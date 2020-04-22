Что случилось за день. Главные новости РБК

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Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России. Такое предложение высказал мэр Москвы Сергей Собянин, который также является главой рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Собянин считает, что это поможет оптимизировать борьбу с распространением инфекции и контролировать перемещение граждан, в том числе «на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородными и межрегиональными перевозками на автобусах».

Таким образом, власти получат возможность отслеживать перемещение граждан без разрыва межрегиональных связей.

В Москве и Подмосковье система цифровых пропусков работает с 15 апреля. Цифровой пропуск необходимо иметь всем, кто передвигается в столичном регионе на личном и общественном транспорте. Пешеходам он пока не нужен.



ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА. Сделка была оформлена в рамках конвертации долга ЦСКА перед ВЭБом. Теперь он полностью погашен, а госкорпорация стала основным владельцем клуба.