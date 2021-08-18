Рейтинг Байдена рухнул, чьи инвестиции не будут тайной. Главное за ночь

После захвата Кабула уровень одобрения Байдена упал до минимума, инвестиции потенциальных коррупционеров позволят проверять, у скандального производителя опиоидов в США есть акционеры из России. Главные новости — в обзоре РБК

Рейтинг Байдена упал до минимума после захвата Афганистана талибами

До того как боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в Кабул, действия президента США Джо Байдена одобряли 53% американцев. Однако уже на следующий день рейтинг одобрения упал до 46%, и оценка действий Байдена американцами оказалась даже ниже, чем трех предыдущих президентов, при которых США участвовали в конфликте в Афганистане, показал опрос Reuters и Ipsos.