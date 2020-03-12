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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США закрывают границы для европейцев, Киев и Донбасс перейдут к прямым переговорам, клиенты Visa смогут удалить из интернета данные своих карт, ретейлеры предупредили о перебоях поставок в Москве; главные новости — в обзоре РБК

США временно запретят въезд из Европы из-за коронавируса

Президент США объявил о мерах по борьбе с распространением коронавируса. В частности, въезд из стран Европы в Соединенные Штаты будет запрещен на 30 дней.

  • Исключение будет сделано для Великобритании, а также для граждан США, которые пройдут необходимые тесты на коронавирус. Новые правила вступают в силу 13 марта.
  • Американские власти обещают оказать финансовую помощь компаниям и гражданам, пострадавшим от коронавируса. Речь идет о предоставлении займов под низкий процент и других финансовых послаблениях.
  • В США число зараженных COVID-19 превысило 1 тыс., 36 человек умерли. В 24 штатах, в том числе в столице Вашингтоне, объявлен режим ЧС.


Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление переговорной площадки с участием представителей «нормандского формата», на которой состоится прямой диалог между Киевом и непризнанными республиками Донбасса.

  • Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) окончательно утвердит «новый механизм» 25 марта, сообщил Козак вечером 11 марта после переговоров с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком в Минске.
  • ТКГ удалось договориться еще по двум ключевым вопросам — обмену удерживаемыми лицами и разведению сил и средств. Кроме того, было согласовано одновременное открытие контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Золотом и Счастье.
  • Таким образом, были сняты практически все препятствия для проведения нового нормандского саммита. В конце прошлого года лидеры России, Украины, Германии и Франции предварительно условились собраться вновь в Берлине в апреле.


Visa позволит клиентам банков удалять данные карт со сторонних сайтов

Зачастую при покупке товаров и оплате услуг в интернете клиенты банков оставляют на сайтах данные своих карт, чтобы в следующий раз не вводить вновь. Вскоре в России появится сервис, который позволит эти данные удалить.

  • Держатели карт Visa через мобильное приложение своего банка получат доступ к списку сайтов, на которых оставили данные, и смогут управлять этими подписками.
  • Преимущества нового проекта: пользователь сможет видеть, к каким сервисам привязана его карта, и удалить эту привязку, чтобы избавиться, например, от непонятных списаний; при перевыпуске карты ее не нужно будет привязывать заново, так как данные обновятся автоматически.
  • Visa уже начала поиск партнеров среди кредитных организаций, сообщили РБК источники на рынке. Заинтересованность во внедрении нового сервиса уже выразили представители Московского кредитного банка (МКБ), ВТБ, «Русского стандарта» и банка «Открытие».


Ретейлеры пригрозили перебоями поставок из-за ограничений для грузовиков

Московские власти готовятся ужесточить правила движения грузовиков в столице. Производители продуктов, транспортные компании и торговые сети не исключают, что это приведет к перебоям в доставке товаров. Свои опасения они изложили в письме мэру Сергею Собянину.

  • Готовящиеся поправки, которые могут вступить в силу уже 1 апреля, значительно меняют механизм планирования маршрутов и время движения грузовиков.
  • Авторы письма полагают, что это негативно повлияет на грузовую логистику в Москве, повлечет необоснованный рост затрат предпринимателей, а также возможные перебои с доставкой товаров, в том числе социально значимых.
Автор: Сергей Витько
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