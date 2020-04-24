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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рост интереса к рынку Forex, «Союзмультфильм» поборется с Японией за Чебурашку, штрафы в общественном транспорте за нарушение дистанции, сколько компаний продлит удаленку после «каникул»; главные новости — в обзоре РБК

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Падение курса рубля в марте привело к повышенному спросу инвесторов на услуги форекс-дилеров, сообщает Ассоциация форекс-дилеров (АФД).

  • Число клиентов и торговый оборот заметно выросли в начале этого года по сравнению с концом прошлого. Если в четвертом квартале 2019-го активными были только 2398 клиентов, а торговый оборот по сделкам составил 1,3 трлн руб., то в первые три месяца 2020 года активных игроков стало 3222, а торговый оборот увеличился до 1,6 трлн руб.
  • Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров. По его мнению, одним из факторов, привлекших клиентов, стала волатильность на рынке. Второй — активизация рекламных кампаний некоторых дилеров.
  • В марте граждане пошли не только на рынок Forex: Мосбиржа отчиталась, что на начало апреля 4,57 млн физлиц открыли брокерские счета. За март их число увеличилось на 320 тыс. Это в два раза больше, чем средний ежемесячный прирост новых клиентов брокеров.

Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии

Нерабочие дни вынудили треть работодателей (33%) перевести сотрудников на удаленную работу. Но только 7% из них готовы сохранить такой формат после окончания режима самоизоляции. 20% согласны сделать это для части сотрудников, говорится в исследовании НАФИ.

  • Большинство (82%) из компаний, которые перешли на удаленку, заявили о снижении качества работы. Еще 14% опрошенных не увидели никакой разницы, а 5% затруднились ответить.
  • При этом никто из перешедших на работу в удаленном режиме компаний не заметил повышения эффективности труда.
  • Большинство опрошенных работодателей (34%) отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Каждому пятому (18%) пришлось прибегнуть к увольнениям. Чаще всего такое решение принимали компании из сферы гостиничного бизнеса и общепита.


«Союзмультфильм» решил вернуть переданные Японии права на образ Чебурашки

Япония получила права на использование образа Чебурашки 16 лет назад. Теперь «Союзмультфильм» планирует вернуть их, сообщила РБК председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

  • По ее словам, у сторон возникли разногласия по поводу срока действия и условий договора. В «Союзмультфильме» считают соглашение недействительным. Однако доказать это придется в японском суде, что потребует серьезных финансовых затрат.
  • «Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», — сказала Слащева.
  • Права на распространение произведений с образом Чебурашки в Японии до 2023 года принадлежат компании SP International. Сериал о его приключениях вышел в 2010 году. Накануне, 23 апреля, японские мультипликаторы показали первый фильм с участием Чебурашки в формате 3D.


В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

Контролеры и сотрудники полиции в Москве начали проверять соблюдение социальной дистанции 1,5 м в общественном транспорте. В ГКУ «Организатор перевозок» РБК сообщили, что нарушителей может ждать штраф в размере 5 тыс. руб.

  • Предписание москвичам соблюдать социальную дистанцию как на улице, в местах скопления людей, так и в общественном транспорте закреплено в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Исключение сделано только для такси.
  • Первый протокол за нарушение дистанции 1,5 м в России составили 10 апреля в отношении журналиста Романа Иванова, который связал задержание и штраф со своей профессиональной деятельностью.
Автор: Сергей Витько
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