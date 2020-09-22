Договор «Яндекса» и Тинькова, Путин о вакцине в ООН. Главные новости РБК

Путин предложил в ООН российскую вакцину
Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН назвал пандемию коронавируса новым вызовом для мира.
- Путин отметил, что Россия оказывает помощь наиболее пострадавшим от COVID-19 государствам.
- Россия готова продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами из-за коронавируса и предлагает обеспечить свободный доступ к вакцинации граждан всех государств, заявил Путин.
- Он также предложил сотрудникам ООН помощь из-за коронавируса и предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН и ее подразделений.
Россия возьмет на себя риски при вакцинации Sputnik V за рубежом
Производители российской вакцины от COVID-19 не будут требовать от зарубежных покупателей полной страховки от исков о компенсациях, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Конкретный механизм оплаты при возможных побочных эффектах пока неясен.
- По словам Кирилла Дмитриева, обычно покупатели просят полную компенсацию юридических исков.
- США, как пишет Reuters, рассматривают создание вакцины как общественное благо, поэтому ответственность за вакцины против COVID-19 полностью возложена на правительство США, что защищает разработчиков.
- Британский производитель лекарств AstraZeneca, который разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом, получил от многих стран, с которыми он подписал соглашения о поставках, полную защиту от любых будущих претензий.
Виссарион улетел на вертолете ФСБ из «Города Солнца»
В Красноярском крае прошли задержания и обыски у представителей «Церкви последнего завета». У них нашли оружие и боеприпасы. В операции принимал участие спецназ ФСБ и использовались вертолеты.
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- Был задержан глава общины Сергей Тороп (он называет себя Виссарионом), а также другие ее руководители — Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
- По заявлению Следственного комитета, задержанным предъявят обвинение в насилии во время создания религиозного объединения. В случае признании вины им грозит до 12 лет тюрьмы. Следователи считают, что для получения дохода лидеры секты привлекали деньги граждан и применяли к ним психологическое насилие.
- «Церковь последнего завета» была создана в 1991 году, когда назвавший себя Виссарионом и воплощением Христа бывший сотрудник ГАИ города Минусинска Сергей Тороп объявил об организации Общины единой веры. В 1995-м его последователи основали в Курагинском районе поселение под названием «Город Солнца».
Частная компания проиграла конкурс на ракету для «Роскосмоса»
Право на создание проекта ракеты-носителя, которая должна заменить ракеты семейства «Союз-2», получил Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс». Частная компания «КосмоКурс», предлагавшая выполнить заказ в два раза дешевле, конкурс проиграла.
- Тендер предполагает создание на космодроме «Восточный» космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» среднего класса на сжиженном природном газе. Цена контракта составляет 407 млн руб.
- Второе место в конкурсе занял Центр Хруничева, «КосмоКурс» получил третье место. Как следует из протокола, «КосмоКурс» предлагал выполнить заказ за 203 млн руб., а РКЦ «Прогресс» и Центр Хруничева — за 407 млн руб.
- «КосмоКурс» была основана в 2014 году. Она разрабатывает ракетно-космическую технику и специализируется на космическом туризме. В частности, она работает над созданием одноступенчатой многоразовой ракеты и семиместного космического корабля. По ее планам, первый туристический полет длительностью 15 минут должен состояться в 2025 году.
У пенсионеров не заберут пенсию, не снятую с карты
Даже если пенсионер долго не снимает деньги со своей карты, Пенсионный фонд России (ПФР) не остановит выплаты, заверили в фонде. О таком риске ранее говорил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
- По словам Когана, приостановлением выплат закон защищает госфинансы от «лишних» трат в том случае, если пенсионер эмигрировал в другую страну или умер, а информация об этом не сразу попадала в ПФР.
- «Никакой приостановки выплат, если пенсионер в течение полугода не снимает средства с карты, не происходит», — ответили на это в Пенсионном фонде.