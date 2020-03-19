Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Рубль занял второе место в мире по волатильности, ВОЗ оценила готовность России к пандемии, банки попросили ослабить надзор со стороны ЦБ, цена Brent в моменте поднялась на 6%; главные новости — в обзоре РБК

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

На фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК рубль поднялся на второе место по волатильности мировых валют к доллару США. Еще 30 декабря 2019 года российская валюта занимала шестое место.

По данным Bloomberg, вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса) рубля составляет 24,9%. Хуже дела обстоят только у мексиканского песо, у которого волатильность равняется 26,5%.

Накануне, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть (Brent упала до уровня $25 за баррель) доллар подорожал к рублю более чем на 5 руб. за одну торговую сессию. Курс российской валюты упал ниже 80 руб. за доллар впервые с февраля 2016 года.

По мнению аналитиков, усугубили ситуацию инвесторы, которые начали покидать российский рынок, а также дефицит американской валюты.

Кроме того, биржевые игроки ждут более активных действий со стороны ЦБ, который хоть и начал продавать на рынок валюту, но небольшими партиями. В пятницу, 20 марта, регулятор может принять решение по ключевой ставке.

В ВОЗ оценили готовность России к распространению COVID-19

Россия соблюдает все рекомендации ВОЗ, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19, а ее система здравоохранения готова к новым вызовам, заявила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.