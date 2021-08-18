Рейтинг Байдена рухнул, чьи инвестиции не будут тайной. Главное за ночь

Проверки инвестпортфелей потенциальных коррупционеров упростят
Брокеров, дилеров и управляющие компании (УК) на рынке ценных бумаг планируют обязать отвечать на запросы о клиентах во время антикоррупционных проверок. Пункт, который обяжет их открывать проверяющим органам доступ к данным о портфелях отдельных лиц, есть в национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденном указом президента. К октябрю следующего года Минфин и ЦБ должны подготовить поправки в законодательство, которые закрепят эту новую обязанность УК и брокеров.
- Сейчас брокеры и УК обязаны обеспечить конфиденциальность клиентов, такие сведения могут получить только суды, ЦБ, органы следствия с согласия их руководителей, а также МВД, если ведется расследование преступления в сфере экономики. Запросить сведения, чтобы после этого открыть уголовное дело, сейчас нельзя, хотя иногда именно информация о некоторых сделках может стать основанием для его возбуждения, пояснили РБК юристы.
Подробнее о том, кто рискует попасть под действие закона и зачем нужна такая мера, читайте в материале РБК:
У проходящего через банкротство производителя опиоидов в США нашлись акционеры из России
У американо-ирландской Mallinckrodt — фармацевтической компании, которая оказалась в центре скандала из-за производства опиоидных препаратов и сейчас проходит процедуру банкротства, — есть акционеры из России. Сведения о миноритариях с долей выше 5% появились в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США, так как управляющая компания Buxton Helmsley Group пытается помочь акционерам отстоять свои права в процессе банкротства компании.
- Инвесторов возмущает тот факт, что руководство Mallinckrodt знало о грядущем банкротстве, но не уведомило об этом миноритариев. Компания объявила, что после завершения процесса реструктуризации бумаги компании будут аннулированы, а держатели акций и необеспеченных облигаций не получат возмещения. Для сравнения: в 2015 году стоимость акций компании достигала $132, сейчас — ниже $1. Юристы считают, что чем больше инвесторов заявят о своих правах, тем выше у них шансы на успех в судах.
О том, как разорилась компания и на что сейчас надеются сами миноритарные акционеры из России, — в материале РБК:
- Россия может стать для Белоруссии «черным рыцарем» — то есть ослабить для нее эффект от «калийных» санкций, введенных западными странами, рассказали РБК эксперты. Одновременно от этого могут выиграть российские экспортеры калия.
- Новая Зеландия уйдет на трехдневный карантин после того, как в стране выявили первого за почти шесть месяцев заболевшего дельта-штаммом COVID-19. В двух городах, где он побывал в выходные, карантин продлится неделю. После контакта с мужчиной уже заболели пять человек.
- Twitter начал тестировать функцию, которая позволяет пользователям самим помечать твиты как вводящие в заблуждение. Пока опция доступна в США, Южной Корее и Австралии.
- Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки, а также о нехватке свободного транспорта. Подорожание, по разным оценкам, составило от 10 до 160%.