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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Научный прорыв в лечении коронавируса, полицейская реформа в США, транспортные карты разрешат пополнять наличными, когда откроют курорты Краснодарского края — главные новости в обзоре РБК

ВОЗ сообщила о «научном прорыве» в лечении COVID-19

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал научным прорывом клинические испытания в Великобритании препарата дексаметазон для лечения коронавирусной инфекции.

  • «Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка», — сказал Гебрейесус.
  • Применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на 30%, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, — на 20%. При этом положительный эффект наблюдается только у пациентов с тяжелым течением болезни.
  • Дексаметазон — стероид, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство. Его применяют в том числе в онкологии.


Трамп запретил полиции применять удушающие приемы при задержании

На фоне массовых протестов против полицейского насилия президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции.

  • Отныне стражи правопорядка в США будут соблюдать более строгие правила при использовании силы в отношении подозреваемых. В частности, полицейским теперь запрещено применять удушающие приемы. Исключением станут случаи, когда под угрозой будет находиться жизнь сотрудника полиции.
  • Указ предписывает создание базы данных, в которую будут заносить всю информацию о полицейских, включая их проступки и нарушения во время несения службы.
  • В рамках подготовки полицейских к службе их будут обучать приемам мирного разрешения конфликтов. На работу в полицию не смогут попасть люди с сомнительной биографией.

Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными

В начале августа в России вступят в силу изменения в законодательство, которое запрещало пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные и школьные карты. ЦБ и Росфинмониторинг согласились, что это следует исправить.

  • В частности, в Росфинмониторинге подчеркнули, что запрет в первую очередь касался электронных кошельков и предоплаченных карт.
  • На проблему обратила внимание Ассоциация банков «Россия» (АБР), которая в начале июня обратилась в ЦБ с просьбой отложить на полгода вступление в силу нововведений. Но регулятор тогда не поддержал перенос срока.
  • После этого, 16 июня, АБР представила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков. ЦБ и Росфинмониторинг поддержали это предложение.


Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ограничения для туристов в регионе будут смягчены с 21 июня. По приезде им больше не придется находиться на двухнедельной самоизоляции в обсерваторе.

  • Требование измерять температуру и брать тесты на коронавирус у всех приезжих пока сохраняется. «Дальше никаких препятствий по передвижению по краю не будет. Единственное — мы должны будем точно знать, в какое именно место едет тот или иной гость», — сообщил губернатор.
  • Если в каком-нибудь санатории или пансионате будет обнаружен заразившийся COVID-19, то это заведение закроют на карантин и превратят в обсерватор.
Автор: Сергей Витько
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