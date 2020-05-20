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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Возможная дата парада Победы и голосования по Конституции, начало туристического сезона, смягчение условий выхода на досрочную пенсию, сроки перехода промышленности на российский софт и ПО; главные новости — в обзоре РБК

Власти обсудили проведение парада и голосования по Конституции 24 июня

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти в один день с парадом Победы — 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся парад Победы. Такой вариант рассматривается в администрации президента, сообщили источники РБК.

  • В случае проведения парада в один день с голосованием среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем.
  • Окончательное решение еще не принято: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Альтернативные варианты для голосования по Конституции — дни в начале июля, для парада Победы — 3 сентября.
  • Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы на неопределенный срок 16 апреля, объяснив это рисками, связанными с эпидемией коронавируса. О переносе на неопределенный срок голосования по поправкам в Конституцию глава государства сообщил 25 марта.


Глава Ростуризма заявила о начале выхода отрасли из карантина с 1 июня

С началом лета туристическая отрасль начнет освобождаться от ограничений, введенных из-за пандемии, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

  • «С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер», — сказала она. Первыми работу возобновят санатории с медицинской лицензией, а в отдельных регионах — отели с коттеджным размещением и апарт-отели.
  • Разрешить работу санаториям с 1 июня планируют власти Краснодарского края. До этой даты действует ограничение на работу таких заведений и в Ставрополье.
  • Продажи в сфере туризма в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 упали почти до нуля, писала Догузова в письме вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. По ее оценкам, совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов в первом полугодии 2020 года составил 1,5 трлн руб. Под угрозой увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск оказались более 1,6 млн человек.


СМИ узнали о предложении смягчить условия выхода на досрочную пенсию

Минэкономразвития, Минфин и Минтруда подготовили первую рабочую версию общенационального плана по восстановлению занятости, в котором, в частности, предлагается смягчить условия для досрочного выхода граждан на пенсию, пишут «Известия».

  • Согласно плану, до конца года граждане, потерявшие работу за три года до наступления пенсионного возраста, смогут рассчитывать на досрочную пенсию, несмотря на общий размер стажа.
  • Сейчас досрочно выйти на пенсию могут граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. При этом страховой стаж у них должен составлять 20 лет для женщин и 25 для мужчин.
  • Таким образом, если план будет принят, на досрочную пенсию смогут претендовать женщины в возрасте 53,5 лет и мужчины 58,5 лет.


Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Согласно закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры», банки и другие владельцы критической инфраструктуры должны перейти на российское программное обеспечение и оборудование.

  • Минкомсвязь предложила сроки, в которые это нужно сделать: на отечественный софт необходимо будет перейти с 1 января 2021 года, а на российское оборудование — с 1 января 2022 года.
  • Оставить зарубежный софт или оборудование можно будет, если в России у них не будет аналогов. В этом случае за их техподдержку и модернизацию должны отвечать отечественные организации.
  • Эксперты отмечают, что многие непрерывные производства не смогут перейти целиком на отечественные продукты в ближайшие пять-десять лет. Полностью остановить их деятельность для замены оборудования технически невозможно, пока не пройдет его жизненный цикл.
Автор: Сергей Витько
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