Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, пассажиров в самолетах необходимо сажать через кресло, чтобы соблюдать меры социального дистанцирования. Однако в таком случае салоны будут заполнены лишь на 50%, что приведет к росту цен на билеты, предупредили авиакомпании.
- Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха, который ранее выступал на стороне перевозчиков, обсудить отмену этих рекомендаций, пишет «Коммерсантъ».
- На определенных условиях участники рынка готовы принять рекомендации, говорит источник издания. Взамен они рассчитывают на правительственные субсидии. В компании «Ютэйр — Пассажирские авиалинии» предложили ввести меры социального дистанцирования лишь на рейсах в Москву, где зафиксировано больше всего заболевших.
- Последнее слово остается за Роспотребнадзором и главным санитарным врачом. В ведомстве не исключают, что правила могут быть скорректированы в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.
Власти Коми выступили против присоединения к Архангельской области
В рабочей группе по объединению Ненецкого автономного округа (НАО) с Архангельской областью предложили рассмотреть вариант слияния сразу трех регионов, с участием Республики Коми. Однако в самой республике идею не оценили.