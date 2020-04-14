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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Малый бизнес оживился в самоизоляции, Shell вышел из крупной сделки с «Газпром нефтью», пятикратный рост перешедших на удаленку, новые погибшие от коронавируса в Москве; главные новости — в обзоре РБК

Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции

Российский малый и средний бизнес показал признаки оживления на второй неделе режима самоизоляции, с 6 по 12 апреля, выяснили эксперты ИT-компании «Эвотор».

  • По сравнению с первой неделей (30 марта — 5 апреля), доля работающих в России малых и средних предприятий выросла с 39,5% до 44,4%.
  • Также увеличилась их выручка. Если в первую неделю самоизоляции она составляла 35,6% от показателей начала марта, то во вторую — поднялась до 44,3%.
  • Рост показали бизнесы, связанные с продажей автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи и садоводства, а также салоны связи и предприятия в сфере ЖКХ. Наибольший рост показали шиномонтажные сервисы, выручка которых достигла 95% от уровня начала марта.
  • Среди регионов наибольший рост бизнес-активности показали Белгородская, Тамбовская, Ленинградская, Иркутская области, республики Алтай и Калмыкия.

В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о смерти еще 13 пациентов в Москве, у которых был подтвержден коронавирус.

  • У большинства пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз и сахарный диабет. Самая молодая из них, 29-летняя женщина, страдала синдромом Дауна.
  • Таким образом, количество летальных исходов, зафиксированных в Москве, достигло отметки 95. Всего в России скончался 161 человек с диагностированным коронавирусом.
  • В столице выявлено 11 513 случаев заражения, это самый высокий показатель среди регионов России. В стране зафиксировано 18 328 случаев.


Число перешедших на удаленку россиян выросло почти в пять раз

На удаленный режим работы перешли 14% россиян, работающих в компаниях. Эта доля с конца марта увеличилась с 3% почти в пять раз, показал опрос портала «Работа.ру».

  • Еще 15% респондентов заявили, что в их компаниях на удаленку переведены только некоторые отделы. 5% опрошенных сказали, что руководство возложило на сотрудников окончательное решение о переходе на работу из дома.
  • При этом 31% указали, что никого в их фирмах на удаленную работу не переводили. 35% ответили, что их распустили в отпуска или отправили на больничный.
  • Только 18% респондентов заявили, что сами они работают удаленно, 82% ответили на этот вопрос отрицательно.


Shell вышел из сделки с «Газпром нефтью» по освоению месторождений в ЯНАО

Еще в январе компания Shell заявляла об «аппетите к расширению сотрудничества» с «Газпром нефтью». Теперь же из-за «негативного воздействия внешних факторов» концерн решил отказаться от сделки по созданию совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаз».

  • Договор о создании СП по освоению на месторождениях в ЯНАО был подписан в июне 2019 года. Их геологические запасы составляют более 1,1 млрд т нефти. В Shell оценивали эту сделку как крупнейшее вложение в разведку и добычу нефти в России за последние пять лет.
  • В конце марта стало известно, что концерн намерен сократить свои расходы на $9 млрд для того, чтобы выдержать обвал нефтяных цен на фоне пандемии коронавируса.
  • 13 апреля компания «Газпром нефть» сообщила, что будет самостоятельно разрабатывать активы в ЯНАО, но продолжит сотрудничество с Shell, в том числе по уже закрытым сделкам и будущим перспективным проектам.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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