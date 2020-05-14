Что случилось за день. Главные новости РБК
Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора России Анна Попова.
- Последние 11 дней медики фиксируют лишь незначительный прирост новых случаев. «Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — сказала она.
- За последние сутки в стране выявили 9974 новых случая заболевания. Число новых случаев заражения оказалось меньше 10 тыс. впервые со 2 мая.
- Всего в стране зарегистрировано 252,2 тыс. зараженных коронавирусом, из них в настоящее время болеют 196,4 тыс., умерли 2305 человек.
Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках
Пассажиры самолетов в России должны будут носить маски и перчатки в течение всего полета. Об этом говорится в плане Росавиации о поэтапном снятии ограничений для авиаотрасли, введенных из-за COVID-19. Проект предполагает три этапа.