Что случилось за ночь. Главные новости РБК
США временно запретят въезд из Европы из-за коронавируса
Президент США объявил о мерах по борьбе с распространением коронавируса. В частности, въезд из стран Европы в Соединенные Штаты будет запрещен на 30 дней.
- Исключение будет сделано для Великобритании, а также для граждан США, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус. Новые правила вступают в силу 13 марта.
- Американские власти обещают оказать финансовую помощь компаниям и гражданам, пострадавшим от коронавируса. Речь идет о предоставлении займов под низкий процент и других финансовых послаблениях.
- В США число зараженных COVID-19 превысило 1 тыс., 36 человек умерли. В 24 штатах, в том числе в столице Вашингтоне, объявлен режим ЧС.
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление переговорной площадки с участием представителей «нормандского формата», на которой состоится прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.