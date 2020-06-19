Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Почему страховщики не хотят защищать от пандемии, из-за чего умер экс-глава Чувашии, по какой причине Трамп может проиграть выборы, кто, по версии Путина, виноват в начале Второй мировой; главные новости — в обзоре РБК

Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии

РБК выяснил, что ряд страховщиков, работающих с крупными корпорациями, не желают защищать клиентов от рисков вспышек различных заболеваний, в том числе пандемии коронавируса.

Так, СОГАЗ внес эту оговорку в новый контракт с АЛРОСА. Изменение содержания новых договоров с корпоративными клиентами подтвердили в «АльфаСтраховании», применение такого же подхода не исключают в «Ингосстрахе».

В линейке «Росгосстраха» нет продуктов для юрлиц, покрывающих ущерб от пандемии, потому компания не пересматривала перечень страховых событий, сообщил представитель страховщика. Другие крупнейшие страховщики не ответили на запросы РБК.

Эксперты объясняют позицию страховщиков тем, что пандемия коронавируса — уже свершившийся факт, а потому страховать от таких событий нецелесообразно. Также их действия могут быть связаны с опасениями повторения волны пандемии.



Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Бывший руководитель региона умер в больнице в возрасте 58 лет. У Михаила Игнатьева была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил «Интерфакс».