Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Историческое падение нефти WTI, убытки российских нефтяников, почему российские банки лучше иностранных оказались готовы к пандемии и зачем Трамп решил приостановить иммиграцию в США — главные новости в обзоре РБК

Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля

Майские фьючерсы на американскую нефть марки WTI по итогам минувших торгов 20 апреля подешевели почти на $56, упав с отметки $17,73 до минус $37,63 за баррель. Такого никогда не случалось прежде. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1986 году — $10,42.

Отрицательная котировка означает, что продавец фьючерса доплачивает покупателю за то, что инвестор в один контракт получает $37,6 тыс., а в мае еще должен забрать 1 тыс. баррелей нефти.

Майский фьючерс WTI истекает 21 апреля. Это в основном и стало причиной установления отрицательной цены. Трейдеры, ранее купившие этот инструмент, бросились продавать его по любой цене, лишь бы не принимать на себя обязательство физически забрать нефть в Кушинге (штат Оклахома), ключевом американском нефтяном хабе.

Причина такого поведения — отсутствие свободных хранилищ для нефти из-за огромного переизбытка предложения. Только за последнюю неделю запасы нефти в Кушинге выросли на 12%, до 55 млн баррелей, а предельная мощность терминала — 76 млн баррелей.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с картельным сговором. В этой связи он заявил о возможном изменении принципов торговли нефтью, «с учетом опыта» контрактов по принципу «бери или плати» (take or pay).



Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Продажи бензина на российском оптовом рынке начали приносить нефтяникам убытки, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».