлигации.

Если вирус не превратится в глобальную эпидемию, российские акции смогут восстановиться, поскольку российский рынок остается привлекательным с точки зрения доходности.

США на год продлили введенные из-за Украины и Крыма санкции против России

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продлил санкции, которые ввел его предшественник Барак Обама в 2014 году из-за ситуации на Украине.