Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Италию прибыли семь российских Ил-76 с медиками, в Госдуму внесут поправки о возможности дистанционных диагнозов, в Абхазии выбрали президента, голосование по Конституции могут перенести; главные новости — в обзоре РБК

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

В Италию прибыли уже семь самолетов Ил-76 в рамках оказания помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили в Минобороны России.

Ранее на авиабазе ВВС Италии «Практик де Маре» приземлились четыре российских самолета из девяти. В ближайшее время ожидается прибытие еще двух бортов.

На самолетах военно-транспортной авиации ВКС России находятся военные вирусологи и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Оказать помощь итальянской стороне 21 марта президент России Владимир Путин предложил в ходе телефонного разговора с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.

Эпидемиологическая ситуация в Италии остается самой тяжелой в Европе, число смертей в этой стране превысило количество жертв коронавируса в Китае, где возникла вспышка заболевания. По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились более 59 тыс. человек. Жертвами стали почти 5,5 тыс. человек.

Единороссы внесут поправки о врачебном осмотре по интернету при эпидемии

В ближайшее время депутаты от «Единой России» внесут в Госдуму законопроект, который позволит ставить диагнозы пациентам дистанционно, с помощью телемедицины.