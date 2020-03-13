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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В США наступил «медвежий» цикл, в российских регионах могут закончиться резервы, сооснователь «Яблока» покинул партию из-за поправок в Конституцию, американцев обвинили в завозе коронавируса в КНР; главные новости — в обзоре РБК

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

«Бычий» цикл, державшийся на американском фондовом рынке почти десять лет, сменился «медвежьим». Это произошло после резкого обвала основных индексов.

  • Промышленный индекс Dow Jones упал на 9,99%, потеряв 2352,60 пункта. Это самое большое падение с 1987 года, когда в «черный понедельник», 19 октября, показатель обвалился на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
  • Индекс S&P 500 опустился на 260,74 пункта (9,51%), а NASDAQ — на 750,25 пункта (9,43%). При этом так называемый индекс страха CBOE поднялся на 75,47 пункта (40%).
  • Обвал произошел после того, как ВОЗ 11 марта назвала пандемией ситуацию с распространением коронавируса, а Вашингтон решил запретить въезд в США из стран Европы. Это опустило цену на нефть марки Brent более чем на 5%, до $33 за баррель.

Эксперты увидели угрозу полного израсходования резервов для 70% регионов

Аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) пришли к выводу, что 62 российских региона в этом году могут полностью потратить свои резервы.

  • В трех субъектах — Удмуртии, Мордовии и Ульяновской области ресурсы уже полностью исчерпаны.
  • Падение доходов региональных бюджетов происходит из-за ослабления активности в мировой экономике на фоне пандемии коронавируса, а также из-за резкого снижения цен на нефть.
  • Чтобы выдержать удар, правительству придется увеличить дотации, а самим регионам — нарастить долги. Потребности регионов в финансировании бюджетных дефицитов может превысить 500 млрд руб.


Голосовавший за правки в Конституцию сооснователь «Яблока» покинул партию

Сенатор Владимир Лукин, один из основателей партии «Яблоко», был вынужден покинуть организацию, после того как проголосовал в Совете Федерации за поправки в Конституцию.

  • Руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский пояснил, что партия выступает «категорически против» поправок, но в Тверской области, которую в Совфеде представляет Лукин, поддерживают предложенные изменения в Конституцию.
  • По словам Вишневского, власти региона поручили сенатору транслировать их позицию. «Его личная позиция, как я понимаю, совсем другая. Понимая это расхождение, Лукин сегодня вышел из «Яблока», — сообщил он.
  • 11 марта Совет Федерации практически единогласно одобрил предложенные поправки в Конституцию. За них высказались 160 сенаторов, трое воздержались от голосования; еще один выступил против — это сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ).


В китайском МИДе допустили занесение коронавируса в КНР из США

Замглавы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли завезти военные США.

  • К такому предположению чиновник пришел в связи с заявлением главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, сообщившего, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружили коронавирус.
  • «Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!» — написал Чжао Лицзянь в Twitter, прикрепив к сообщению видео с выступлением Редфилда.
  • Ранее китайские ученые пришли к выводу, что источником коронавируса стали дикие животные, которые продавались на рынке морепродуктов в Ухане. От каких именно передалось заболевание человеку, неизвестно: эксперты считают, что это могли быть летучие мыши или панголины.
Автор: Сергей Витько
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