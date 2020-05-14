Что случилось за день. Главные новости РБК

На первом этапе пассажирам ограничат возможность передвижения по салону, кроме походов в туалет, и разрешат вызывать бортпроводников только в крайнем случае. Верхнюю одежду придется снять и, упаковав в пакет, поместить на полку для ручной клади.

Помимо обязательного ношения масок и перчаток, пассажиры должны будут сидеть в самолете с учетом социальной дистанции. «При расстановке кресел по три в ряд не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке», — говорится в проекте.

Из-за распространения коронавируса Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение. Исключением стали только вывозные рейсы для россиян, застрявших за рубежом в связи с COVID-19.

«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

Во время встречи с президентом Владимиром Путиным 12 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил почти вдвое снизить тарифы «Транснефти», поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт составляют 32% от стоимости нефти. В трубопроводной компании указали на ошибки в этих расчетах.

По словам Сечина, в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 руб., а теперь — 1200 руб., при этом тариф «Транснефти» вырос с 822 до 2,1 тыс. руб. за тонну на 100 км.

Комментируя эти данные, советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что стоимость транспортировки нефти действительно рассчитывается в рублях за тонну нефти на 100 км, однако глава «Роснефти» привел стоимость самого сырья за баррель, а не за тонну нефти (в 1 т около 7,33 барр.), и без учета разницы курса доллара по годам.

Из-за этого информация, которая была доложена президенту, оказалась некорректной. Согласно расчетам Демина, тариф на транспортировку нефти «Роснефти» в действительности составляет от 11,9 до 16,8% от стоимости нефти в зависимости от направления прокачки.

В пресс-службе «Роснефти», отвечая на слова Демина, заявили, что «любой комментарий в отношении вопроса, по которому дано поручение президента, представляется излишним и некорректным».

Власти назвали возможную дату начала сдачи ЕГЭ

Сдавать ЕГЭ российские школьники могут начать с 19 июня. Такой вариант рассматривается в Рособрнадзоре.