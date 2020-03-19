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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рубль занял второе место в мире по волатильности, ВОЗ оценила готовность России к пандемии, банки попросили ослабить надзор со стороны ЦБ, цена Brent в моменте поднялась на 6%; главные новости — в обзоре РБК

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

На фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК рубль поднялся на второе место по волатильности мировых валют к доллару США. Еще 30 декабря 2019 года российская валюта занимала шестое место.

  • По данным Bloomberg, вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса) рубля составляет 24,9%. Хуже дела обстоят только у мексиканского песо, у которого волатильность равняется 26,5%.
  • Накануне, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть (Brent упала до уровня $25 за баррель) доллар подорожал к рублю более чем на 5 руб. за одну торговую сессию. Курс российской валюты упал ниже 80 руб. за доллар впервые с февраля 2016 года.
  • По мнению аналитиков, усугубили ситуацию инвесторы, которые начали покидать российский рынок, а также дефицит американской валюты.
  • Кроме того, биржевые игроки ждут более активных действий со стороны ЦБ, который хоть и начал продавать на рынок валюту, но небольшими партиями. В пятницу, 20 марта, регулятор может принять решение по ключевой ставке.

В ВОЗ оценили готовность России к распространению COVID-19

Россия соблюдает все рекомендации ВОЗ, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, а ее система здравоохранения готова к новым вызовам, заявила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

  • В качестве примера она привела изоляцию, карантин и наблюдение за людьми, которые контактировали с носителями вируса, а также тестирование на инфекцию.
  • По словам Вуйнович, в российских больницах «хорошо рассчитали все койки, все необходимое». «Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония, и они нуждаются в кислороде — то все готово», — добавила она.
  • ВОЗ ранее признала ситуацию с распространением инфекции пандемией. К вечеру 18 марта число зараженных во всем мире превысило 206 тыс. (данные SCMP). В России выявлено 147 случаев заболевания.

Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса

Ассоциации банков России (АБР) обратилась в ЦБ с просьбой ослабить надзор и регулирование, чтобы облегчить перевод сотрудников на удаленку из-за коронавируса.

  • Участники рынка хотят на время остановить проверки и начисление штрафов, а также просят снизить требования к передаче отчетности. Реализация этих мер позволит снизить нагрузку на банки, которая требует физического присутствия людей на местах.
  • В ЦБ пообещали изучить предложения банковского сообщества. Ранее регулятор уже ввел послабления для банков, которые держат на балансе облигации фармкомпаний и производителей медтехники, а также организаций, кредитующих малый и средний бизнес.

Стоимость нефти Brent выросла на 6% после обвала

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent ночью выросла на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

  • По состоянию на 2:25 мск баррель Brent стоил $26,42, а WTI — на уровне $22,2. Накануне, 18 марта, цена Brent упала ниже психологически важной отметки в $25 за баррель.
  • Однако позднее котировки вернулись к уровню около $25,5.
  • Вчера рухнули и основные фондовые индексы США: к вечеру 18 марта Dow Jones опустился на 10,77%, S&P 500 — на 9,78%, а NASDAQ — на 8,3%.
Автор: Сергей Витько
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