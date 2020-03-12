Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США закрывают границы для европейцев, Киев и Донбасс перейдут к прямым переговорам, клиенты Visa смогут удалить из интернета данные своих карт, ретейлеры предупредили о перебоях поставок в Москве; главные новости — в обзоре РБК

США временно запретят въезд из Европы из-за коронавируса

Президент США объявил о мерах по борьбе с распространением коронавируса. В частности, въезд из стран Европы в Соединенные Штаты будет запрещен на 30 дней.

Исключение будет сделано для Великобритании, а также для граждан США, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус. Новые правила вступают в силу 13 марта.

Американские власти обещают оказать финансовую помощь компаниям и гражданам, пострадавшим от коронавируса. Речь идет о предоставлении займов под низкий процент и других финансовых послаблениях.

В США число зараженных COVID-19 превысило 1 тыс., 36 человек умерли. В 24 штатах, в том числе в столице Вашингтоне, объявлен режим ЧС.



Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление переговорной площадки с участием представителей «нормандского формата», на которой состоится прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.