Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Когда экономика вернется на докризисный уровень, сколько Москва потеряла за нерабочий апрель, поддерживают ли россияне амнистию, почему США покинули Договор по открытому небу; главные новости — в обзоре РБК

Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень

По итогам 2020 года ВВП России упадет на 5%. В следующем году ожидается восстановительный рост, однако выйти на докризисный уровень экономике удастся лишь в первом полугодии 2022 года, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

Согласно базовому прогнозу ведомства, основной удар пандемического кризиса придется на второй квартал 2020-го, когда ВВП сократится на 9,5%. В следующих кварталах падение будет меньше.

Ожидать быстрого, V-образного, восстановления экономики при этом не стоит: министерство прогнозирует, что в 2021 году рост составит только 2,8%.

При заложенных в прогноз ценах на нефть среднегодовой курс рубля ожидается в 2020 году на уровне 72,6 руб. за доллар. В 2021 году — 74,7 руб./$, в 2022 году — 73,3 руб./$.

Реальные располагаемые доходы населения в этом году сократятся на 3,8%. Сильнее всего они упадут у предпринимателей. В 2021 году ожидается рост реальных доходов на 2,8%, а в 2022 году — на 2%.

Москва потеряла почти 70 млрд руб. доходов из-за нерабочего апреля

По итогам апреля, объявленного в стране нерабочим, налоговые платежи в бюджет столицы упали на 68 млрд руб. по сравнению с апрелем 2019 года, сообщили в столичном департаменте финансов.