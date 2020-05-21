Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Авиаперевозчики против социальной дистанции, в Коми не захотели объединяться с Архангельском, Киев потребует компенсации от России через морской трибунал, тюрьма за незаконный оборот криптоактивов; главные новости — в обзоре РБК

Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, пассажиров в самолетах необходимо сажать через кресло, чтобы соблюдать меры социального дистанцирования. Однако в таком случае салоны будут заполнены лишь на 50%, что приведет к росту цен на билеты, предупредили авиакомпании.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха, который ранее выступал на стороне перевозчиков, обсудить отмену этих рекомендаций, пишет «Коммерсантъ».

На определенных условиях участники рынка готовы принять рекомендации, говорит источник издания. Взамен они рассчитывают на правительственные субсидии. В компании «Ютэйр — Пассажирские авиалинии» предложили ввести меры социального дистанцирования лишь на рейсах в Москву, где зафиксировано больше всего заболевших.

Последнее слово остается за Роспотребнадзором и главным санитарным врачом. В ведомстве не исключают, что правила могут быть скорректированы в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Власти Коми выступили против присоединения к Архангельской области

В рабочей группе по объединению Ненецкого автономного округа (НАО) с Архангельской областью предложили рассмотреть вариант слияния сразу трех регионов, с участием Республики Коми. Однако в самой республике идею не оценили.