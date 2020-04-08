Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Почему власти не могут использовать накопленные 18 трлн руб., на что россияне тратят деньги в условиях самоизоляции, какие банки получили «негативный» прогноз от Fitch; главные новости — в обзоре РБК

Власти накопили перед кризисом денежную подушку на 18 трлн руб.

Накануне наступившего кризиса на счетах расширенного правительства (федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов) накопилось 17,7 трлн руб. ликвидности, следует из данных ЦБ. В основном это средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюта, купленная Минфином в начале года, до падения цен на нефть.

Но из-за бюджетного правила власти не могут потратить часть этих резервов на поддержку падающей экономики, говорят аналитики. Тратами ФНБ можно компенсировать только нефтегазовый дефицит — для других целей они не предназначены.

Пока правительство зарезервировало только 1,4 трлн руб. на борьбу с кризисом — около 1,3% ВВП. В сравнении с другими странами антикризисные меры российских властей невелики. Например, Великобритания на борьбу с пандемией направила 2,5% ВВП, Казахстан — 3,4% ВВП, Япония — 4,9% ВВП, Австралия — 9,7% ВВП, США — 10,5% ВВП.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил РБК, что и этих мер для России недостаточно. «Общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП», — пояснил он. По его словам, в этой ситуации можно было бы пойти на увеличение госдолга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг.



Банки оценили сокращение расходов россиян в период самоизоляции

За первую неделю самоизоляции (с 30 марта по 5 апреля) покупки клиентов крупнейших банков по картам сократились примерно на 30% по сравнению с предыдущей неделей.