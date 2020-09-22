Договор «Яндекса» и Тинькова, Путин о вакцине в ООН. Главные новости РБК

Путин предложил в ООН российскую вакцину

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН назвал пандемию коронавируса новым вызовом для мира.

Путин отметил, что Россия оказывает помощь наиболее пострадавшим от COVID-19 государствам.

Россия готова продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами из-за коронавируса и предлагает обеспечить свободный доступ к вакцинации граждан всех государств, заявил Путин.

Он также предложил сотрудникам ООН помощь из-за коронавируса и предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН и ее подразделений.

Россия возьмет на себя риски при вакцинации Sputnik V за рубежом

Производители российской вакцины от COVID-19 не будут требовать от зарубежных покупателей полной страховки от исков о компенсациях, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Конкретный механизм оплаты при возможных побочных эффектах пока неясен.

По словам Кирилла Дмитриева, обычно покупатели просят полную компенсацию юридических исков.

США, как пишет Reuters, рассматривают создание вакцины как общественное благо, поэтому ответственность за вакцины против COVID-19 полностью возложена на правительство США, что защищает разработчиков.

Британский производитель лекарств AstraZeneca, который разрабатывает вакцину совместно с Оксфордским университетом, получил от многих стран, с которыми он подписал соглашения о поставках, полную защиту от любых будущих претензий.

Виссарион улетел на вертолете ФСБ из «Города Солнца»

В Красноярском крае прошли задержания и обыски у представителей «Церкви последнего завета». У них нашли оружие и боеприпасы. В операции принимал участие спецназ ФСБ и использовались вертолеты.

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Был задержан глава общины Сергей Тороп (он называет себя Виссарионом), а также другие ее руководители — Вадим Редькин и Владимир Ведерников.

По заявлению Следственного комитета, задержанным предъявят обвинение в насилии во время создания религиозного объединения. В случае признании вины им грозит до 12 лет тюрьмы. Следователи считают, что для получения дохода лидеры секты привлекали деньги граждан и применяли к ним психологическое насилие.

«Церковь последнего завета» была создана в 1991 году, когда назвавший себя Виссарионом и воплощением Христа бывший сотрудник ГАИ города Минусинска Сергей Тороп объявил об организации Общины единой веры. В 1995-м его последователи основали в Курагинском районе поселение под названием «Город Солнца».

Видео: СК РФ

Частная компания проиграла конкурс на ракету для «Роскосмоса»

Право на создание проекта ракеты-носителя, которая должна заменить ракеты семейства «Союз-2», получил Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс». Частная компания «КосмоКурс», предлагавшая выполнить заказ в два раза дешевле, конкурс проиграла.

Тендер предполагает создание на космодроме «Восточный» космического ракетного комплекса с ракетой-носителем «Амур» среднего класса на сжиженном природном газе. Цена контракта составляет 407 млн руб.

Второе место в конкурсе занял Центр Хруничева, «КосмоКурс» получил третье место. Как следует из протокола, «КосмоКурс» предлагал выполнить заказ за 203 млн руб., а РКЦ «Прогресс» и Центр Хруничева — за 407 млн руб.

«КосмоКурс» была основана в 2014 году. Она разрабатывает ракетно-космическую технику и специализируется на космическом туризме. В частности, она работает над созданием одноступенчатой многоразовой ракеты и семиместного космического корабля. По ее планам, первый туристический полет длительностью 15 минут должен состояться в 2025 году.

У пенсионеров не заберут пенсию, не снятую с карты

Даже если пенсионер долго не снимает деньги со своей карты, Пенсионный фонд России (ПФР) не остановит выплаты, заверили в фонде. О таком риске ранее говорил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.