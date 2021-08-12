Москва потратит часть резервов, крушение вертолета. Главное за ночь

Москва может израсходовать около ₽500 млрд резервов, падение доходов музыкальных исполнителей, Москва в тройке городов с лучшей транспортной системой, падение вертолета с туристами на Камчатке. Главные новости — в обзоре РБК

Эксперты S&P пересчитали денежную подушку Москвы

По состоянию на 1 июля у Москвы было накоплено порядка 940 млрд руб. денежных резервов, подсчитало S&P. По его прогнозу, в оставшиеся месяцы года столица может потратить около половины этих средств, чтобы поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных в этом году.

Агентство отмечает, что резервы Москвы состоят из собственных средств (порядка 440 млрд руб.) и средств городских бюджетных учреждений (около 500 млрд руб.). «Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — заявили в S&P.

Ситуация с ликвидностью, как читают эксперты, останется комфортной по крайней мере в ближайший год — для покрытия потенциального дефицита Москва всегда сможет обратиться к денежной подушке ее ГУПов и учреждений.

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