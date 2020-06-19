Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии
РБК выяснил, что ряд страховщиков, работающих с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний, в том числе пандемии коронавируса.
- Так, СОГАЗ внес эту оговорку в новый контракт с АЛРОСА. Изменение содержания новых договоров с корпоративными клиентами подтвердили в «АльфаСтраховании», применение такого же подхода не исключают в «Ингосстрахе».
- В линейке «Росгосстраха» нет продуктов для юрлиц, покрывающих ущерб от пандемии, потому компания не пересматривала перечень страховых событий, сообщил представитель страховщика. Другие крупнейшие страховщики не ответили на запросы РБК.
- Эксперты объясняют позицию страховщиков тем, что пандемия коронавируса — уже свершившийся факт, а потому страховать от таких событий нецелесообразно. Также их действия могут быть связаны с опасениями повторения волны пандемии.
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Бывший руководитель региона умер в больнице в возрасте 58 лет. У Михаила Игнатьева была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил «Интерфакс».