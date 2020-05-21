Что случилось за день. Главные новости РБК

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«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в ₽43 млрд

Компания «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с РБК 43 млрд руб. в качестве репутационного вреда.

Поводом для иска послужил заголовок статьи об ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань» (принадлежит «Росзарубежнефти»), которое стало владельцем доли в 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК). Через долю в этой компании «Роснефть» вместе с венесуэльской PDVSA раньше занималась добычей сырья в бассейне Ориноко.

Компания обосновывает сумму иска так: после выхода публикации РБК 14 мая в 17:16 мск котировки акций «Роснефти» на Московской бирже демонстрировали «худшую динамику» в сравнении с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ».

Первая версия статьи вышла 14 мая под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». После получения уточняющего комментария «Роснефти» редакция изменила заголовок на «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП». РБК считает первый вариант заголовка корректным. «Он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке. <...> Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру «Росзарубежнефти», получил бывший актив «Роснефти» в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт», — заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев. «Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках и намерены и дальше предоставлять нашей аудитории взвешенную информацию, помогающую принимать решения в бизнесе», — заявил гендиректор РБК Николай Молибог.



Путин назвал дату начала ЕГЭ

Из-за ситуации с эпидемией коронавируса дата начала основного этапа ЕГЭ переносилась несколько раз: сначала на 25 мая, затем на 8 июня, а потом была отложена на неопределенный срок. В четверг президент России сообщил, что экзамены начнутся в конце июня.