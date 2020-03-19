Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
На фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК рубль поднялся на второе место по волатильности мировых валют к доллару США. Еще 30 декабря 2019 года российская валюта занимала шестое место.
- По данным Bloomberg, вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса) рубля составляет 24,9%. Хуже дела обстоят только у мексиканского песо, у которого волатильность равняется 26,5%.
- Накануне, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть (Brent упала до уровня $25 за баррель) доллар подорожал к рублю более чем на 5 руб. за одну торговую сессию. Курс российской валюты упал ниже 80 руб. за доллар впервые с февраля 2016 года.
- По мнению аналитиков, усугубили ситуацию инвесторы, которые начали покидать российский рынок, а также дефицит американской валюты.
- Кроме того, биржевые игроки ждут более активных действий со стороны ЦБ, который хоть и начал продавать на рынок валюту, но небольшими партиями. В пятницу, 20 марта, регулятор может принять решение по ключевой ставке.
В ВОЗ оценили готовность России к распространению COVID-19
Россия соблюдает все рекомендации ВОЗ, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, а ее система здравоохранения готова к новым вызовам, заявила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.