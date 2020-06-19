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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Почему страховщики не хотят защищать от пандемии, из-за чего умер экс-глава Чувашии, по какой причине Трамп может проиграть выборы, кто, по версии Путина, виноват в начале Второй мировой; главные новости — в обзоре РБК

Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии

РБК выяснил, что ряд страховщиков, работающих с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний, в том числе пандемии коронавируса.

  • Так, СОГАЗ внес эту оговорку в новый контракт с АЛРОСА. Изменение содержания новых договоров с корпоративными клиентами подтвердили в «АльфаСтраховании», применение такого же подхода не исключают в «Ингосстрахе».
  • В линейке «Росгосстраха» нет продуктов для юрлиц, покрывающих ущерб от пандемии, потому компания не пересматривала перечень страховых событий, сообщил представитель страховщика. Другие крупнейшие страховщики не ответили на запросы РБК.
  • Эксперты объясняют позицию страховщиков тем, что пандемия коронавируса — уже свершившийся факт, а потому страховать от таких событий нецелесообразно. Также их действия могут быть связаны с опасениями повторения волны пандемии.


Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Бывший руководитель региона умер в больнице в возрасте 58 лет. У Михаила Игнатьева была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил «Интерфакс».

  • Официальная причина смерти — прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность. Как сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Раиса Конашкова, сердечная недостаточность сформировалась у Игнатьева после инфаркта. При этом она не упомянула, повлиял ли на смерть коронавирус.
  • Владимир Путин уволил его с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия 29 января 2020 года. Увольнению предшествовало несколько заявлений и поступков Игнатьева, вызвавших резонанс.
  • Так, в середине января он заявил о необходимости «мочить» журналистов и блогеров, которые зарабатывают «на разных схемах». А через несколько дней он заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых машин, которые Игнатьев держал в высоко поднятой руке.
  • Игнатьев попытался оспорить свое увольнение через суд. Он подал исковое заявление к Путину в Верховный суд. Документ был принят к производству, его рассмотрение назначено на 30 июня. К моменту подачи иска Игнатьев уже около двух недель находился в больнице после заражения коронавирусом.

Трамп назвал возможную причину своего поражения на выборах президента США

По словам президента США Дональда Трампа, на предстоящих выборах он может уступить своему сопернику от Демократической партии Джо Байдену из-за голосования по почте.

  • «Голосование по почте — единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что они (демократы. — РБК) обманывают, грабят и воруют, — заявил американский лидер. Дело в том, пояснил Трамп, что демократы не посылают бюллетени для голосования в те регионы, где сильны позиции республиканцев.
  • Президент США убежден, что голосование таким методом может привести к нарушениям закона. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.


Путин назвал причины Второй мировой войны

Российский президент опубликовал давно обещанную статью о Второй мировой войне. Материал под заголовком «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» появился в американском журнале The National Interest.

  • В ней Владимир Путин назвал главные факторы, которые стали причиной войны: «государственный эгоизм, трусость, удовлетворение набирающего силу агрессора и нежелание политических элит искать компромисс».
  • Путин считает несправедливым утверждать, что к войне привело подписание договора о ненападении между СССР и Германией (пакт Молотова — Риббентропа). О том, что без принятия этого пакта война бы не началась, ранее говорили в МИД Польши и утверждалось и в резолюции Европарламента. Путин в статье обращает внимание, что в резолюции не говорится о Мюнхенском соглашении, по которому Чехословакия была обязана уступить Германии Судетскую область.
  • По словам автора, ответственность за начало конфликта так или иначе несут все ведущие мировые государства. «Каждый из них совершал роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы», — написал Путин.
Автор: Сергей Витько
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