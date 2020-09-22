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Договор «Яндекса» и Тинькова, Путин о вакцине в ООН. Главные новости РБК

Тинькофф Банк продадут «Яндексу»; Путин предложил в ООН российскую вакцину; задержание лидеров секты Виссариона, частная компания не создаст ракету для «Роскосмоса», выплаты пенсий не приостановят; главные новости — в обзоре РБК

TCS Group договорился о продаже Тинькофф Банка «Яндексу»

TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V., говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

  • В соответствии с предварительно достигнутым соглашением «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по $27,64, что в итоге составит около $5,48 млрд. Таким образом, «Яндекс» купит «Тинькофф» с премией 8% к цене закрытия GDR на торгах 21 сентября.
  • Окончательные условия покупки будут зависеть от результатов комплексной проверки актива, следует из сообщения TCS. Компания подчеркивает, что, хотя TCS и «Яндекс» намерены осуществить сделку, окончательного решения по ней еще нет, как и окончательных условий продажи.
  • Акции «Яндекса» резко подорожали после сообщения о том, что ИT-компания может купить TCS Group Олега Тинькова. По состоянию на 19:41 мск бумаги подскочили на 3,21%, до 4673 руб., свидетельствуют данные торгов.

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки Тинькофф Банка
Инвестиции

Путин предложил в ООН российскую вакцину

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН назвал пандемию коронавируса новым вызовом для мира. 

  • Путин отметил, что Россия оказывает помощь наиболее пострадавшим от COVID-19 государствам.
  • Россия готова продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами из-за коронавируса и предлагает обеспечить свободный доступ к вакцинации граждан всех государств, заявил Путин.
  • Он также предложил сотрудникам ООН помощь из-за коронавируса и предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН и ее подразделений.
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Россия возьмет на себя риски при вакцинации Sputnik V за рубежом

Производители российской вакцины от COVID-19 не будут требовать от зарубежных покупателей полной страховки от исков о компенсациях, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Конкретный механизм оплаты при возможных побочных эффектах пока неясен.

  • По словам Кирилла Дмитриева, обычно покупатели просят полную компенсацию юридических исков.
  • США, как пишет Reuters, рассматривают создание вакцины как общественное благо, поэтому ответственность за вакцины против COVID-19 полностью возложена на правительство США, что защищает разработчиков.
  • Британский производитель лекарств AstraZeneca, который разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом, получил от многих стран, с которыми он подписал соглашения о поставках, полную защиту от любых будущих претензий.

Виссарион улетел на вертолете ФСБ из «Города Солнца»

В Красноярском крае прошли задержания и обыски у представителей «Церкви последнего завета». У них нашли оружие и боеприпасы. В операции принимал участие спецназ ФСБ и использовались вертолеты.

Video

  • Был задержан глава общины Сергей Тороп (он называет себя Виссарионом), а также другие ее руководители — Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
  • По заявлению Следственного комитета, задержанным предъявят обвинение в насилии во время создания религиозного объединения. В случае признании вины им грозит до 12 лет тюрьмы. Следователи считают, что для получения дохода лидеры секты привлекали деньги граждан и применяли к ним психологическое насилие.
  • «Церковь последнего завета» была создана в 1991 году, когда назвавший себя Виссарионом и воплощением Христа бывший сотрудник ГАИ города Минусинска Сергей Тороп объявил об организации Общины единой веры. В 1995-м его последователи основали в Курагинском районе поселение под названием «Город Солнца».

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ

Частная компания проиграла конкурс на ракету для «Роскосмоса»

Право на создание проекта ракеты-носителя, которая должна заменить ракеты семейства «Союз-2», получил Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс». Частная компания «КосмоКурс», предлагавшая выполнить заказ в два раза дешевле, конкурс проиграла.

  • Тендер предполагает создание на космодроме «Восточный» космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» среднего класса на сжиженном природном газе. Цена контракта составляет 407 млн руб.
  • Второе место в конкурсе занял Центр Хруничева, «КосмоКурс» получил третье место. Как следует из протокола, «КосмоКурс» предлагал выполнить заказ за 203 млн руб., а РКЦ «Прогресс» и Центр Хруничева — за 407 млн руб.
  • «КосмоКурс» была основана в 2014 году. Она разрабатывает ракетно-космическую технику и специализируется на космическом туризме. В частности, она работает над созданием одноступенчатой многоразовой ракеты и семиместного космического корабля. По ее планам, первый туристический полет длительностью 15 минут должен состояться в 2025 году.

У пенсионеров не заберут пенсию, не снятую с карты

Даже если пенсионер долго не снимает деньги со своей карты, Пенсионный фонд России (ПФР) не остановит выплаты, заверили в фонде. О таком риске ранее говорил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

  • По словам Когана, приостановлением выплат закон защищает госфинансы от «лишних» трат в том случае, если пенсионер эмигрировал в другую страну или умер, а информация об этом не сразу попадала в ПФР.
  • «Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — ответили на это в Пенсионном фонде.
Автор
Сергей Саркисян
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