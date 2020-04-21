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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Историческое падение нефти WTI, убытки российских нефтяников, почему российские банки лучше иностранных оказались готовы к пандемии и зачем Трамп решил приостановить иммиграцию в США — главные новости в обзоре РБК

Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля

Майские фьючерсы на американскую нефть марки WTI по итогам минувших торгов 20 апреля подешевели почти на $56, упав с отметки $17,73 до минус $37,63 за баррель. Такого никогда не случалось прежде. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1986 году — $10,42.

  • Отрицательная котировка означает, что продавец фьючерса доплачивает покупателю за то, что инвестор в один контракт получает $37,6 тыс., а в мае еще должен забрать 1 тыс. баррелей нефти.
  • Майский фьючерс WTI истекает 21 апреля. Это в основном и стало причиной установления отрицательной цены. Трейдеры, ранее купившие этот инструмент, бросились продавать его по любой цене, лишь бы не принимать на себя обязательство физически забрать нефть в Кушинге (штат Оклахома), ключевом американском нефтяном хабе.
  • Причина такого поведения — отсутствие свободных хранилищ для нефти из-за огромного переизбытка предложения. Только за последнюю неделю запасы нефти в Кушинге выросли на 12%, до 55 млн баррелей, а предельная мощность терминала — 76 млн баррелей.
  • Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с картельным сговором. В этой связи он заявил о возможном изменении принципов торговли нефтью, «с учетом опыта» контрактов по принципу «бери или плати» (take or pay).


Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Продажи бензина на российском оптовом рынке начали приносить нефтяникам убытки, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».

  • За прошлую неделю цена на бензин АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала ниже себестоимости, до 35,77 тыс. руб. за 1 т. В то же время издержки нефтяников составляют 38,07 тыс. руб. за 1 т. Чистый убыток — 2,3 тыс. руб. на 1 т.
  • Основная причина — рост выплат по демпферному механизму, который обязывает нефтяников платить государству часть премии, заработанную от падения цен на экспортном рынке. Если в январе демпфер составлял 100 руб. за 1 т, то теперь — больше 17 тыс. руб. за 1 т.
  • Во многом на ситуацию повлияло резкое падение спроса на бензин. Значительное уменьшение автомобильного трафика произошло на фоне распространения коронавируса и введения карантинных мер.
  • Власти пока не обсуждают дополнительные меры по поддержке отрасли, сказал РБК федеральный чиновник. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил «Интерфаксу», что законодательство нужно корректировать, но после карантинного периода.


Аналитики сравнили готовность российских и иностранных банков к пандемии

С точки зрения цифровой трансформации российские банки оказались лучше подготовлены к пандемии, чем иностранные, считают аналитики Boston Consulting Group (BCG).

  • Всего за несколько лет в России удалось перевести большинство повседневных банковских операций, в том числе безналичные платежи, в удаленные каналы.
  • Но, несмотря на высокий средний уровень цифровизации банков, в России еще мало кредитных организаций, которые могут в дистанционном режиме выдать карту или кредит. Еще одно слабое место — рудиментарные внутрибанковские системы и процессы.
  • В связи с этим BCG рекомендует банкам в условиях пандемии сосредоточиться на переводе организации на удаленную работу и гибкий график, внедрить методы работы на базе agile (гибкие подходы к реализации проектов) и провести цифровую трансформацию внутренних процессов.

Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США

Президент США в рамках борьбы с распространением коронавируса готов временно запретить иммиграцию в Соединенные Штаты.

  • «В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!» — написал Дональд Трамп в Twitter.
  • До эпидемии пособия по безработице получали менее 2 млн граждан США, за последний месяц эта цифра выросла до 20 млн.
Автор: Сергей Витько
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