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Москва потратит часть резервов, крушение вертолета. Главное за ночь

Москва может израсходовать около ₽500 млрд резервов, падение доходов музыкальных исполнителей, Москва в тройке городов с лучшей транспортной системой, падение вертолета с туристами на Камчатке. Главные новости — в обзоре РБК

Эксперты S&P пересчитали денежную подушку Москвы

По состоянию на 1 июля у Москвы было накоплено порядка 940 млрд руб. денежных резервов, подсчитало S&P. По его прогнозу, в оставшиеся месяцы года столица может потратить около половины этих средств, чтобы поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных в этом году.

  • Агентство отмечает, что резервы Москвы состоят из собственных средств (порядка 440 млрд руб.) и средств городских бюджетных учреждений (около 500 млрд руб.). «Мы ожидаем, что город полностью исчерпает свои собственные резервы в этом году. В то же время наличность бюджетных учреждений останется как буфер ликвидности», — заявили в S&P.
  • Ситуация с ликвидностью, как читают эксперты, останется комфортной по крайней мере в ближайший год — для покрытия потенциального дефицита Москва всегда сможет обратиться к денежной подушке ее ГУПов и учреждений.

Выплаты авторам музыкальных хитов рухнули почти на 50% на фоне пандемии

Прошлогодние сборы авторского вознаграждения составили 3,3 млрд руб. Это оказалось почти в 1,6 раза меньше, чем в 2019-м (5,085 млрд руб.), следует из отчета Российского авторского общества (РАО). Таким образом, сборы в 2020 году стали самыми низкими за последние десять лет.

  • Объясняя прошлогодний провал, исполнительный директор РАО Алексей Карелов заявил, что основная доля сборов связана с потребительским рынком — с барами, ресторанами, кафе, на деятельности которых сказалась пандемия и связанные с ней ограничения.
  • Все заведения, где, как правило, фоном звучит музыка, делают отчисления РАО. Например, ежемесячная ставка для ресторанов (если площадь, на которой слышна музыка, не превышает 70 кв. м) составляет 40 руб. за 1 кв. м, но не менее 1,5 тыс. руб. Если это живое выступление исполнителя, то ставка вырастает уже до 54 руб. за 1 кв. м, но не менее 1,9 тыс. руб. В 2020 году отчисления за публичное исполнение произведений составили менее 1,5 млрд руб. против 3 млрд руб. в 2019-м.

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Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой

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Москва заняла третье место в новом исследовании консалтинговой компании McKinsey «Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха». Российская столица уступила только Сингапуру и Пекину.

  • В исследовании рассматривались города с населением более 5 млн человек, валовым региональным продуктом (ВРП) на душу населения свыше $10 тыс., количеством автомобилей — более 150 на 1 тыс. человек. Авторы отобрали 21 город, где имеются сопоставимые транспортные системы. Еще четыре города были включены по причине лидерства в нескольких международных рейтингах по развитию ряда аспектов транспортных систем.
  • Итоговый общий рейтинг городов McKinsey формируется на базе семи специализированных рейтингов, включая физическую (рельсовый транспорт, улично-дорожная сеть и транспорт совместного использования) и финансовую доступность транспорта (общественный транспорт; стоимость и барьеры использования личного транспорта), эффективность общественного и личного транспорта, его удобство (оценивает электронные сервисы, комфорт в пути, интермодальность и билетную систему), а также безопасность и устойчивое развитие (физическая и экологическая безопасность).

Что еще произошло:

  • В заповеднике на Камчатке разбился вертолет. На борту находились 16 человек, из них 13 — туристы. Вертолет рухнул в Курильское озеро. Спасены восемь человек, ведется поиск остальных.
  • В подмосковном Подольске полиция задержала двоих из пяти заключенных, сбежавших из СИЗО в Истре в начале августа. Полицейские поймали 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас», а также Александр Бутнару и Николай Тетеря по-прежнему скрываются.
  • Сервис по поиску работы Superjob выяснил, что треть россиян (33%) готовы пойти на снижение зарплаты ради перехода на удаленку. Не согласились снизить свои зарплатные ожидания ради перехода на удаленку 40% опрошенных, еще 27% затруднились ответить на вопрос.
Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
главные новости падение вертолета S&P Москва транспорт музыкальная индустрия
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