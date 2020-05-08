Что случилось за день. Главные новости РБК

Сколько придется соблюдать правила карантина, Путин поздравил другие страны с юбилеем Победы, глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой, ЦБ допустил снижение ставки до 4,5%; главные новости — в обзоре РБК

Попова предсказала сохранение правил карантина до разработки вакцины

Правила поведения, введенные в России в связи с эпидемией коронавируса, будут действовать либо до появления вакцины, либо до ухода заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с членами фракции «Единой России» в Госдуме.

«Никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно и выстраиваем так свою стратегию и тактику», — сказала она.

По словам Поповой, привычные правила жизни и ведения бизнеса придется изменить «на какой-то период». «Может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — добавила она.

В разных регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации введены различные ограничения. Среди них запрет на проведение массовых мероприятий, самоизоляция, электронные пропуска, социальное дистанцирование, обязательное ношение масок и перчаток и т.д.



Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению

Президент России в эфире австрийского телеканала ORF2 поздравил народ Австрии с 75-летием освобождения страны от нацизма и напомнил, что за освобождение страны свои жизни отдали более 26 тыс. советских солдат.