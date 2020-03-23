Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 78,04 (-2,11) Quote, 20 мар, 13:54
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 84,16 (-3,11) Quote, 20 мар, 13:54
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Общество, 08:15 В США назвали сумму потерь НБА из-за возможной отмены сезона Спорт, 08:06 Синоптики пообещали жителям Москвы потепление до плюс 15 градусов Общество, 08:04 В России запретят ловлю плотоядных косаток и каспийского тюленя Общество, 08:00 Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта Бизнес, 08:00 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:56 Как частные инвесторы стали излюбленной мишенью хакеров — Bloomberg Pro, 07:54 В Москве 16-летняя девушка вылечилась от коронавируса Общество, 07:51 Китай передал России более 25 млн защитных масок Общество, 07:50 СМИ сообщили о планах чиновников ускорить финансирование нацпроектов Общество, 07:42 На берегу Енисея в Красноярском крае обнаружили тело младенца Общество, 07:24 Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за коронавируса Спорт, 07:17 В мире развернулась гонка за создание вакцины от коронавируса Общество, 07:00 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в России Общество, 06:47
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В Италию прибыли семь российских Ил-76 с медиками, в Госдуму внесут поправки о возможности дистанционных диагнозов, в Абхазии выбрали президента, голосование по Конституции могут перенести; главные новости — в обзоре РБК

Седьмой борт российских ВКС с военными медиками прибыл в Италию

В Италию прибыли уже семь самолетов Ил-76 в рамках оказания помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщили в Минобороны России.

  • Ранее на авиабазе ВВС Италии «Практик де Маре» приземлились четыре российских самолета из девяти. В ближайшее время ожидается прибытие еще двух бортов.
  • На самолетах военно-транспортной авиации ВКС России находятся военные вирусологи и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.
  • Оказать помощь итальянской стороне 21 марта президент России Владимир Путин предложил в ходе телефонного разговора с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.
  • Эпидемиологическая ситуация в Италии остается самой тяжелой в Европе, число смертей в этой стране превысило количество жертв коронавируса в Китае, где возникла вспышка заболевания. По последним данным американского университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились более 59 тыс. человек. Жертвами стали почти 5,5 тыс. человек.

Единороссы внесут поправки о врачебном осмотре по интернету при эпидемии

В ближайшее время депутаты от «Единой России» внесут в Госдуму законопроект, который позволит ставить диагнозы пациентам дистанционно, с помощью телемедицины.

  • Речь идет об отмене обязательного очного осмотра пациента при эпидемии, рассказали РБК источники в руководстве партии.
  • «Это позволит обезопасить врачей, контактирующих с заболевшими, и ускорить принятие необходимых медицинских мер в случае, когда человек заболел», — сказал источник РБК в партии. Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил, что эта мера необходима для снижения нагрузки на больницы.
  • Также единороссы готовят предложения о мерах поддержки медиков, которые постоянно работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. В частности, в помощь семьям таких врачей планируется направить волонтеров.

Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

В Абхазии прошли президентские выборы. Лидер оппозиции Аслан Бжания набрал более 56% голосов избирателей.

  • Несмотря на то, что ЦИК страны пока не объявил официальные результаты, с победой оппозиционера уже поздравил исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. Также Бжанию поздравил его основной соперник, министр экономики Адгур Ардзинба, набравший 35,44% голосов.
  • Повторные выборы в Абхазии прошли после отставки Рауля Хаджимбы в январе, когда Верховный суд аннулировал итоги предыдущих президентских выборов, которые прошли в сентябре 2019 года. Поводом для этого стали массовые протесты, участники которых требовали пересмотреть итоги голосования.

СМИ узнали о переносе голосования по Конституции на июнь из-за вируса

По данным «Ведомостей», из-за пандемии коронавируса всероссийское голосование по поправкам к Конституции могут перенести с 22 апреля на июнь. Точная дата еще не определена, но ее могут объявить в ближайшие дни.

  • Собеседник газеты предполагает, что пик распространения коронавируса придется на апрель, а затем пойдет на спад. Другой источник отмечает, что новая дата зависит и от сроков ЕГЭ (пройдет с 25 мая по 29 июня), так как многие избирательные участки расположены в школах.
  • Плебисцит точно не будут совмещать с региональными выборами в единый день голосования 8 сентября.
  • Как пишет «Коммерсантъ», ЦИК рекомендовал регионам печатать только брошюры с разъяснением поправок, а другую продукцию «затормозить» пока не появится определенность. В ЦИК рассчитывают, что это случится «в понедельник—вторник».
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter