Что случилось за ночь. Главные новости РБК
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
«Бычий» цикл, державшийся на американском фондовом рынке почти десять лет, сменился «медвежьим». Это произошло после резкого обвала основных индексов.
- Промышленный индекс Dow Jones упал на 9,99%, потеряв 2352,60 пункта. Это самое большое падение с 1987 года, когда в «черный понедельник», 19 октября, показатель обвалился на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
- Индекс S&P 500 опустился на 260,74 пункта (9,51%), а NASDAQ — на 750,25 пункта (9,43%). При этом так называемый индекс страха CBOE поднялся на 75,47 пункта (40%).
- Обвал произошел после того, как ВОЗ 11 марта назвала пандемией ситуацию с распространением коронавируса, а Вашингтон решил запретить въезд в США из стран Европы. Это опустило цену на нефть марки Brent более чем на 5%, до $33 за баррель.
Эксперты увидели угрозу полного израсходования резервов для 70% регионов
Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) пришли к выводу, что 62 российских региона в этом году могут полностью потратить свои резервы.