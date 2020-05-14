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Что случилось за день. Главные новости РБК

В России остановили заболеваемость COVID-19, пассажиров самолетов обяжут носить маски, «Транснефть» указала на ошибки в расчетах «Роснефти», когда начнется ЕГЭ; главные новости — в обзоре РБК

Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

  • Последние 11 дней медики фиксируют лишь незначительный прирост новых случаев. «Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — сказала она.
  • За последние сутки в стране выявили 9974 новых случая заболевания. Число новых случаев заражения оказалось меньше 10 тыс. впервые со 2 мая.
  • Всего в стране зарегистрировано 252,2 тыс. зараженных коронавирусом, из них в настоящее время болеют 196,4 тыс., умерли 2305 человек.

Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках

Пассажиры самолетов в России должны будут носить маски и перчатки в течение всего полета. Об этом говорится в плане Росавиации о поэтапном снятии ограничений для авиаотрасли, введенных из-за COVID-19. Проект предполагает три этапа.

  • На первом этапе пассажирам ограничат возможность передвижения по салону, кроме походов в туалет, и разрешат вызывать бортпроводников только в крайнем случае. Верхнюю одежду придется снять и, упаковав в пакет, поместить на полку для ручной клади.
  • Помимо обязательного ношения масок и перчаток, пассажиры должны будут сидеть в самолете с учетом социальной дистанции. «При расстановке кресел по три в ряд не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке», — говорится в проекте.
  • Из-за распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключением стали только вывозные рейсы для россиян, застрявших за рубежом в связи с COVID-19.

«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным 12 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил почти вдвое снизить тарифы «Транснефти», поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт составляют 32% от стоимости нефти. В трубопроводной компании указали на ошибки в этих расчетах.

  • По словам Сечина, в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 руб., а теперь — 1200 руб., при этом тариф «Транснефти» вырос с 822 до 2,1 тыс. руб. за тонну на 100 км.
  • Комментируя эти данные, советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что стоимость транспортировки нефти действительно рассчитывается в рублях за тонну нефти на 100 км, однако глава «Роснефти» привел стоимость самого сырья за баррель, а не за тонну нефти (в 1 т около 7,33 барр.), и без учета разницы курса доллара по годам.
  • Из-за этого информация, которая была доложена президенту, оказалась некорректной. Согласно расчетам Демина, тариф на транспортировку нефти «Роснефти» в действительности составляет от 11,9 до 16,8% от стоимости нефти в зависимости от направления прокачки.
  • В пресс-службе «Роснефти», отвечая на слова Демина, заявили, что «любой комментарий в отношении вопроса, по которому дано поручение президента, представляется излишним и некорректным».

Власти назвали возможную дату начала сдачи ЕГЭ

Сдавать ЕГЭ российские школьники могут начать с 19 июня. Такой вариант рассматривается в Рособрнадзоре.

  • При этом для получения аттестатов об окончании школы выпускникам не нужно будет сдавать ни ОГЭ (для выпускников 9-х классов), ни ЕГЭ. Их будут сдавать только те, кто собирается поступать в вуз.
  • «Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны», — сообщили в ведомстве.
  • ЕГЭ будут проводить с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: аудитории будут продезинфицированы, а на входе у всех будут проверять температуру. Рассаживать абитуриентов будут на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
Автор: Сергей Витько
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