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Что случилось за день. Главные новости РБК

Многомиллиардный иск «Роснефти» к РБК, когда начнется ЕГЭ, открытие курортов на Кубани оказалось под вопросом, США выйдут из Договора по открытому небу; главные новости — в обзоре РБК

«Роснефть» оценила ущерб от заголовка РБК в ₽43 млрд

Компания «Роснефть» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с РБК 43 млрд руб. в качестве репутационного вреда.

  • Поводом для иска послужил заголовок статьи об ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань» (принадлежит «Росзарубежнефти»), которое стало владельцем доли в 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК). Через долю в этой компании «Роснефть» вместе с венесуэльской PDVSA раньше занималась добычей сырья в бассейне Ориноко.
  • Компания обосновывает сумму иска так: после выхода публикации РБК 14 мая в 17:16 мск котировки акций «Роснефти» на Московской бирже демонстрировали «худшую динамику» в сравнении с отраслевым индексом ММВБ «Нефть и газ».
  • Первая версия статьи вышла 14 мая под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». После получения уточняющего комментария «Роснефти» редакция изменила заголовок на «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП». РБК считает первый вариант заголовка корректным. «Он был изменен не из-за неточности, а с целью отразить дополнительную информацию из комментария компании о технической роли ЧОП в сделке. <...> Рязанский ЧОП, который сейчас входит в структуру «Росзарубежнефти», получил бывший актив «Роснефти» в Венесуэле. Это факт из официального раскрытия информации. И заголовок РБК отразил этот факт», — заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев. «Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках и намерены и дальше предоставлять нашей аудитории взвешенную информацию, помогающую принимать решения в бизнесе», — заявил гендиректор РБК Николай Молибог.


Путин назвал дату начала ЕГЭ

Из-за ситуации с эпидемией коронавируса дата начала основного этапа ЕГЭ переносилась несколько раз: сначала на 25 мая, затем на 8 июня, а потом была отложена на неопределенный срок. В четверг президент России сообщил, что экзамены начнутся в конце июня.

  • «Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», — сказал Владимир Путин.
  • ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто собирается поступать после школы в вузы. При этом обязательных предметов (русский язык и математика) не будет. Выпускники будут сдавать два ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета.
  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м. На входе у всех будут измерять температуру, а помещения будут предварительно дезинфицировать.

Открытие санаториев в Краснодарском крае 1 июня оказалось под вопросом

Власти региона готовы запустить туристический сезон с началом лета, однако президент посоветовал не торопиться.

  • Губернатор Вениамин Кондратьев на онлайн-совещании сообщил Владимиру Путину, что с 1 июня в крае, возможно, начнут работу санатории с медицинскими лицензиями, а в конце месяца — отели. «Будем «интуичить», чувствовать, в начале июня объявим о том, когда смогут начать работать гостиницы и пансионаты», — сказал он. При этом в Краснодарском крае власти продлили ограничения из-за коронавируса: для передвижения между городами и районами по-прежнему будет нужен пропуск, а все приезжающие на Кубань из других регионов должны направляться на 14 дней в обсерватор.
  • В ответ президент заметил: «Интуичить» не надо. Надо опираться на реальную обстановку, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться, вовремя, но не забегая вперед принимать соответствующие решения». Он посоветовал делать это в тесном контакте со специалистами.
  • По последним данным, в Краснодарском крае с начала эпидемии выявлено 2974 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 1644 человека, скончались 26.


СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

В Вашингтоне готовятся объявить о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), который позволял его участникам выполнять инспекционные полеты над территориями других государств.

  • По данным Associated Press, 21 мая администрация президента США Дональда Трампа оповестила другие страны о выходе из соглашения. Москву американская сторона оповестит об этом только в пятницу, пишет The New York Times. Выход США из договора ударит по системе военной безопасности в Европе, «которая и без того ослаблена», и нанесет ущерб интересам союзников Соединенных Штатов, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
  • О том, что США изучают возможность выйти из ДОН, стало известно еще в октябре 2019 года.
  • Договор был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В последние годы стороны обвиняли друг друга в нарушении положений договора.
Автор: Сергей Витько
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