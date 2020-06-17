Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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ВОЗ сообщила о «научном прорыве» в лечении COVID-19
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал научным прорывом клинические испытания в Великобритании препарата дексаметазон для лечения коронавирусной инфекции.
- «Это первый препарат, который показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка», — сказал Гебрейесус.
- Применение дексаметазона показало снижение смертности среди пациентов на ИВЛ на 30%, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, — на 20%. При этом положительный эффект наблюдается только у пациентов с тяжелым течением болезни.
- Дексаметазон — стероид, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство. Его применяют в том числе в онкологии.
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