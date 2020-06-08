Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 68,63 (-0,38) Quote, 05 июн, 15:21
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 77,97 (+0,64) Quote, 05 июн, 15:21
«На восстановление спроса уйдут годы» — основатель Nordic Business Forum Pro, 09:01 РПЛ будет засчитывать техническое поражение за неявку из-за коронавируса Спорт, 08:53 Украинские военные эксперты назвали способ США нанести удар по Сибири Общество, 08:50 «Коммерсантъ» узнал об обвинении главбуха «Трансаэро» по делу о хищениях Общество, 08:38 Минэнерго и ФАС выступили против снижения тарифов «Транснефти» и РЖД Бизнес, 08:30 В Москве от коронавируса умер еще 51 пациент Общество, 08:25 Журналист составил рейтинг клубов АПЛ по трансферам за последние пять лет Спорт, 08:22 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:12 РБК Pro: четыре тренда в программах лояльности Pro, 08:07 Кому хуже: как переживают удаленку разные типы сотрудников — Bloomberg Pro, 08:02 Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн человек Общество, 07:47 В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске Бизнес, 07:25 СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России Экономика, 07:22 Глава Росприроднадзора — РБК: «Штрафы не являются целью и панацеей» Бизнес, 07:00
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group, власти Белоруссии заявил о планах корректировать работу СМИ, кто оказался под угрозой увольнения, зарплаты топ-менеджеров госкомпаний ограничат; главные новости — в обзоре РБК

Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group

Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group. Сейчас сторонам принадлежат равные доли в СП (по 46,5%), однако в итоге доля Мамута может уменьшиться до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой, говорят источники РБК.

  • Переговоры начались на фоне скандала с уголовным преследованием разработчика программного обеспечения Nginx. Дело было возбуждено в конце прошлого года по жалобе одной из структур Мамута — Lynwood Investments. В Rambler тогда объяснили, что веб-сервер Nginx является служебным произведением и его использование без согласия группы является нарушением.
  • Дело против Nginx получило широкий общественный резонанс, в частности, против преследования выступил глава Сбербанка Герман Греф. Экстренно созванный совет директоров Rambler Group поручил менеджменту расторгнуть договор с Lynwood и предложил ей отозвать жалобу. В конце апреля отношения между сторонами были расторгнуты, но Lynwood так и не отказался от претензий к Nginx.
  • Сбербанк интересует, когда Rambler передала права требования к Nginx. Если это произошло за несколько месяцев до уголовного преследования, то такая сделка должна была получить одобрение совета директоров СП между Мамутом и Сбербанком.

В Белоруссии решили оградить людей от «вредящей» государству информации

На фоне начавшейся в Белоруссии предвыборной кампании новый руководитель министерства информации Игорь Луцкий заявил о планах ведомства корректировать действия СМИ.

  • По его мнению, это поможет лучше информировать граждан о политике государства и «ограничить население от информации, которая наносит вред государству».
  • По его словам, задача государственных СМИ заключается в том, чтобы разрушать «цифровой шум», который распространяется через соцсети и видеохостинги.

Эксперты оценили в 50% долю занятых под риском сокращения и потери дохода

Из-за последствий эпидемии коронавируса почти половина трудящихся в России (49,7%) оказалась подвержена рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска, выяснили эксперты РАНХиГС.

  • Больше всех оказались уязвимы самозанятые и ИП; работники наиболее пострадавших отраслей (транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения); сотрудники с «серыми» заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума.
  • В группе риска также молодые работники до 30 лет, причем в основном это женщины (63%). В более старших возрастах, в том числе в предпенсионном, риск уязвимости занятости снижается.
  • По сравнению с Москвой риски для работающих выше в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской, Нижегородской, Пензенской и Новосибирской областях. Более низкие риски в Кабардино-Балкарии, Коми и в Тульской области.

СМИ узнали о планах привязать зарплаты в госкомпаниях к доходу премьера

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова обсуждают идею ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций, сообщает «Коммерсантъ»

  • Годовой доход руководящих сотрудников может быть ограничен тремя минимальными заработками премьер-министра. Таким образом, он составит максимум 30 млн руб. Больший доход можно будет устанавить только по решению президента.
  • В правительстве также хотят унифицировать и зарплаты глав коммерческих компаний, в которых государство не является единственным акционером. В этом случае доход может быть привязать к перечню показателей эффективности (KPI): динамике выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter