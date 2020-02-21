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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Анкара предложила Москве «отойти в сторону», Минпромторг хочет поднять налог на старые машины, страхи россиян в связи с уходом Путина и как Конституция защитит российские территории; главные новости — в обзоре РБК
Фото: AP

Турция предложила России «отойти в сторону» для решения ситуации в Идлибе

Министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью CNN Turk заявил, что обострившийся конфликт в сирийском Идлибе удастся решить, только если Россия «отойдет в сторону».

  • При этом турецкий министр подчеркнул, что между военными двух стран существует «здоровый диалог» по ситуации. У Анкары нет намерений противостоять Москве, для предотвращения прямых столкновений делается все возможное, заверил он.
  • Акар также сообщил, что для обеспечения безопасности в регионе Турция планирует задействовать ракетные комплексы C-400, которые закупила у России. Обсуждается также возможность использования американских ЗРК Patriot.
  • Ситуация в Идлибе обострилась в феврале, когда в результате артобстрела сирийских войск погибли турецкие военные. Турция обвинила во всем силы президента Сирии Башара Асада и пригрозила новой операцией в Идлибе. В четверг, 20 февраля, российские бомбардировщики помогли сирийской армии отразить наступление протурецких боевиков.

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым провел исследование о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента. Авторы разделили риски и страхи на три группы: наиболее выраженные (самые острые), средне выраженные и периферийные.

  • К первой группе относятся: обострение борьбы за власть между разными политическими силами и новый передел собственности; снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета России в мире и угроза внешнеполитических поражений.
  • К рискам и страхам средней выраженности эксперты относят обострение межнациональных конфликтов, усиление сепаратистских настроений, рост коррупции и нарастание угрозы враждебных действий со стороны США.
  • Среди периферийных страхов и рисков — ухудшение экономической ситуации в стране; снижение обороноспособности России; возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта; вероятность войны со странами НАТО.

Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили

Ставку транспортного налога для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже необходимо «кардинальным образом» повысить уже с 1 января 2021 года. Инициативу Минпромторга на совещании в Энгельсе озвучил замминистра Александр Морозов.

  • В ближайшее время ведомство представит это предложение в Минтранс.
  • Евро — экологические стандарты предельных концентраций вредных веществ в выхлопных газах, введенные Евросоюзом. По данным «Автостата» на 1 января 2018 года, автомобилей с двигателями класса Евро-3 и ниже в России насчитывалось более 58%, в Москве их доля составляла 40%.
  • Зимой прошлого года власти Москвы поддержали предложение СПЧ о появлении в столице зон, куда был бы запрещен въезд транспорта низких экологических классов.

В Конституцию впишут запрет переговоров о передаче российских территорий

В готовящихся поправках в Конституцию будет прописана идея, предложенная народным артистом Владимиром Машковым, которая запрещает отчуждение российских территорий.

  • Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников сообщил РБК, что запрет коснется как граждан страны, так и иностранцев, находящихся на территории России.
  • Другой сопредседатель группы, Андрей Клишас, рассказал, что в поправках будет прописан запрет «как на призывы, так и на ведение переговоров», связанных с отчуждением территорий.
  • На вопрос, как будут в таком случае вести переговоры с другими странами о территориях дипломаты, Клишас ответил: «У дипломатов не будет таких полномочий. На это будет конституционный запрет». Ответственность за такое нарушение будет предусмотрена КоАП.
Автор: Сергей Витько
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