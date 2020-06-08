Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group

Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group. Сейчас сторонам принадлежат равные доли в СП (по 46,5%), однако в итоге доля Мамута может уменьшиться до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой, говорят источники РБК.

Переговоры начались на фоне скандала с уголовным преследованием разработчика программного обеспечения Nginx. Дело было возбуждено в конце прошлого года по жалобе одной из структур Мамута — Lynwood Investments. В Rambler тогда объяснили, что веб-сервер Nginx является служебным произведением и его использование без согласия группы является нарушением.

Дело против Nginx получило широкий общественный резонанс, в частности, против преследования выступил глава Сбербанка Герман Греф. Экстренно созванный совет директоров Rambler Group поручил менеджменту расторгнуть договор с Lynwood и предложил ей отозвать жалобу. В конце апреля отношения между сторонами были расторгнуты, но Lynwood так и не отказался от претензий к Nginx.

Сбербанк интересует, когда Rambler передала права требования к Nginx. Если это произошло за несколько месяцев до уголовного преследования, то такая сделка должна была получить одобрение совета директоров СП между Мамутом и Сбербанком.

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