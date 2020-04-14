Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Малый бизнес оживился в самоизоляции, Shell вышел из крупной сделки с «Газпром нефтью», пятикратный рост перешедших на удаленку, новые погибшие от коронавируса в Москве; главные новости — в обзоре РБК

Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции

Российский малый и средний бизнес показал признаки оживления на второй неделе режима самоизоляции, с 6 по 12 апреля, выяснили эксперты ИT-компании «Эвотор».

По сравнению с первой неделей (30 марта — 5 апреля), доля работающих в России малых и средних предприятий выросла с 39,5% до 44,4%.

Также увеличилась их выручка. Если в первую неделю самоизоляции она составляла 35,6% от показателей начала марта, то во вторую — поднялась до 44,3%.

Рост показали бизнесы, связанные с продажей автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи и садоводства, а также салоны связи и предприятия в сфере ЖКХ. Наибольший рост показали шиномонтажные сервисы, выручка которых достигла 95% от уровня начала марта.

Среди регионов наибольший рост бизнес-активности показали Белгородская, Тамбовская, Ленинградская, Иркутская области, республики Алтай и Калмыкия.

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