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Что случилось за день. Главные новости РБК

Собянин призвал ввести цифровые пропуска по всей стране, ВЭБ купил ЦСКА, в России приостановили производство картошки фри, в Крыму нашли тело замглавы департамента культуры Москвы; главные новости — в обзоре РБК

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России. Такое предложение высказал мэр Москвы Сергей Собянин, который также является главой рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

  • Собянин считает, что это поможет оптимизировать борьбу с распространением инфекции и контролировать перемещение граждан, в том числе «на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородными и межрегиональными перевозками на автобусах».
  • Таким образом, власти получат возможность отслеживать перемещение граждан без разрыва межрегиональных связей.
  • В Москве и Подмосковье система цифровых пропусков работает с 15 апреля. Цифровой пропуск необходимо иметь всем, кто передвигается в столичном регионе на личном и общественном транспорте. Пешеходам он пока не нужен.


ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА. Сделка была оформлена в рамках конвертации долга ЦСКА перед ВЭБом. Теперь он полностью погашен, а госкорпорация стала основным владельцем клуба.

  • Долг ЦСКА образовался в 2013 году, когда клуб взял у ВЭБа кредит на сумму $240 млн на строительство стадиона в Москве, который был открыт в августе 2016-го под названием «Арена ЦСКА». В феврале 2017-го его переименовали в «ВЭБ Арену».
  • Управлять клубом продолжит Евгений Гинер, который до этого, по данным РБК, через британскую компанию Bluecastle Enterprises был конечным бенефициаром ЦСКА. «По сути, переход 77,63% акций ПФК ЦСКА в ВЭБ.РФ — это решение проблемы долга клуба, который «связывал» ему руки и не позволял инвестировать в развитие. Так что это поддержка клуба в непростой экономической ситуации», — пояснил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
  • В новый совет директоров вошли четыре представителя госкорпорации: Максим Орешкин, Игорь Краснов, Александр Чеботарев и Александр Плутник. ЦСКА в нем будут представлять президент команды Евгений Гинер, гендиректор клуба Роман Бабаев, а также гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Поставщик картошки фри для McDonald's приостановил работу завода

Группа компаний «Белая дача» на пять месяцев приостановила работу единственного в России завода по производству картошки фри. При этом руководство компании обещает платить сотрудникам зарплаты. Кто-то отправится в отпуск.

  • Причина заморозки работы — падение спроса после закрытия ресторанов и общепита. В текущей ситуации у «Белой дачи» заказывают меньше 10% картошки.
  • Основным покупателем продукции является сеть ресторанов McDonald's. Однако сеть не испытывает проблем с поставками, поскольку у «Белой дачи» на складах пока есть запасы — более 20 тыс. т картошки.
  • Однако, если кризис затянется, в конечном счете пострадать могут отечественные фермеры, у которых группа закупает картофель на основе долгосрочных контрактов. Часть невостребованной продукции «Белая дача» вместе с фермерами пытается продать на рынке. Картофель, который продать не удастся, может пойти на корм свиньям.


В Крыму обнаружили мертвым замглавы департамента культуры Москвы

Замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, объявленный пропавшим без вести, был найден мертвым в Крыму. Сначала об этом сообщили источники СМИ, а затем СК подтвердил информацию, не назвав при этом имени погибшего.

  • По предварительным данным, мужчина приехал в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего не выходил на связь с родственниками. В среду, 22 апреля, его тело нашли в одной из арендованных квартир Ялты.
  • «Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют», — сообщили в СК. Процессуальное решение будет принято после установления точной причины смерти.
  • Следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели Ошарина, рассказал РБК источник в региональном управлении МВД.
Автор: Сергей Витько
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