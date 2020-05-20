Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Возможная дата парада Победы и голосования по Конституции, начало туристического сезона, смягчение условий выхода на досрочную пенсию, сроки перехода промышленности на российский софт и ПО; главные новости — в обзоре РБК

Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в один день с парадом Победы — 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся парад Победы. Такой вариант рассматривается в администрации президента, сообщили источники РБК.

В случае проведения парада в один день с голосованием среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем.

Окончательное решение еще не принято: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Альтернативные варианты для голосования по Конституции — дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября.

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы на неопределенный срок 16 апреля, объяснив это рисками, связанными с эпидемией коронавируса. О переносе на неопределенный срок голосования по поправкам в Конституцию глава государства сообщил 25 марта.



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