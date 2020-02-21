Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Анкара предложила Москве «отойти в сторону», Минпромторг хочет поднять налог на старые машины, страхи россиян в связи с уходом Путина и как Конституция защитит российские территории; главные новости — в обзоре РБК

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Турция предложила России «отойти в сторону» для решения ситуации в Идлибе

Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью CNN Turk заявил, что обострившийся конфликт в сирийском Идлибе удастся решить, только если Россия «отойдет в сторону».

При этом турецкий министр подчеркнул, что между военными двух стран существует «здоровый диалог» по ситуации. У Анкары нет намерений противостоять Москве, для предотвращения прямых столкновений делается все возможное, заверил он.

Акар также сообщил, что для обеспечения безопасности в регионе Турция планирует задействовать ракетные комплексы C-400, которые закупила у России. Обсуждается также возможность использования американских ЗРК Patriot.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале, когда в результате артобстрела сирийских войск погибли турецкие военные. Турция обвинила во всем силы президента Сирии Башара Асада и пригрозила новой операцией в Идлибе. В четверг, 20 февраля, российские бомбардировщики помогли сирийской армии отразить наступление протурецких боевиков.

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым провел исследование о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента. Авторы разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные (самые острые), средне выраженные и периферийные.