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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Насколько снизился ВВП России за апрель, почему Bloomberg изменил статью о смертности в России, кто чаще всего получает российские паспорта, Трамп поставил ВОЗ ультиматум; главные новости — в обзоре РБК

Снижение номинального ВВП России в нерабочем апреле достигло 28%

Минфин оценил экономическую динамику в этом апреле, ставшем в России нерабочим месяцем. Оказалось, что номинальный ВВП России (в отличие от реального ВВП рассчитывается в текущих, а не в сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн руб. Это на 28% (или на 2,4 трлн руб.) меньше, чем в апреле 2019 года.

  • Реальный ВВП мог опуститься на 20%, говорят эксперты. Такое падение вполне укладывается в международные оценки экономических потерь в результате карантинов: прямой начальный удар по ВВП в таких случаях составляет примерно 20–25% для большинства развитых экономик.
  • Помимо режима самоизоляции на экономический провал в апреле повлияла и резко подешевевшая нефть. Средняя цена российской нефти Urals в апреле 2020 года составила лишь $18,2 за баррель (против $71,5 годом ранее).
  • По данным Минтруда, число безработных в России увеличилось до 1,6 млн человек и продолжит расти. «На протяжении мая и июня будет расти количество безработных», — сообщил глава Минтруда Антон Котяков. В министерстве ожидают рост числа безработных до 2,5 млн человек.


Bloomberg объяснил смену заголовка статьи о смертности от COVID в России

Агентство Bloomberg несколько раз меняло название резонансной статьи о смертности в России. Наконец редакция решила объясниться.

  • «Мы внесли корректировки в заголовок, чтобы он лучше соответствовал содержанию статьи, после того как еще раз изучили использованные формулировки и перевод на русский. Мы не вносили изменений в саму статью и остаемся приверженными ее содержанию», — сообщил представитель Bloomberg.
  • Статья изначально была опубликована 13 мая под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ней авторы сравнивали российскую статистику по коронавирусу с другими странами, где смертность гораздо выше. Источник издания объяснял это особенностями подсчета в России.
  • Заголовок статьи раскритиковала представитель МИДа Мария Захарова. Позже она сообщила, что Bloomberg изменил заголовок на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». Через некоторое время издание во второй раз сменило название на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».


За год Россия стала в два с половиной раза чаще предоставлять гражданство

В первом квартале 2020 года российское гражданство получили более 161 тыс. человек. Это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На статистику МВД обратили внимание аналитики FinExpertiza.

  • Выдача российских паспортов иностранцам непрерывно растет с 2017 года: если в 2015 году паспорта получили 209,8 тыс. иностранцев, то в 2019-м — 497,8 тыс.
  • Среди получивших гражданство приезжих больше всего граждан ДНР и ЛНР — для них действует упрощенная система получения паспортов.
  • Доцент Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян не считает, что ситуация с пандемией сильно затормозит процесс предоставления гражданства. Но она может отразиться на миграционном приросте — то есть на разнице между количеством людей, уехавших из России и приехавших жить в страну.


Трамп потребовал от ВОЗ доказать независимость от Китая

Президент США поставил ультиматум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он требует от ВОЗ изменить подход к работе и доказать свою независимость от Китая в течение 30 дней.

  • Если организация не выполнит требования, Вашингтон окончательно прекратит финансирование организации. Об этом говорится в письме Трампа главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу.
  • В середине апреля президент США объявил о приостановке финансирования ВОЗ. По его словам, действия ВОЗ помогли «дезинформации» Китая о коронавирусе, что, скорее всего, привело к более масштабной вспышке заболевания, чем она могла бы быть.
  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Пекин в полном объеме и абсолютно прозрачно информировал ВОЗ о распространении инфекции в Китае.
Автор: Сергей Витько
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