Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В США наступил «медвежий» цикл, в российских регионах могут закончиться резервы, сооснователь «Яблока» покинул партию из-за поправок в Конституцию, американцев обвинили в завозе коронавируса в КНР; главные новости — в обзоре РБК

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

«Бычий» цикл, державшийся на американском фондовом рынке почти десять лет, сменился «медвежьим». Это произошло после резкого обвала основных индексов.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 9,99%, потеряв 2352,60 пункта. Это самое большое падение с 1987 года, когда в «черный понедельник», 19 октября, показатель обвалился на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.

Индекс S&P 500 опустился на 260,74 пункта (9,51%), а NASDAQ — на 750,25 пункта (9,43%). При этом так называемый индекс страха CBOE поднялся на 75,47 пункта (40%).

Обвал произошел после того, как ВОЗ 11 марта назвала пандемией ситуацию с распространением коронавируса, а Вашингтон решил запретить въезд в США из стран Европы. Это опустило цену на нефть марки Brent более чем на 5%, до $33 за баррель.

Эксперты увидели угрозу полного израсходования резервов для 70% регионов

Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) пришли к выводу, что 62 российских региона в этом году могут полностью потратить свои резервы.