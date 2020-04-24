Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рост интереса к рынку Forex, «Союзмультфильм» поборется с Японией за Чебурашку, штрафы в общественном транспорте за нарушение дистанции, сколько компаний продлит удаленку после «каникул»; главные новости — в обзоре РБК

Обвал рубля увеличил активность россиян на рынке Forex

Падение курса рубля в марте привело к повышенному спросу инвесторов на услуги форекс-дилеров, сообщает Ассоциация форекс-дилеров (АФД).

Число клиентов и торговый оборот заметно выросли в начале этого года по сравнению с концом прошлого. Если в четвертом квартале 2019-го активными были только 2398 клиентов, а торговый оборот по сделкам составил 1,3 трлн руб., то в первые три месяца 2020 года активных игроков стало 3222, а торговый оборот увеличился до 1,6 трлн руб.

Март для форекс-дилеров был горячим месяцем, признает руководитель АФД Евгений Машаров. По его мнению, одним из факторов, привлекших клиентов, стала волатильность на рынке. Второй — активизация рекламных кампаний некоторых дилеров.

В марте граждане пошли не только на рынок Forex: Мосбиржа отчиталась, что на начало апреля 4,57 млн физлиц открыли брокерские счета. За март их число увеличилось на 320 тыс. Это в два раза больше, чем средний ежемесячный прирост новых клиентов брокеров.

Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии

Нерабочие дни вынудили треть работодателей (33%) перевести сотрудников на удаленную работу. Но только 7% из них готовы сохранить такой формат после окончания режима самоизоляции. 20% согласны сделать это для части сотрудников, говорится в исследовании НАФИ.