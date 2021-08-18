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Рейтинг Байдена рухнул, чьи инвестиции не будут тайной. Главное за ночь

После захвата Кабула уровень одобрения Байдена упал до минимума, инвестиции потенциальных коррупционеров позволят проверять, у скандального производителя опиоидов в США есть акционеры из России. Главные новости — в обзоре РБК

Рейтинг Байдена упал до минимума после захвата Афганистана талибами

До того как боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в Кабул, действия президента США Джо Байдена одобряли 53% американцев. Однако уже на следующий день рейтинг одобрения упал до 46%, и оценка действий Байдена американцами оказалась даже ниже, чем трех предыдущих президентов, при которых США участвовали в конфликте в Афганистане, показал опрос Reuters и Ipsos.

  • Вашингтон отменил массовую отгрузку долларов в Афганистан для того, чтобы они не попали в руки талибам, и заблокировал доступ к счетам афганского правительства в США, сообщили со ссылкой на источники The Wall Street Journal, The Washington Post и Bloomberg. По данным WP, доступ был заблокирован к «миллиардам долларов». Источники газеты сообщили, что решение принимали Управление по контролю за иностранными активами и министр финансов Джанет Йеллен при участии Госдепа.

Полевые командиры, учителя и политолог: кто управляет «Талибаном»
Фотогалерея 

Проверки инвестпортфелей потенциальных коррупционеров упростят

Брокеров, дилеров и управляющие компании (УК) на рынке ценных бумаг планируют обязать отвечать на запросы о клиентах во время антикоррупционных проверок. Пункт, который обяжет их открывать проверяющим органам доступ к данным о портфелях отдельных лиц, есть в национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденном указом президента. К октябрю следующего года Минфин и ЦБ должны подготовить поправки в законодательство, которые закрепят эту новую обязанность УК и брокеров.

  • Сейчас брокеры и УК обязаны обеспечить конфиденциальность клиентов, такие сведения могут получить только суды, ЦБ, органы следствия с согласия их руководителей, а также МВД, если ведется расследование преступления в сфере экономики. Запросить сведения, чтобы после этого открыть уголовное дело, сейчас нельзя, хотя иногда именно информация о некоторых сделках может стать основанием для его возбуждения, пояснили РБК юристы.

Подробнее о том, кто рискует попасть под действие закона и зачем нужна такая мера, читайте в материале РБК:

Власти упростят проверку инвестиций потенциальных коррупционеров
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

У проходящего через банкротство производителя опиоидов в США нашлись акционеры из России

У американо-ирландской Mallinckrodt — фармацевтической компании, которая оказалась в центре скандала из-за производства опиоидных препаратов и сейчас проходит процедуру банкротства, — есть акционеры из России. Сведения о миноритариях с долей выше 5% появились в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США, так как управляющая компания Buxton Helmsley Group пытается помочь акционерам отстоять свои права в процессе банкротства компании.

  • Инвесторов возмущает тот факт, что руководство Mallinckrodt знало о грядущем банкротстве, но не уведомило об этом миноритариев. Компания объявила, что после завершения процесса реструктуризации бумаги компании будут аннулированы, а держатели акций и необеспеченных облигаций не получат возмещения. Для сравнения: в 2015 году стоимость акций компании достигала $132, сейчас — ниже $1. Юристы считают, что чем больше инвесторов заявят о своих правах, тем выше у них шансы на успех в судах.

О том, как разорилась компания и на что сейчас надеются сами миноритарные акционеры из России, — в материале РБК:

У скандального производителя опиоидов в США оказались акционеры из России
Бизнес
Фото:Whitney Curtis / AP Images / Mallinckrodt

Что еще произошло

  • Россия может стать для Белоруссии «черным рыцарем» — то есть ослабить для нее эффект от «калийных» санкций, введенных западными странами, рассказали РБК эксперты. Одновременно от этого могут выиграть российские экспортеры калия.
  • Новая Зеландия уйдет на трехдневный карантин после того, как в стране выявили первого за почти шесть месяцев заболевшего дельта-штаммом COVID-19. В двух городах, где он побывал в выходные, карантин продлится неделю. После контакта с мужчиной уже заболели пять человек.
  • Twitter начал тестировать функцию, которая позволяет пользователям самим помечать твиты как вводящие в заблуждение. Пока опция доступна в США, Южной Корее и Австралии.
  • Отраслевые союзы поставщиков продуктов питания сообщили о росте цен на внутрироссийские и зарубежные перевозки, а также о нехватке свободного транспорта. Подорожание, по разным оценкам, составило от 10 до 160%.
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
главные новости миноритарии США Афганистан Джо Байден талибы Инвестиции Брокеры
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