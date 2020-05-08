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Что случилось за день. Главные новости РБК

Сколько придется соблюдать правила карантина, Путин поздравил другие страны с юбилеем Победы, глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой, ЦБ допустил снижение ставки до 4,5%; главные новости — в обзоре РБК

Попова предсказала сохранение правил карантина до разработки вакцины

Правила поведения, введенные в России в связи с эпидемией коронавируса, будут действовать либо до появления вакцины, либо до ухода заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с членами фракции «Единой России» в Госдуме.

  • «Никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли уже давно и выстраиваем так свою стратегию и тактику», — сказала она.
  • По словам Поповой, привычные правила жизни и ведения бизнеса придется изменить «на какой-то период». «Может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — добавила она.
  • В разных регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации введены различные ограничения. Среди них запрет на проведение массовых мероприятий, самоизоляция, электронные пропуска, социальное дистанцирование, обязательное ношение масок и перчаток и т.д.


Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению

Президент России в эфире австрийского телеканала ORF2 поздравил народ Австрии с 75-летием освобождения страны от нацизма и напомнил, что за освобождение страны свои жизни отдали более 26 тыс. советских солдат.

  • «Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать», — сказал он.
  • Также Владимир Путин в пятницу направил свои поздравления по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидерам других стран, за исключением Грузии и Украины. При этом российский лидер поздравил народы этих государств.
  • Кроме того, Путин предложил осудить Мюнхенский сговор 1938 года (позволил нацистской Германии, Польше и Венгрии разделить территорию Чехословакии) наравне с пактом Молотова — Риббентропа. Об этом он сказал в фильме Андрея Кондрашова, который показал канал «Россия 1».

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Глава МИД Германии Хайко Маас в совместной статье с историком Андреасом Виршингом осудил попытки найти новых виновников Второй мировой войны, кроме нацистской Германии.

  • «Именно Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу, и именно она несет ответственность за холокост», — говорится в статье.
  • По его мнению, те, кто пытается назначить другие народы преступниками, «ведет себя неправильно по отношению к жертвам войны, эксплуатирует историю и раскалывает Европу».
  • Власти стран Восточной Европы неоднократно называли Советский Союз одним из виновников войны наравне с нацистской Германией. В частности, 7 мая президенты Эстонии, Литвы и Латвии обвинили СССР в сговоре с нацистами.


ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п.

Если ситуация будет развиваться «как сейчас», то Центробанк уже на следующем заседании может рассмотреть возможность снижения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов (1 п.п.), до 4,5%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

  • Такого резкого снижения ставки не было с 2015 года. Причем тогда это произошло с гораздо более высокого уровня — вскоре после повышения до 17% в декабре 2014 года.
  • Принимая решение, ЦБ в том числе будет оценивать, как банки могут адаптироваться к большим изменениям ключевой ставки, «учитывая, что у них большая доля и кредитов, и депозитов выданы и получены по фиксированным ставкам», сказала глава Банка России.
  • 24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б.п., до минимальных с 2014 года 5,5%. Тогда Набиуллина говорила, что ЦБ видит потенциал снижения ставки на 1 п.п., то есть до 4,5%, но не уточняла, что это может произойти уже на следующем заседании.
Автор: Сергей Витько
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