Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Отныне стражи правопорядка в США будут соблюдать более строгие правила при использовании силы в отношении подозреваемых. В частности, полицейским теперь запрещено применять удушающие приемы. Исключением станут случаи, когда под угрозой будет находиться жизнь сотрудника полиции.

Указ предписывает создание базы данных, в которую будут заносить всю информацию о полицейских, включая их проступки и нарушения во время несения службы.

В рамках подготовки полицейских к службе их будут обучать приемам мирного разрешения конфликтов. На работу в полицию не смогут попасть люди с сомнительной биографией.

Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными

В начале августа в России вступят в силу изменения в законодательство, которое запрещало пополнять наличными неперсонифицированные электронные кошельки, в том числе транспортные и школьные карты. ЦБ и Росфинмониторинг согласились, что это следует исправить.

В частности, в Росфинмониторинге подчеркнули, что запрет в первую очередь касался электронных кошельков и предоплаченных карт.

На проблему обратила внимание Ассоциация банков «Россия» (АБР), которая в начале июня обратилась в ЦБ с просьбой отложить на полгода вступление в силу нововведений. Но регулятор тогда не поддержал перенос срока.

После этого, 16 июня, АБР представила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков. ЦБ и Росфинмониторинг поддержали это предложение.



Краснодарский губернатор назвал дату открытия региона для туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что ограничения для туристов в регионе будут смягчены с 21 июня. По приезде им больше не придется находиться на двухнедельной самоизоляции в обсерваторе.