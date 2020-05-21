Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 20 мая, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 20 мая, 12:59
Онколог спрогнозировал рост заболеваемости раком из-за эпидемии COVID Общество, 08:18 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:04 РБК Pro: что делать при конфликтном увольнении. Советы работодателю Pro, 08:00 Следствие отказалось менять обвинение против братьев Магомедовых Общество, 07:54 Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России Общество, 07:33 Пора валить: ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину — Bloomberg Pro, 07:32 Нотариусы увидели рост доли брачных договоров во время изоляции Общество, 07:30 Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру Бизнес, 07:00 Доктор Мясников назвал бредом данные об эффективности разных сторон маски Общество, 06:46 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Греции Общество, 06:27 Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов Бизнес, 06:18 Turkish Airlines сообщила о планах возобновить полеты в июне Бизнес, 06:04 В Самарской области загорелся склад с пластмассой Общество, 05:36 «Аэрофлот» разрешил дважды перенести дату вылета по купленным билетам Бизнес, 05:16
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Авиаперевозчики против социальной дистанции, в Коми не захотели объединяться с Архангельском, Киев потребует компенсации от России через морской трибунал, тюрьма за незаконный оборот криптоактивов; главные новости — в обзоре РБК

Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение салонов

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, пассажиров в самолетах необходимо сажать через кресло, чтобы соблюдать меры социального дистанцирования. Однако в таком случае салоны будут заполнены лишь на 50%, что приведет к росту цен на билеты, предупредили авиакомпании.

  • Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха, который ранее выступал на стороне перевозчиков, обсудить отмену этих рекомендаций, пишет «Коммерсантъ».
  • На определенных условиях участники рынка готовы принять рекомендации, говорит источник издания. Взамен они рассчитывают на правительственные субсидии. В компании «Ютэйр — Пассажирские авиалинии» предложили ввести меры социального дистанцирования лишь на рейсах в Москву, где зафиксировано больше всего заболевших.
  • Последнее слово остается за Роспотребнадзором и главным санитарным врачом. В ведомстве не исключают, что правила могут быть скорректированы в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Власти Коми выступили против присоединения к Архангельской области

В рабочей группе по объединению Ненецкого автономного округа (НАО) с Архангельской областью предложили рассмотреть вариант слияния сразу трех регионов, с участием Республики Коми. Однако в самой республике идею не оценили.

  • Врио главы Коми Владимир Уйба назвал подобное предложение необдуманным. «Инициатива должны исходить снизу <…>. Если это функциональное принятие решения, без мнения проживающих на территории людей, то это заведомо провальный вариант», — заявил он.
  • Уйба напомнил, что статус республики «гораздо выше статуса области или автономного округа», и призвал жителей «не поддаваться настроениям, что вопрос об объединении решен». «На самом деле это гипотеза, которая обсуждается», — добавил он.
  • На прошлой неделе главы Архангельской области — Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа — Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Окончательное решение будет принято по итогам референдумов.

В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал

Киев продолжает попытки получить от Москвы моральную и материальную компенсацию за задержание украинских кораблей при входе в Керченский пролив. Для этого 22 мая в Международный морской трибунал будет подан меморандум против России, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин.

  • Замминистра сообщил, что в Киеве изучили «лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека», а те, кто занимается этим вопросом, «работают на отлично».
  • Инцидент возле Керченского пролива произошел 25 ноября 2018 года. Тогда погранслужба ФСБ задержала три украинских военных корабля, экипаж был арестован. На Украину все вернулись в начале сентября 2019-го в рамках обмена заключенными. При этом корабли были возвращены без оружия и боеприпасов.

В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов

Незаконный оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют в России будет грозить крупным штрафом и уголовной ответственностью. Об этом говорится в законопроектах, разработанных депутатами Госдумы.

  • В частности, за организацию незаконного оборота ЦФА либо оказание услуг по их выпуску физическим лицам грозит штраф от 50 тыс. до 500 тыс. руб., должностным лицам — от 100 тыс. до 1 млн руб., юридическим — от 200 тыс. до 2 млн руб.
  • К уголовным нарушениям предлагается отнести те же деяния, как если бы они нанесли крупный или особо крупный ущерб. Нарушителю грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. либо до семи лет лишения свободы.
  • В пакет документов вошел отдельный законопроект для цифровых валют, который запрещает их выпуск и оборот, а также признает имуществом. Обладателями такой валюты могут выступать физические лица, индивидуальные предприниматели или компании при условии ее декларирования в налоговом органе.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter