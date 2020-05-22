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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Когда экономика вернется на докризисный уровень, сколько Москва потеряла за нерабочий апрель, поддерживают ли россияне амнистию, почему США покинули Договор по открытому небу; главные новости — в обзоре РБК

Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень

По итогам 2020 года ВВП России упадет на 5%. В следующем году ожидается восстановительный рост, однако выйти на докризисный уровень экономике удастся лишь в первом полугодии 2022 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

  • Согласно базовому прогнозу ведомства, основной удар пандемического кризиса придется на второй квартал 2020-го, когда ВВП сократится на 9,5%. В следующих кварталах падение будет меньше.
  • Ожидать быстрого, V-образного, восстановления экономики при этом не стоит: министерство прогнозирует, что в 2021 году рост составит только 2,8%.
  • При заложенных в прогноз ценах на нефть среднегодовой курс рубля ожидается в 2020 году на уровне 72,6 руб. за доллар. В 2021 году — 74,7 руб./$, в 2022 году — 73,3 руб./$.
  • Реальные располагаемые доходы населения в этом году сократятся на 3,8%. Сильнее всего они упадут у предпринимателей. В 2021 году ожидается рост реальных доходов на 2,8%, а в 2022 году — на 2%.

Москва потеряла почти 70 млрд руб. доходов из-за нерабочего апреля

По итогам апреля, объявленного в стране нерабочим, налоговые платежи в бюджет столицы упали на 68 млрд руб. по сравнению с апрелем 2019 года, сообщили в столичном департаменте финансов.

  • Сократились поступления от налога на прибыль организаций — на 32,3%, или на 44,1 млрд руб. Поступления от подоходного налога (НДФЛ) упали на 23,6%, или на 24,1 млрд руб. Оба обеспечивают почти 85% всех налоговых поступлений в бюджет Москвы.
  • В целом за первые четыре месяца года поступления в городской бюджет снизились незначительно — на 5,3%, или 43,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — и составили 779 млрд руб. Это связано с докризисными доходами первого квартала.
  • Экономика Москвы чувствует себя лучше многих других городов, однако потерь по итогам года столичному бюджету не избежать. Ранее заммэра Владимир Ефимов оценил их 600 млрд руб.

Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы

Каждый второй россиянин положительно относится к идее амнистии, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. При этом 44% опрошенных поддерживают освобождение осужденных или смягчение наказания по случаю 75-летия Победы.

  • В поддержку амнистии как таковой чаще высказывались мужчины в возрасте от 18 до 24 лет. При этом идея амнистии в честь юбилея Победы наиболее популярна среди россиян в возрасте 45-59 лет.
  • Большинство (67%) респондентов считают возможной амнистию для осужденных за экономические преступления небольшой тяжести, 46% поддерживают освобождение фигурантов экономических дел средней тяжести. Часть респондентов считает, что «у каждого должен быть второй шанс», некоторые сослались на распространенность судебных ошибок и осуждение невиновных.
  • В Госдуме в этом году было зарегистрировано несколько законопроектов об амнистии по случаю 75-летия Победы. Однако к 9 мая никаких подвижек они не имели. Источник в администрации президента в апреле говорил «Коммерсанту», что, согласно данным социологии, у граждан России нет запроса на амнистию.

США официально объявили о выходе из Договора по открытому небу

В США назвали причины выходы из Договора по открытому небу (ДОН), который разрешает странам-участницам наблюдательные полеты над территориями друг друга. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Россия превратила договор «в инструмент запугивания и угроз», в то время как сама «годами грубо и постоянно нарушала» его.

  • Советник американского президента Роберта О'Брайена отметил, что российские представители отслеживали местонахождение Дональда Трампа: «Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент».
  • В то же время О'Брайен анонсировал «важные переговоры» с Россией по контролю над вооружениями. По его словам, Вашингтон не планирует покидать СНВ-3.
  • В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о претензиях Москвы к Вашингтону по исполнению ДОН. По ее словам, США изменили особые процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайскими островами и отказался предоставлять ночевки на континентальной части страны.
  • Тем временем сенаторы внесли в конгресс США законопроект, предлагающий запретить президенту США выходить из международных соглашений без одобрения законодателей.
Автор: Сергей Витько
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