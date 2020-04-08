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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Почему власти не могут использовать накопленные 18 трлн руб., на что россияне тратят деньги в условиях самоизоляции, какие банки получили «негативный» прогноз от Fitch; главные новости — в обзоре РБК

Власти накопили перед кризисом денежную подушку на 18 трлн руб.

Накануне наступившего кризиса на счетах расширенного правительства (федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов) накопилось 17,7 трлн руб. ликвидности, следует из данных ЦБ. В основном это средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюта, купленная Минфином в начале года, до падения цен на нефть.

  • Но из-за бюджетного правила власти не могут потратить часть этих резервов на поддержку падающей экономики, говорят аналитики. Тратами ФНБ можно компенсировать только нефтегазовый дефицит — для других целей они не предназначены.
  • Пока правительство зарезервировало только 1,4 трлн руб. на борьбу с кризисом — около 1,3% ВВП. В сравнении с другими странами антикризисные меры российских властей невелики. Например, Великобритания на борьбу с пандемией направила 2,5% ВВП, Казахстан — 3,4% ВВП, Япония — 4,9% ВВП, Австралия — 9,7% ВВП, США — 10,5% ВВП.
  • Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил РБК, что и этих мер для России недостаточно. «Общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП», — пояснил он. По его словам, в этой ситуации можно было бы пойти на увеличение госдолга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг.


Банки оценили сокращение расходов россиян в период самоизоляции

За первую неделю самоизоляции (с 30 марта по 5 апреля) покупки клиентов крупнейших банков по картам сократились примерно на 30% по сравнению с предыдущей неделей.

  • Сокращение общей транзакционной активности фиксируют в ВТБ, банках «Открытие», «Русский cтандарт», Московском кредитном банке и Промсвязьбанке.
  • Расходы в основном снижаются в тех категориях, где полностью отсутствует спрос: билеты на концерты, в театры, кино, ночные клубы, путешествия, общественный транспорт. Теперь россияне все больше тратят в интернете: покупка продуктов онлайн, домашние онлайн-сервисы, финансовые сервисы.
  • Падение трат клиентов по картам повлекло за собой и падение доходности банков, сообщил председатель Ассоциации электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Но это сглаживается снижением расходов на выплату клиентам кешбэка.

Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на «негативный»

Агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на «негативный».

  • В списке оказались Райффайзенбанк, Совкомбанк, Тинькофф банк, Альфа-банк, «Уралсиб», «Московский кредитный банк» (МКБ), банк «Санкт-Петербург», «Банк Хоум Кредит», «Локо-банк», «Кредит Европа банк», Примсоцбанк, банк «Левобережный», Экспобанк, «СДМ-банк» и Челиндбанк.
  • Изменение прогноза объясняется значительными рисками из-за кризиса, который возник на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть. Давление на банки будут оказывать слабые активы и ухудшение качества кредитования из-за сокращения доходов населения и потери рабочих мест.
  • При этом рейтинги упомянутых банков были подтверждены на прежних уровнях — кредитные организации обладают достаточными буферами капитала и необходимым уровнем ликвидности.
Автор: Сергей Витько
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