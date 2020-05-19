Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Насколько снизился ВВП России за апрель, почему Bloomberg изменил статью о смертности в России, кто чаще всего получает российские паспорта, Трамп поставил ВОЗ ультиматум; главные новости — в обзоре РБК

Снижение номинального ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%

Минфин оценил экономическую динамику в этом апреле, ставшем в России нерабочим месяцем. Оказалось, что номинальный ВВП России (в отличие от реального ВВП рассчитывается в текущих, а не в сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн руб. Это на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле 2019 года.

Реальный ВВП мог опуститься на 20%, говорят эксперты. Такое падение вполне укладывается в международные оценки экономических потерь в результате карантинов: прямой начальный удар по ВВП в таких случаях составляет примерно 20–25% для большинства развитых экономик.

Помимо режима самоизоляции на экономический провал в апреле повлияла и резко подешевевшая нефть. Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020 года составила лишь $18,2 за баррель (против $71,5 годом ранее).

По данным Минтруда, число безработных в России увеличилось до 1,6 млн человек и продолжит расти. «На протяжении мая и июня будет расти количество безработных», — сообщил глава Минтруда Антон Котяков. В министерстве ожидают рост числа безработных до 2,5 млн человек.



Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России

Агентство Bloomberg несколько раз меняло название резонансной статьи о смертности в России. Наконец редакция решила объясниться.